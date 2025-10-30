"Rumunsko a jeho spojenci byli informováni, že dojde ke snížení počtu amerických sil v Evropě," uvedlo ve středu v prohlášení rumunské ministerstvo obrany. Nově tak v Rumunsku zůstává asi 1000 amerických vojáků z původních 1700. Brigáda, které se rozhodnutí týká, měla jednotky také v Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku, uvedl rumunský ministr obrany Ionuts Mošteanu.
Americké velení v Evropě tento krok potvrdilo a popsalo jej jako součást "promyšleného procesu zajišťujícího vyváženou pozici amerických ozbrojených sil". V prohlášení upřesnilo, že se bojová brigáda vrátí "ke své domovské jednotce v (americkém státě) Kentucky".
Hrozí další stahování USA z Evropy?
K rozhodnutí dochází v době, kdy Rusko opakovaně testuje, co si může vojensky vůči Evropě dovolit, aniž by přímo vyprovokovalo ozbrojený konflikt. Jen několik týdnů před oznámením o stažení amerických vojáků narušily rumunský vzdušný prostor ruské drony. Evropa se ovšem k oznámenému stažení vojenských sil staví klidně a označuje jej za "očekávaný".
"Pro naše potřeby to stačí," uvedl rumunský ministr obrany Ionuts Mošteanu na středeční tiskové konferenci. "Očekávání, že nás budou bránit kompletní zahraniční armády, je nereálné. Chceme proto i nadále investovat do rumunské armády." Podle ministra zůstává v zemi asi 3500 vojáků NATO.
Podle Pentagonu se navíc "nejedná o stažení Američanů z Evropy ani o signál oslabení závazku vůči NATO a článku 5". Pouze to dokazuje, že Evropa zvýšila svoje vojenské kapacity a odpovědnost za vlastní obranu. "Tato úprava vojenského postavení nezmění bezpečnostní situaci v Evropě," tvrdí americká armáda.
Trumpovi republikáni se bouří
Jestliže oznámení o stažení vojáků nezpůsobilo v Evropě větší odezvu, tak někteří američtí republikáni nešetřili kritikou. "Toto rozhodnutí vysílá Rusku nesprávný signál právě v okamžiku, kdy prezident Trump vyvíjí tlak, aby přiměl Vladimira Putina k jednání o dosažení trvalého míru na Ukrajině," uvedli ve společném prohlášení republikánští politici - senátor Roger Wicker (Mississippi) a poslanec Mike Rogers (Alabama).
"Prezident má naprostou pravdu: nyní je čas, aby Amerika prokázala své odhodlání proti ruské agresi. Bohužel se rozhodnutí Pentagonu jeví jako nekoordinované a v přímém rozporu se strategií prezidenta," kritizovali politici rozhodnutí.
Další stahování vojáků se zatím neočekává
Jestli se administrativa Donalda Trumpa rozhodne do budoucna stáhnout více vojáků ze států východního křídla NATO, zatím není jasné.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz krátce po středečním oznámení na síti X zmínil, že Varšava žádné snížení počtu amerických vojáků na svém území neočekává. Stejnou informaci uvedla také Litva.
V současné době je podle deníku Washigton Post v Evropě rozmístěno asi 75 až 105 tisíc amerických vojáků, a to včetně 20 tisíc, kteří dorazili v rámci posil po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.