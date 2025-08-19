Zahraničí

Teď budou důležité čtyři věci. Expert shrnuje "velmi dobrou" schůzku Trump-Zelenskyj

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
V pondělí večer se v Bílém domě ve Washingtonu nejprve setkal americký prezident Donald Trump se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, poté se k oběma státníkům připojili evropští lídři. Trump pak během přerušené schůzky volal s ruským prezidentem Putinem. O tom, jak a jestli se svět po schůzce přiblížil k míru (a nejen o tom), mluví ve Spotlight News odborník na Rusko Filip Scherf.
Spotlight News - Filip Scherf | Video: Jaroslav Synčák

Z pondělního summitu podle něj vyplynula čtyři zásadní témata, která budou v následujících týdnech v centru pozornosti. "Tím prvním je budoucnost příměří, zda-li vůbec k nějakému příměří dojde, nebo zda skutečně budeme rovnou usilovat o jakýsi mír," říká Filip Scherf, který přednáší na prestižní skotské univerzitě v St. Andrews.

"Tou druhou neznámou je role a budoucnost prezidenta Zelenského, třetí neznámou je podoba potenciálních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Čtvrtou a pro nás Evropany klíčovou neznámou je, to zda vůbec je trvalý dlouhodobý mír v tomto konfliktu možný," vypočítává Scherf.

Putin je podle něj rád, že je v první velmocenské lize - a i to je důvod, proč po půlnoci moskevského času zvedl svému americkému protějšku telefon. "Pokud by ho nezvedl, pokud by snahy explicitně mediálně veřejně bojkotoval,
tak ztratí jakoukoliv naději na spolupráci se Spojenými státy," vysvětluje odborník.

Celý rozhovor o pondělním jednání, budoucnosti a možnosti míru nebo o tom, jak si Rusové poradí s Volodymyrem Zelenským, si můžete pustit ve videu.

 
