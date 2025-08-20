Anarchista, výtvarník, bojovník: Ukrajinský Majdan se rozloučil s "umělcem bolesti"

"8. srpna utrpěl v Záporožském směru při odražení útoku ruské pěchoty smrtelné zranění ukrajinský umělec a voják David Čičkan. Hned druhý den se mu zastavilo srdce. Bylo mu 39 let," napsalo v příspěvku na Facebooku ukrajinské ministerstvo kultury a strategické komunikace.
Anarchista a umělec Čičkan pocházel ze slavné umělecké rodiny z Kyjeva. Jeho otec, dědeček i pradědeček byli také umělci. On sám - přestože neměl žádné vyšší vzdělání - začal svoji tvůrčí činnost na počátku tisíciletí.
Proslavil se vytvářením grafik, maleb, plakátů či street artu, nazýval se malířem. Sám sebe prý označoval za anarchosyndikalistu.
Kulturní kritik a kurátor Kostjantyn Dorošenko o Čičkanovi v roce 2016 napsal, že jeho díla vyjadřují bolest zoufalství, bolest naděje, bolest zkušenosti a tvrdohlavosti, bolest individuální důvěry v možnost globální společenské změny světa a člověka navzdory každodenní realitě, která pulzuje v jeho umění.
Čičkanova práce na veřejnosti často rezonovala a vyvolávala kontroverze, nakonec byl takový i jeho pohřeb. Během obřadu na Majdanu v Kyjevě došlo k potyčce mezi veteránem ukrajinských ozbrojených sil Viktorem Pylypenkem a velitelem Ruského dobrovolnického korpusu Denysem Nikitinem. Podle Pylypenka vznikl konflikt kvůli LGBT vlajce, kterou držel během smutečního obřadu. Nikitin mu podle něj začal vlajku vytrhávat z rukou.