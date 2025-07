“Má zálusk na utajované složky.” Novináři přišli se závažným obviněním Zelenského

Ukrajinští novináři naznačují závažná obvinění, podle nichž se prezident Volodymyr Zelenskyj může pokoušet ochromit nezávislé protikorupční instituce v zemi, protože se až příliš zajímají o jeho nejbližší spolupracovníky. On sám tvrdí, že chce bránit pronikání ruského vlivu do těchto agentur.

Vše se dalo do pohybu 21. července. Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) a Generální prokuratura oznámily, že provedly operaci zaměřenou na "neutralizaci ruského vlivu" v Národním protikorupčním úřadu (NABU) a Specializované protikorupční prokuratuře (SAPO), která na práci úřadu dohlíží.

Po raziích zatkli dva důstojníky Národního protikorupčního úřadu. Viktor Gusarev měl podle kontrarozvědky předávat informace bývalému zástupci šéfa bezpečnostní služby, který sloužil pod proruským exprezidentem Viktorem Janukovyčem. Ten uprchl do Moskvy během protestů na Majdanu. NABU ale tvrdí, že se žádné důkazy odhalující Gusarevovu vinu nenašly.

Druhý zatčený, šéf meziregionální detektivní jednotky NABU, Ruslan Magedrasulov, se mimo jiné prohřešil tím, že při žádosti o bezpečnostní prověrku zatajil ruské občanství svého otce. Podle SBU také udržoval kontakty s bývalým proruským poslancem ukrajinského parlamentu Fedirem Chrystenkem. Toho ukrajinská kontrarozvědka považuje za agenta ruské FSB.

Ukrainska pravda, deník vlastněný českým investorem Tomášem Fialou, po razii napsal, že buď se chce vláda skutečně zbavit podezřelých ruských agentů, nebo se snaží fungování obou agentur ochromit a prezentuje to jako boj proti ruskému vlivu. Třetí možností podle novinářů je zálusk Zelenského administrativy dostat se k utajovaným materiálům o vyšetřování vládních úředníků.

Poslanci jen den po oznámení razie schválili narychlo zákon, který oba protikorupční úřady zbavil nezávislosti a podřizoval je generálnímu prokurátorovi, kterého jmenuje prezident. Po Zelenského podpisu se ale vyhrnuly do ukrajinských ulic masy především mladých lidí, kteří proti jeho jednání hlasitě protestovali.

O dva dny později demonstrace a tlak západních politiků donutil Zelenského couvnout. Slíbil, že nezávislost Národního protikorupčního úřadu a Specializované protikorupční prokuratury obnoví. Zároveň slíbil, že zavede opatření před infiltrací ruských agentů do těchto úřadů.

Kritici tvrdí, že Zelenskyj zákon schválil, protože se protikorupční vyšetřování přiblížilo k jeho lidem. Před měsícem NABU obvinila místopředsedu vlády a ministra národní jednoty Oleksije Černyšova z korupce. Vyšetřovatelé tvrdí, že během svého působení ve funkci ministra mezi lety 2020 až 2022 přijímal úplatky od developerské společnosti KSM Group výměnou za stavební povolení.

Černyšov si vybudoval úspěšnou kariéru a byl všeobecně považován za jednoho z prezidentových oblíbenců a blízkého přítele Zelenského rodiny. I když Černyšova obvinili z korupce, z funkce odvolán nebyl. Místo toho Zelenskyj přeskupil svůj kabinet a Černyšovovo ministerstvo zrušil.

Právě vyšetřováním Černyšova začala podle Ukrajinské pravdy konfrontace mezi Zelenského kanceláří a ukrajinskými protikorupčními úřady. Bylo to poprvé, co byl takto vysoce postavený úředník podezřelý z korupce. Podle zdrojů Ukrainské pravdy nařídila prezidentská kancelář orgánům činným v trestním řízení, aby "udělaly vše pro to, aby eliminovaly vliv NABU a SAPO". Pátrání ukrajinského deníku shrnul ruský opoziční server Meduza.

Černyšov navíc nebyl první postavou z úzkého kruhu okolo prezidenta, která byla zapletena do vyšetřování korupce. Před dvěma lety byl v hledáčku zástupce šéfa prezidentské kanceláře Rostyslav Šurma. Úřad vyšetřoval jeho bratra a bývalého podřízeného, že obdrželi 320 milionů hřiven (v té době asi 8,7 milionu dolarů) ze státních fondů za elektřinu vyrobenou solárními elektrárnami na rusky okupovaném území, které byly odpojeny od ukrajinské elektrické sítě.

Navzdory skandálu Šurma zůstal ve své funkci ještě rok, než rezignoval a přestěhoval se do Německa. Jeho bratr také opustil zemi. Šurmův příběh tím neskončil. V polovině července telefonoval vysoce postavenému úředníkovi Zelenského administrativy a oznámil, že vyšetřovatelé NABU spolu s místní policií prohledali jeho dům v Německu. To měli Ukrainské pravdě potvrdit zdroje z Nejvyšší rady (ukrajinská poslanecká sněmovna).

Zájem Národního protikorupčního úřadu směřoval i na Tymura Mindiče, spolumajitele produkční společnosti Kvartal 95 a blízkého přítele Zelenského. Podle investigativního projektu Bihus jsou společnosti nepřímo spojené s Mindičem podezřelé z navyšování cen u vojenských stavebních projektů. Začátkem června NABU zatkla jeho bratrance v rámci vyšetřování krádeže v charkovské distribuční společnosti Charkivoblenergo.

Lekl se Zelenskyj? Oligarchové nikam nezmizeli, vysvětluje krizi na Ukrajině Stulík. (Celý článek s videem zde)