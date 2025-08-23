Zahraničí

Novozélanďan s dětmi se už čtvrtým rokem skrývá v divočině. Vraťte se, prosí rodina

před 3 hodinami
Už tři roky a osm měsíců se v rozlehlé novozélandské divočině skrývá Tom Phillips se svými třemi malými dětmi. Během let, kdy po něm pátrá policie, je několikrát zahlédli. Muž dokonce společně s jedním ze svých dětí vyloupil banku. Přesto se neví, kde v rozlehlých lesích pobývají. Muž je totiž zkušený zálesák. Jeho rodina nyní vystoupila v místní televizi a prosí ho, aby se i s dětmi vrátil.
Pohled na farmářské oblasti novozélandského Severního ostrova. V pralese mimo pastviny se již čtvrtým rokem skrývá Tom Phillips se svými třemi malými dětmi.
Pohled na farmářské oblasti novozélandského Severního ostrova. V pralese mimo pastviny se již čtvrtým rokem skrývá Tom Phillips se svými třemi malými dětmi. | Foto: By Ingolfson - Self-photographed, Public Domain, Wikimedia Commons

V květnu 2023 došlo v odlehlém městečku Te Kūiti v centrální části Severního ostrova Nového Zélandu k bankovní loupeži. Ozbrojený muž si tehdy za pomoci násilí z banky odnesl větší částku peněz. Když z banky vycházel, část hotovosti mu upadla na zem. Kolemjdoucí žena, která o probíhající loupeži neměla tušení, bankovky zvedla a za odcházejícím mužem zavolala, že mu spadly peníze. V tu chvíli se od muže oddělil další člověk, ženě peníze vytrhl a společně s mužem odjel na motorce. Bylo to dítě. 

Pachatele se nikdy nepodařilo dopadnout. Policie ale ví, kdo loupež pravděpodobně spáchal. Jde o Novozélanďana Toma Phillipse a jedno z jeho tří dětí ve věku okolo deseti let. Zatknout jej ale zatím nebylo nemožné. Philips v roce 2021, tři roky před loupeží, zmizel i se svými dětmi.

Až do zmizení žil muž se dvěma dcerami a synem v izolované osadě Marokopa na Severním ostrově v novozélandské divočině dvě hodiny cesty od nejbližšího města. Jeho rodina zde farmařila po několik generací. S matkou dětí byl rozvedený několik let a jeho děti byly vyučované doma. I díky pobytu v odlehlé divočině na malé osadě s populací sto lidí se z muže stal zkušený zálesák. Do místních lesů chodíval tábořit a lovit.

Otec s dětmi poprvé zmizel v září 2021. Jejich auto následně našli pláži nedaleko farmy. Po rodině ale nebylo ani stopy. Klíčky byly uvnitř vozu. Policie následně rozjela pátrání a zmizelé hledala i v moři. Po necelých dvou týdnech ale byla akce odvolána, policie je nebyla schopná najít. A o pár dní později se živá a zdravá rodina objevila na své farmě. Otec tehdy uvedl, že si "potřeboval vyčistit hlavu" a celou dobu prý kempovali v divočině. Jelikož ale pátrání stálo policii dost peněz, obvinila muže z plýtvání policejními zdroji.

Stejného roku, pár týdnů před soudem, který se měl obviněním zabývat, rodina zmizela podruhé. A zatím definitivně. Přispěly k tomu pravděpodobně i spory s matkou dětí. Přesto jsou patrně naživu. Philips i jeho děti ve věku devět, deset a dvanáct let byli totiž od svého zmizení několikrát spatřeni.

Přesně dva měsíce od odchodu z civilizace se muž objevil u svých příbuzných, aby jim řekl, že jsou děti v pořádku. Nakoupil zásoby a opět zmizel. Další potvrzené zprávy o rodině se objevily až o dva roky později. Policie jej v roce 2023 spojila s krádeží automobilu, který se později opět našel opuštěný, a už zmíněným vykradením banky. Na konci téhož roku se pak muž pokusil vyloupit obchod s potravinami.

Policie i rodina matky dokonce začali nabízet více než milionovou odměnu za informace, které by vedly k nalezení rodiny. Marně. Na muže je v současnosti vydán zatykač. Podle úřadů pak nemá děti legálně svěřené v péči. 

Muž i děti jsou dosud patrně naživu. Dřívější mužovy nákupy zemědělského náčiní naznačují, že se pravděpodobně mimo jiné živí i pěstováním rostlin. Policie i rodina matky věří, že jim s přežitím v divočině pravděpodobně pomáhá i někdo z místních. Zatím naposledy byl Philips a jeho tři děti spatřeni loni. Z dálky je zahlédla dvojice lovců divokých prasat. Muž i děti šli s batohy přes pole a nakonec zmizeli v porostu. Lovci obratem zavolali policii, která do pátrání zapojila i vojenský vrtulník. Po rodině se ale slehla zem.

V pondělí, téměř čtyři roky od zmizení muže a jeho dětí, poprvé veřejně v novozélandské televizi promluvili i Phillipsovi příbuzní. "Chybíš mi. Chybí mi být součástí tvého života a opravdu tě chci vidět i s dětmi," cituje deník Guardian mužovu sestru Rozzi Phillipsovou. Sestra doufá, že muž její vyjádření uvidí a vrátí se domů. "Neuplyne den, abych na všechny čtyři nemyslela," řekla.

Phillipsova matka pak ve vysílání přečetla dopis, který svému synovi napsala. "Pokaždé, když vidím fotky dětí a tebe a když vidím některé tvé věci, které tu stále jsou, bolí mě to, když přemýšlím, co by mohlo být, kdybys neodešel," uvedla.

Mezi odborníky pak panují obavy o vývoj dětí. Kromě sociálních problémů, které na ně čekají, pokud se znovu zařadí do společnosti, mohou mít i problémy s pohledem na ostatní lidi, které mohou automaticky považovat za nepřátelské. Vše totiž záleží na otci, jak jim jejich odchod z civilizace vysvětlil.

"Pokud jim řekne, že jsou pronásledováni nebo že je chtějí chytit či něco podobného, vyvolá to v nich paranoiu," uvedl pro novozélandské noviny profesor vývojové psychologie na Waikato University Vincent Reid. Děti jsou podle něj navíc odloučené od svých vrstevníků ve formativním období života, což jim později může způsobovat další problémy.

 
