Utajovaný gamechanger. Ukrajinci jen tak mimochodem ukázali nejnebezpečnější raketu

před 4 minutami
Ukrajina ve vládním klipu bez velkých fanfár vůbec poprvé ukázala střelu Neptun s prodlouženým doletem. Nová zbraň, u níž se ujalo označení "Dlouhý Neptun", dokáže zasáhnout cíle až do vzdálenosti jednoho tisíce kilometrů. Na ruské cíle dle Kyjeva útočí už od března.
Záběry utajované střely Neptun jsou na konci videa. | Video: IG/zbroyaua

Dlouhý Neptun je delší verzí ukrajinské pět metrů dlouhé protilodní střely R-360 Neptun. Zbraň za normálních okolností odpalovaná z nákladního automobilu v dubnu 2022 potopila křižník Moskva, vlajkovou loď ruské Černomořské flotily. "Dlouhý Neptun jsme vyzkoušeli a úspěšně použili v boji. Nová ukrajinská střela, (rovná se) přesný úder. Její dolet je tisíc kilometrů," oznámil v už březnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šlo bez přehánění o prohlášení, které změnilo pravidla hry. Ukrajina se pro údery do hloubi Ruska konečně nemusí spoléhat na střely západní výroby ATACMS nebo Storm Shadow.

Až do tohoto týdne ale Ukrajinci veškeré další informace o střele úzkostlivě tajili. Podle analýzy ukrajinského webu Defense Express, který na klip jako první upozornil, měří "Dlouhý Neptun" více než šest metrů, tedy o přibližně o 1,5 metru víc než standardní verze.

Zpráva naznačuje, že střední část trupu inženýři rozšířili z původních 38 na zhruba 50 centimetrů, aby pojala dodatečné množství paliva. Rozšířena byla i křídla a "ocas", aby střela zvládla větší startovací hmotnost.

Podstatný je také fakt, že záběry ze startu zveřejněného ve vládním videu pocházejí z testů provedených mezi lety 2018 a 2020 u pobřeží, nikoliv z aktuálních bojových operací. Ukrajina tak oficiálně odhalila existenci střely, ale její schopnosti zatím neukázala. Neexistují ani oficiální specifikace dlouhého doletu a utajena zůstává i hmotnost hlavice. Původní Neptun nesl 150 kilogramů výbušniny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli oznámil, že "Ukrajina používá zbraně dlouhého doletu domácí výroby". Pár dní předtím zároveň prohlásil, že jeho země testuje svou novou střelu s plochou dráhou letu nazvanou Flamingo, která by mohla mít dolet až 3000 kilometrů.

"Nebavme se o válce." Obyvatelé bohatších ruských regionů odhánějí realitu od sebe

„Nebavme se o válce.“ Obyvatelé bohatších ruských regionů odhánějí realitu od sebe. | Video: Reuters
 
před 4 minutami
před 8 minutami
