Měl rád Kmotra. Jak vražda "vycházející hvězdy" mafie vedla k zatčení stovky zločinců

Přestřelka kvůli výpalnému skončila jedním mrtvým, několika zatčenými a jedním mužem v kómatu. Incident, k němuž došlo loni v únoru v sicilském Palermu, vedl k uspíšení masivního zátahu ze začátku letošního roku, při kterém v policejní síti uvázla více než stovka mafiánů. Některým policie dlouhodobě odposlouchávala telefony a zaznamenávala stížnosti "kmotrů" na úroveň současné sicilské mafie.

"Úroveň je nízká, dnes někoho zatknou, a když se z něj stane přeběhlík, zatknou dalšího… ubohá, nízká úroveň," říká na policejních odposleších šéf jednoho z palermských mafiánských klanů Giancarlo Romano. V telefonátu si jednomu ze svých společníků stěžuje na nízkou úroveň nových rekrutů sicilské mafie zvané Cosa Nostra.

Šéf klanu během telefonátu podotýká, že doby zaznamenané v oscarovém filmu Kmotr, jsou už dávno pryč. "Když se podíváte na Kmotra, tak jeho konexe byly velmi vlivné, protože si vybudoval moc na politické úrovni," říká. "Ale co my? Jsme na kolenou. Myslíme si, že děláme byznys, ale v dnešní době ho dělají jiní. Dřív jsme byli jedničky, teď to jsou jiní. My jsme jenom cikáni," stěžuje si.

Policie, která hovor odposlouchávala, letos část zločineckého klanu pozatýkala. Giancarlo Romano se toho ale nedožil. Sedmatřicetiletého mafiána, který byl označován za vycházející hvězdu Cosy Nostry, zavraždili v únoru 2024 kvůli 2500 eur, tedy asi 63 tisícům korunám.

Jak informuje deník Palermo Today, Romanovi se stalo osudným vybírání poplatků "za ochranu", které tvoří část příjmu palermské mafie. Jeden z "chráněných" Camillo Mira, který provozoval nelegální sázkovou kancelář, odmítl poplatek zaplatit. Místo toho se společně se synem vydal zastřelit mafiána, který po něm výpalné požadoval. Tím byl Alessio Caruso.

Miro se svým synem Carusa zastihli před jednou z dalších palermských sázkových kanceláří. Zaznělo několik výstřelů a Miro sice schytal zásah do nohy, ale podařilo se mu uniknout.

Nepodařená trestná výprava

Následuje trestná výprava. Caruso se ještě tentýž den s pomocí svého "nadřízeného" Romana a dalších lidí vydává pomstít. Jenže plán selhal. Když se dobývají do jeho domu, Miro vyběhne bočním vchodem, překvapí je zezadu a oba muže střelí několika ranami z pistole. Romano umírá. Mira zatkne policie. Caruso končí v kómatu. Jen co se z něj probere, je také zatčen.

Právě tato přestřelka pravděpodobně uspíšila policejní zátah na celý klan a je jedním z důvodů, proč se na veřejnost dostaly odposlechy. Počátkem letošního roku italští karabiniéři zatkli nejméně 180 lidí s vazbami na Cosu Nostru. V souvislosti se zásahem pak zveřejnili i záznamy z napíchnutých telefonů.

A massive anti-mafia raid in Palermo leads to at least 183 arrests, crushing Cosa Nostra's attempted comeback.

Mafiáni v hovorech používali nejrůznější přezdívky. Šlo například o jméno herce Roberta De Nira, který hrál Vita Corleoneho ve filmu Kmotr II, či komiksového hrdinu Spider-mana.

Modernizovaná mafie

"Vyšetřování, které vedlo k zatčení, ukazuje, že Cosa Nostra je živá a přítomná a komunikuje pomocí zcela nových komunikačních kanálů," uvedl na tiskové konferenci hlavní prokurátor sicilského Palerma Maurizio de Lucia.

Karabiniéři po raziích uvedli, že současná Cosa Nostra se zcela se adaptovala na nové technologie, například na užívání šifrovaných telefonů a aplikací. "Organizace dokázala přežít, protože zůstala pevně svázána s pravidly svých zakladatelů a starobylými rituály, i když se modernizovala," uvedla policie v prohlášení.

S již zmíněným Kmotrem Cosu Nostru pojí i jméno Corleone. Kromě příjmení fiktivního gangstera jde o i město, ze kterého pochází jeden z nejznámějších a nejmocnějších klanů sicilské mafie.

Podle vyšetřovatelů ale význam tamního klanu upadá. Jeho nástupcem je právě palermská mafie. "Vyšetřování ukázalo, že různé klany v Palermu se prozatím rozhodly odložit spory a dosáhnout společného cíle: vydělat peníze," cituje italskou policii deník New York Times.

Cosa Nostra podle ní také začala spolupracovat s další kriminální organizací, kalábrijskou ’Ndranghetou. Společně vydělávají především na obchodu s drogami. Obě organizace, stejně jako například zločinci z Camorry, také verbují mladé lidi z chudých poměrů, které přitahuje vidina peněz. "Musíme být obzvláště opatrní, pokud jde o nové rekruty, protože to je budoucnost mafie", uvedl pro agenturu ANSA podplukovník policie Domenico La Padula, který vede současné vyšetřování. "Cosa Nostra zdaleka není mrtvá," dodává.