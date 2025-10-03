Tragický omyl při útoku na synagogu. Dvě ze tří obětí postřelili policisté

Útok se odehrál ve čtvrtek ráno u synagogy Heaton Park Hebrew Congregation na severním předměstí Manchesteru, kdy židovská komunita slavila největší židovský svátek Jom kipur. Pětatřicetiletý Brit syrského původu Džihád Al-Šámí nejprve najel autem do lidí před synagogou a poté na ně zaútočil nožem. Na tragický omyl upozornila v pátek stanice BBC.
BBC bylo sděleno, že zraněný Yoni Finlay držel dveře synagogy zavřené, aby zabránil útočníkovi ve vstupu, když byl včera během střelby zraněn policisty z Greater Manchester. Finlay byl viděn, jak je odnášen na nosítkách z místa události.
V pátek ráno americký deník New York Times odkázal na to, že policejní prezident Greater Manchester Police Stephen Watson oznámil, že patolog zjistil u jedné z obětí zranění odpovídající střelné ráně. Dodal, že útočník nebyl ozbrojen střelnou zbraní a že jediné výstřely pocházely od zasahujících policistů. "Toto zranění mohlo být bohužel utrpěno jako tragický a nepředvídaný důsledek nezbytného zákroku mých policistů, kteří museli útok co nejrychleji ukončit," uvedl Watson.
Při incidentu zemřeli dva muži: Adrian Daulby (53) a Melvin Cravitz (66). Útočník byl na místě zastřelen. Jeho rodina se od činu distancovala. "Rodina Al-Šámía ve Velké Británii i v zahraničí důrazně odsuzuje tento ohavný čin, který cílil na pokojné civilisty," uvedl jeho otec ve veřejném prohlášení na Facebooku.
Britská policie označila incident za teroristický útok. Motiv zatím oficiálně neupřesnila. Po události posílila hlídky v Manchesteru, především v okolí židovských objektů.
Manchester byl už v roce 2017 dějištěm nejhoršího útoku v Británii za poslední desetiletí, kdy sebevražedný atentátník při koncertě zpěvačky Ariany Grande zabil 22 lidí.