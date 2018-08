Debaty o czexitu nás ohrožují, jsme pevnou součástí Západu, řekl Babiš velvyslancům

Andrej Babiš také znovu odmítl kvóty na přerozdělování migrantů. "Pokud mluvím o tom, že nechci přijmout ani jednoho migranta, tak to je určitý symbol," řekl.

Praha - Odchod Česka z Evropské unie by ohrozil budoucnost země, řekl v pondělí na výroční poradě velvyslanců premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl ekonomický význam unie pro Česko.

"Jsme pevnou součástí Západu, jsme členy EU a jsme spojencem v rámci NATO a to nikdo nemůže zpochybnit," řekl Babiš. "Pokud někdo mluví o czexitu, ohrožuje naši budoucnost," dodal.

Zároveň je ale EU podle něj zralá na reformu. Vrátit by se měla ke své podstatě bezpečného a prosperujícího kontinentu, založeného na společném vnitřním trhu. "Stále máme bariéry pro naše firmy a pro naše zaměstnance," myslí si Babiš.

Velkou část svého projevu premiér věnoval také tématu migrace, které podle něj bude dominovat blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Ty se konají na konci května 2019. Babiš v projevu jednoznačně odmítl kvóty na přerozdělování migrantů mezi členské země unie. "Pokud mluvím o tom, že nechci přijmout ani jednoho migranta, tak to je určitý symbol," řekl.

Podle něj je potřeba hledat celoevropské řešení. To podle něj spočívá v hledání dohody o vracení uprchlíků se severoafrickými státy po vzoru smlouvy, kterou EU uzavřela s Tureckem a která omezila proud migrantů po takzvané balkánské cestě.

Nejsme protievropští

"Evropa musí zachránit svou identitu a civilizaci," domnívá se Babiš, který zároveň slíbil, že česká zahraniční politika bude aktivnější než dosud. "Budeme navrhovat řešení, ne jenom kritizovat," řekl premiér.

Podle něj není pravda, že by Česká republika byla málo proevropská. "Když mluvím o tom, že chceme prosazovat naše české národní zájmy, tak to není nic protievropského," řekl Babiš.

Evropská debata by se podle Babiše měla soustředit i na jiné oblasti, než je eurozóna a problém společné měny. Unie by si měla podle něj definovat hranice sdíleného prostoru, který bude bránit. Naznačil, že do něj nepatří země západního Balkánu.

Pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že česká zahraniční politika se bude více zaměřovat na oblast afrického Sahelu, tedy na země jako Mauritánie, Niger, Mali, Súdán nebo Etiopie, a další. Kromě účasti na vojenských misích a poskytování cílené humanitární pomoci chce ministerstvo zřídit ambasádu v Bamaku, hlavním městě Mali.

"Takové rozhodnutí je v souladu s Koncepcí české zahraniční politiky z roku 2015," uvádí k tomu Josef Kučera, spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky. "Sahelská 'G5', neboli pět států této oblasti, jsou pro Českou republiku zeměmi bezpečnostního zájmu, a otevření zastupitelského úřadu v nestabilním regionu je logický krok," myslí si Kučera.

V Mali jsou od roku 2012 umístění čeští vojáci, a obě země pojí dlouhodobé historické vazby. Kromě ambasády v Bamaku Česká republika v červnu otevřela také honorární konzulát v sousední Burkině Faso, připomíná Kučera.

Premiér Babiš dále kritizoval, že návrh unijního rozpočtu nezohledňuje odchod Velké Británie z EU. Ačkoliv obrana vnějších hranic má podle něj být prioritou, nelíbí se mu ani plánované zvýšení nákladů na fungování Frontexu, evropské pohraniční stráže. Hodlá o něm jednat s italským premiérem Giuseppem Contem během své úterní návštěvy této jihoevropské země.

Kromě EU Babiš mluvil i o závazcích České republiky v rámci Severoatlantické aliance. Podle něj by se při debatě o výši příspěvků na obranu nemělo přihlížet pouze k podílu těchto výdajů na HDP, ale i k jejich absolutní výši. Osobně to prý řekl i na summitu aliance letos v červenci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Kdo bude novým šéfem diplomacie?

Babiš v pondělí zamíří z Prahy do Lán, kde poobědvá s prezidentem Milošem Zemanem. Během schůzky by se mohli věnovat i otázce obsazení postu ministra zahraničí, který prozatím vykonává v pověření vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček.

Zeman před časem odmítl jmenovat sociálnědemokratického kandidáta Miroslava Pocheho, který oficiálně zůstává jediným kandidátem ČSSD a na ministerstvu zahraničí působí jako náměstek. Situaci chce řešit v závěru týdne předsednictvo strany. Poche seděl během následujícího Hamáčkova proslovu před velvyslanci vedle řečnického pultu, na jednom z vyvýšených míst.

Porada velvyslanců se koná tradičně poslední srpnový týden. Ve středu se čeští diplomaté setkají s prezidentem, který je přijme na Pražském hradě.

