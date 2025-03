Přehledně: Co předcházelo konfliktu v oválné pracovně a proč k němu došlo

Prezidenti Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj v oválné pracovně: co, proč a jak se stalo.

O čem se hlavně vedl spor?

Trump a jeho tým chtějí jednání o míru a chtějí hlavně příměří. Co nejdřív. Zelenskyj ale nechce příměří bez bezpečnostních záruk. Obává se, že bez záruk by příměří bylo pouze přestávkou, kterou Rusko využije k přípravě dalšího kola agrese. Bezpečnostní záruky mu ale Trump dát odmítá a trvá na politice postupných kroků. Nejdříve dohoda o nerostech, potom příměří, pak ostatní. Odmítá navíc, aby za bezpečnost ručily Spojené státy.

A co dohoda o společném využívání ukrajinských nerostných surovin?

Původní americký "koloniální" návrh byl přepracován do oboustranně přijatelné varianty, i když zatím v hrubých rysech. V jedné (klíčové) věci ale došlo k nedorozumění. Američané měli za to, že dohoda je připravena k podepsání, Zelenskyj si myslel, že je to ještě věc k jednání a že se mu podaří do ní dostat bezpečnostní garance.

Pro Trumpa byla ale dohoda důležitá. Bez ohledu na to, že skutečná hodnota nerostných surovin na Ukrajině je nejistá, Trump by se mohl pochlubit alespoň nějakým "dealem" a svým voličům by to mohl prodat jako důkaz, že Ukrajinci zaplatí, co do nich americký daňový poplatník nainvestoval.

Byl střet se Zelenským naplánovaný?

Všichni členové americké administrativy se dušují, že nikoliv. A je dost možné, že mají pravdu. Jednání probíhalo 40 minut sice v ne zrovna srdečné, ale relativně konstruktivní atmosféře. Mezi oběma prezidenty ale panují dlouhodobě antipatie a stačilo málo, aby v jednom okamžiku vybuchly.

Mohl Zelenskyj tušit, co ho čeká?

Americký minstr zahraničí Marco Rubio (který patří spíše k protiruské části administrativy) řekl v rozhovoru pro CNN, že se snažil Ukrajince opakovaně od cesty do Washingtonu odradit. Tu si ale nakonec Zelenskyj prosadil s pomocí francouzského prezidenta Macrona. Před samotnou schůzkou vlivný republikánský senátor Lindsey Graham Zelenského upozorňoval, ať vůbec nezabředává mimo téma (tedy dohoda o nerostech). Zelenskyj ale téma bezpečnostních záruk přesto zdvihl.

Je pravda, že Zelenskyj měl konflikty i s předchozí administrativou?

Ano, podle NBC News už v roce 2022 zvýšil Biden na Zelenského hlas během telefonního rozhovoru poté, co se ukrajinský prezident dožadoval další pomoci a nenechal Bidena dokončit větu, ve které mu právě oznamoval odsouhlasenou pomoc ve výši jedné miliardy dolarů. Biden mu tehdy údajně řekl, že by měl projevit více vděčnosti. O rok později se oproti Zelenského kritice kvůli neochotě garantovat Ukrajině vstup do NATO veřejně ozval i národní bezpečnostní poradce Jake Sullivan s tím, že americký lid si zaslouží více vděčnosti.

Udělal Zelenskyj nějaké chyby?

Ano - byla chyba nemít tlumočníka. Zelenskyj umí poměrně dobře anglicky, ale ne dokonale a je pro něj těžší argumentovat proti rodilým mluvčím. Dobrý tlumočník navíc umí obrousit hrany a také dá mluvčímu čas na rozmyšlenou. Přestože mu spřátelení republikánští politici radili, aby se důsledně držel jen dohody o nerostech, oponoval názorům o nutnosti diplomatických jednání s Rusy. Navíc to udělal připomenutím nedůvěryhodného ruského vyjednávání po roce 2014 - Trumpovi jde ale o dnešek a historické okolnosti ho nudí. Stejně tak ho nudily fotografie ruských válečných zločinů.

Zelenskyj také označoval viceprezidenta Vance familiárním oslovením J. D. (James David), ačkoliv ten ho oslovoval "pane prezidente".

Jaké byly reakce v USA?

Republikáni (včetně těch proukrajinských) prakticky jednotně podpořili Donalda Trumpa. Demokraté ho odsoudili, lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer napsal, že "Trump a Vance dělají špinavou práci pro Putina". Skupina 14 demokratických guvernérů vydala společné prohlášení, v němž kritizovala Trumpa a Vance za to, že využili oválnou pracovnu k ponižování Zelenského. Nevyjádřil se ale Joe Biden, Barack Obama ani Hillary Clintonová.

Jaké jsou reakce na Ukrajině?

Ukrajinská veřejnost se do značné míry semknula kolem svého prezidenta. Dokonce i jeho velký kritik a politický protivník, exprezident Petro Porošenko řekl: "Někdo čekal, že budu kritizovat Zelenského. Ale ne, nebude to žádná kritika, protože to teď země nepotřebuje."

Jaké jsou reakce v Rusku?

Putin situaci nekomentoval, jeho poradci a další činitelé ale jednání označují za jakýsi moment pravdy, kdy bylo Zelenskému konečně ukázáno jeho místo.

Za všechny citujme alespoň mluvčí ministerstva zahraničí Mariju Zacharovovou: "Trump a Vance ukázali zázračnou trpělivost, že vydrželi a tomu šmejdovi jednu neflákli".

Co bude nyní následovat?

Donald Trump požaduje od Zelenského omluvu za jeho chování v Bílém domě. Zelenskyj vyjádřil svou vděčnost americkému lidu i Trumpovi, ale omlouvat se nechce. Klíčoví evropští státníci jako Keir Starmer nebo Mark Rutte ale Zelenskému důrazně doporučují, aby své vztahy s Trumpem zlepšil.

Jaký dopad to bude mít na Ukrajinu?

Spojené státy nejsou zdaleka jediným, ale jsou v řadě ohledů klíčovým dodavatelem zbraní a munice (a také důležitých zpravodajských informací) Ukrajině. Zatím Trump nic z toho nezastavil, je ale nepravděpodobné, že by jeho administrativa připravila nějaký nový balíček pomoci. Pozitivní pro Ukrajinu je, že Trump mluvil o územních ústupcích, ale ne o dalších ruských požadavcích, především o demilitarizaci. Vysocí představitelé Trumpovy administrativy (i J. D. Vance osobně) jasně řekli, že o demilitarizaci a přeměně Ukrajiny na ruský vazalský stát se nebude diskutovat.