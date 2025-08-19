Teď budou důležité čtyři věci. Expert shrnuje "velmi dobrou" schůzku Trump-Zelenskyj

Z pondělního summitu podle něj vyplynula čtyři zásadní témata, která budou v následujících týdnech v centru pozornosti. "Tím prvním je budoucnost příměří, zda-li vůbec k nějakému příměří dojde, nebo zda skutečně budeme rovnou usilovat o jakýsi mír," říká Filip Scherf, který přednáší na prestižní skotské univerzitě v St. Andrews.
"Tou druhou neznámou je role a budoucnost prezidenta Zelenského, třetí neznámou je podoba potenciálních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Čtvrtou a pro nás Evropany klíčovou neznámou je, to zda vůbec je trvalý dlouhodobý mír v tomto konfliktu možný," vypočítává Scherf.
Putin je podle něj rád, že je v první velmocenské lize - a i to je důvod, proč po půlnoci moskevského času zvedl svému americkému protějšku telefon. "Pokud by ho nezvedl, pokud by snahy explicitně mediálně veřejně bojkotoval,
tak ztratí jakoukoliv naději na spolupráci se Spojenými státy," vysvětluje odborník.