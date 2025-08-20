Zahraničí

Anarchista, výtvarník, bojovník: Ukrajinský Majdan se rozloučil s "umělcem bolesti"

Náměstí zaplnily desítky lidí z různých komunit. Památku Davida Čičkana přišli uctít například aktivisté LGBT, umělci, ale i obyčejní Kyjevané.
Přátelé, spolubojovníci i představitelé kulturní scény přicházejí uctít památku člověka, jenž se nebál jít proti proudu, ať už na plátně nebo v životě.
V davu zaznívá pláč, smutek ze ztráty anarchisty-umělce rezonuje s tíhou války.
Čestná stráž nese rakev Davida Čičkana, ukrajinského angažovaného umělce, anarchisty a vojáka, během posledního rozloučení na kyjevském Náměstí nezávislosti. Zobrazit 12 fotografií
před 2 hodinami
David Čičkan, ukrajinský výtvarník, anarchista a voják, padl v bojích proti ruské agresi. Na kyjevském Majdanu mu přišly dát poslední sbohem stovky lidí z řad rodiny, přátel i kulturní a aktivistické scény.

"8. srpna utrpěl v Záporožském směru při odražení útoku ruské pěchoty smrtelné zranění ukrajinský umělec a voják David Čičkan. Hned druhý den se mu zastavilo srdce. Bylo mu 39 let," napsalo v příspěvku na Facebooku ukrajinské ministerstvo kultury a strategické komunikace.

Anarchista a umělec Čičkan pocházel ze slavné umělecké rodiny z Kyjeva. Jeho otec, dědeček i pradědeček byli také umělci. On sám - přestože neměl žádné vyšší vzdělání - začal svoji tvůrčí činnost na počátku tisíciletí.

Proslavil se vytvářením grafik, maleb, plakátů či street artu, nazýval se malířem. Sám sebe prý označoval za anarchosyndikalistu. 

Kulturní kritik a kurátor Kostjantyn Dorošenko o Čičkanovi v roce 2016 napsal, že jeho díla vyjadřují bolest zoufalství, bolest naděje, bolest zkušenosti a tvrdohlavosti, bolest individuální důvěry v možnost globální společenské změny světa a člověka navzdory každodenní realitě, která pulzuje v jeho umění.

Čičkanova práce na veřejnosti často rezonovala a vyvolávala kontroverze, nakonec byl takový i jeho pohřeb. Během obřadu na Majdanu v Kyjevě došlo k potyčce mezi veteránem ukrajinských ozbrojených sil Viktorem Pylypenkem a velitelem Ruského dobrovolnického korpusu Denysem Nikitinem. Podle Pylypenka vznikl konflikt kvůli LGBT vlajce, kterou držel během smutečního obřadu. Nikitin mu podle něj začal vlajku vytrhávat z rukou.

Prohlédnout si 12 fotografií
 
