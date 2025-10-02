Podle svědka, který hovořil se stanicí BBC, policie nedaleko synagogy zatkla dva muže. Svědek bydlící na White House Avenue nedaleko synagogy řekl, že policie z jednoho z domů v ulici odvedla dva muže v poutech. "Uzavřeli silnici a policejní helikoptéra létá přímo nad námi. Byla tam ozbrojená policie se šesti nebo sedmi auty", dodal svědek s tím, že zatčené nezná.
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly. Starmer kvůli incidentu předčasně odjíždí ze summitu Evropského politického společenství v Kodani a odpoledne bude předsedat zasedání vládní komise pro mimořádné události Cobra.
Manchesterská policie v sérii příspěvků na sociální síti X oznámila, že jí z místa útoku u synagogy hebrejské kongregace Heaton Park na předměstí Crumpsall kolem 09:30 místního času (10:30 SELČ) zavolal svědek incidentu. Uvedl, že viděl, jak se auto blíží k lidem, a že jeden muž byl pobodán.
Policisté začali o několik minut později střílet a jednoho muže postřelili, zřejmě útočníka. Zdravotníci na místě ošetřili osoby kvůli zraněním způsobeným jak vozidlem, tak bodnými ranami. Starosta Manchesteru Andy Burnham uvedl, že bezprostřední nebezpečí již zřejmě nehrozí. Lidé by se však měli místu vyhýbat, dokud tam zasahuje policie.
Útok se stal v den, kdy židovská komunita slaví Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. Premiér Starmer na síti X napsal, že je incidentem zděšen. "Skutečnost, že k němu došlo na Jom kipur, nejposvátnější den v židovském kalendáři, ho činí ještě strašnějším," napsal Starmer.
Britský král Karel III. v prohlášení uvedl, že ho hluboce šokovalo a rozesmutnilo, když se o útoku dozvěděl. "V myšlenkách a modlitbách jsme se všemi, které tato strašná událost zasáhla, a velmi si ceníme rychlé reakce záchranných složek," uvedl král.
Policie ve chvílích po útoku spustila takzvanou operaci Platón, což je série opatření přijatých záchrannými službami v případě rozsáhlých incidentů, včetně teroristických útoků.
Manchester se v roce 2017 stal dějištěm nejkrvavějšího útoku v Británii za poslední roky. Sebevražedný atentátník tam tehdy na koncertě Ariany Grande odpálením výbušnin zabil 22 lidí.