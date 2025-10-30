"Čína USA do pěti let dožene." Trump nařídil okamžité obnovení testů jaderných zbraní

"Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě," uvedl Trump v příspěvku na své síti Truth Social s odkazem na jím zavedený alternativní název Pentagonu.
Trump také připomněl, že Spojené státy vlastní více jaderných zbraní než "kterákoli jiná země". "Rusko je druhé a Čína je s odstupem třetí, ale do pěti let nás dožene," poznamenal Trump.
Trump, který je v těchto dnech na návštěvě Jižní Koreje, na své sociální síti také oznámil, že udělil této zemi souhlas se stavbou ponorky na jaderný pohon. Plavidlo bude podle něj vyrobeno ve Spojených státech.
"Schválil jsem jim stavbu ponorky s jaderným pohonem namísto staromódních - a mnohem méně hbitých - ponorek s dieselovým pohonem, které mají nyní," napsal Trump v příspěvku na své síti Truth Social. V dalším příspěvku krátce nato doplnil, že Jižní Korea svou jadernou ponorku postaví v loděnicích v americké Filadelfii.
Jihokorejský prezident také usiloval o povolení ze strany USA, aby Jižní Korea mohla zpracovávat jaderné palivo pro pohon ponorek, které by tak mohly po delší dobu sledovat severokorejská a čínská plavidla. Soul takto využívat jaderné palivo bez souhlasu Spojených států nesmí, jak vyplývá ze vzájemné dohody.
Trump a I na setkání doladili detaily problematické obchodní dohody, na jejímž základě se Soul zavázal investovat ve Spojených státech 350 miliard dolarů a v příštích letech nakoupit americký zkapalněný zemní plyn (LNG) a další zdroje energie v hodnotě 100 miliard dolarů výměnou za snížení cel na jihokorejské zboží na 15 procent.
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon. Agentury tuto zbraň označily za křížence torpéda a podvodního dronu. Zbraň je podle vojenských analytiků schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní tsunami.
V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici.
Spojené státy naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992, poznamenala agentura Reuters.