Zahraničí

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 minutou
Britská policie potvrdila, že po útoku před synagogou v Manchesteru zemřeli tři lidé včetně pachatele, kterého policisté zastřelili, píší agentury. Taktéž označila útok za teroristický čin. Útočník, jenž u synagogy na severním předměstí Crumpsall najel autem do lidí a zaútočil rovněž nožem, zranil další tři osoby, které jsou ve vážném stavu.
Policisté a záchranáři zasahují na místě útoku nedaleko synagogy v Manchesteru.
Policisté a záchranáři zasahují na místě útoku nedaleko synagogy v Manchesteru. | Foto: Reuters

Podle svědka, který hovořil se stanicí BBC, policie nedaleko synagogy zatkla dva muže. Svědek bydlící na White House Avenue nedaleko synagogy řekl, že policie z jednoho z domů v ulici odvedla dva muže v poutech. "Uzavřeli silnici a policejní helikoptéra létá přímo nad námi. Byla tam ozbrojená policie se šesti nebo sedmi auty", dodal svědek s tím, že zatčené nezná.

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly. Starmer kvůli incidentu předčasně odjíždí ze summitu Evropského politického společenství v Kodani a odpoledne bude předsedat zasedání vládní komise pro mimořádné události Cobra.

Manchesterská policie v sérii příspěvků na sociální síti X oznámila, že jí z místa útoku u synagogy hebrejské kongregace Heaton Park na předměstí Crumpsall kolem 09:30 místního času (10:30 SELČ) zavolal svědek incidentu. Uvedl, že viděl, jak se auto blíží k lidem, a že jeden muž byl pobodán.

Související

Zpěvačka Ariana Grande se vrátila do Manchesteru. Nejdřív jela do nemocnice za zraněnými dětmi

Ariana Grande

Policisté začali o několik minut později střílet a jednoho muže postřelili, zřejmě útočníka. Zdravotníci na místě ošetřili osoby kvůli zraněním způsobeným jak vozidlem, tak bodnými ranami. Starosta Manchesteru Andy Burnham uvedl, že bezprostřední nebezpečí již zřejmě nehrozí. Lidé by se však měli místu vyhýbat, dokud tam zasahuje policie.

Útok se stal v den, kdy židovská komunita slaví Jom kipur neboli Den smíření, který je považován za největší židovský svátek. Premiér Starmer na síti X napsal, že je incidentem zděšen. "Skutečnost, že k němu došlo na Jom kipur, nejposvátnější den v židovském kalendáři, ho činí ještě strašnějším," napsal Starmer.

Britský král Karel III. v prohlášení uvedl, že ho hluboce šokovalo a rozesmutnilo, když se o útoku dozvěděl. "V myšlenkách a modlitbách jsme se všemi, které tato strašná událost zasáhla, a velmi si ceníme rychlé reakce záchranných složek," uvedl král.

Policie ve chvílích po útoku spustila takzvanou operaci Platón, což je série opatření přijatých záchrannými službami v případě rozsáhlých incidentů, včetně teroristických útoků.

Manchester se v roce 2017 stal dějištěm nejkrvavějšího útoku v Británii za poslední roky. Sebevražedný atentátník tam tehdy na koncertě Ariany Grande odpálením výbušnin zabil 22 lidí.

Teroristé nikdy nezvítězí! Souhrnné video o teroru v Manchesteru z r. 2017

Teroristé nikdy nezvítězí! Souhrnné video o teroru v Manchesteru. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa
9:57

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Manchester synagoga útok Terorismus Velká Británie

Právě se děje

Aktualizováno před 20 minutami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa
9:57

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Součástí propalestinské flotily je i česká občanka Šárka Přikrylová.
před 31 minutami
Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Desítky tisíc Francouzů ve čtvrtek opět vyšly po výzvě odborů do ulic, aby se domáhaly sociálně citlivější podoby očekávaného návrhu nového rozpočtu.
Aktualizováno před 1 minutou
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 56 minutami
Pár vzácných chvil s Jane Goodallovou: neztratila se mezi šimpanzi ani v Simpsonových

Pár vzácných chvil s Jane Goodallovou: neztratila se mezi šimpanzi ani v Simpsonových

Jane Goodallová dokázala, že věda může být lidská a že empatie není slabost. A nakonec si získala i samotného Homera Simpsona.
před 1 hodinou
Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

Americký Federální úřad pro vyšetřování ukončil spolupráci s Ligou proti hanobení, přední americkou židovskou organizací bojující za občanská práva.
před 1 hodinou
Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Monstrózní smlouva pro Kirilla Kaprizova posunula laťku pro nové kontrakty v NHL nečekaně vysoko.
Další zprávy