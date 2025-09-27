Zahraničí

Nejvýznamnější ukrajinský generál zveřejnil "recept na vítězství". Jde v něm o jedno

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády a současný velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj varuje, že bez systematických inovací může Ukrajina podlehnout ruské válečné mašinérii. Ve svém obsáhlém textu, zveřejněném při příležitosti veletrhu obranných technologií DSEI v Londýně, popsal proměnu fronty v „první světovou válku 21. století“ a vyzval k zásadní změně přístupu.
Bývalý náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj.
Bývalý náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. | Foto: Reuters

"Bez nových technologií - dronů, elektronického boje, umělé inteligence, čipů, továren - riskujeme, že budeme rozdrceni masivními útoky a údery dronů," napsal generál, který ještě před rokem a půl stál v čele ukrajinských ozbrojených sil.

Fronta jako v roce 1916

Zalužnyj připomíná, že konec roku 2023 přinesl patovou situaci na bojišti. Fronta se zakousla do země, manévrovací prostor zmizel a útoky se proměnily v krvavý "mlýnek na maso". Stejně jako na Sommě nebo u Verdunu za první světové války, i zde rozhoduje schopnost udržet obranné linie, nikoli průlomy útočných jednotek.

Klíčovým faktorem se stala totální přehlednost bojiště. "Nepřátelské bezpilotní letouny v reálném čase lokalizovaly obrněná vozidla a vojáky. Překvapení zmizelo pod neustálým dohledem ze vzduchu," konstatuje Zalužnyj. Podle něj právě drony způsobují až 80 procent ztrát na životech i technice.

Ruská taktika opotřebování

Rusko se mezitím přizpůsobilo a začalo masivně nasazovat FPV drony a tzv. loitering munitions - munici schopnou dlouhodobě vyčkávat nad cílem. Útočí v malých skupinách pěchoty, které opakovaně narážejí na ukrajinské pozice. "Na jeden úspěšný útok připadá osm neúspěšných," popisuje Zalužnyj taktiku, jež je sice pro Rusko velmi nákladná, ale zároveň vyčerpává ukrajinské obránce.

Výsledkem je bojiště, které se podle něj proměnilo ve "20 kilometrů širokou vražednou zónu", kde jakýkoli tepelný signál nebo rádiový přenos vyvolává okamžitý útok. Pěchota může přežít jen v malých, autonomních skupinkách, které operují izolovaně a s minimální podporou pozemní techniky.

Digitální válka

Budoucnost bojů podle Zalužného ještě více určí nástup umělé inteligence a autonomních systémů. Bojiště se stává "digitální operací", kde se propojují senzory, drony a robotické prostředky do jediné kybernetické sítě.

"Nejhorší je, že nás čeká další zkomplikování situace. Rozvoj umělé inteligence povede k poloautonomním a později zcela autonomním úderným systémům, které přinesou novou úroveň ohrožení pro člověka na bojišti," varuje bývalý velitel.

Recept na přežití

Zalužnyj proto navrhuje jasný program: vytvořit státní strategii výzkumu a vývoje obranných technologií, mobilizovat softwarové inženýry přímo v armádě, zajistit dodávky mikročipů, vybudovat nové bezpečnostní aliance. A také úplně izolovat Rusko od vědecké a technologické spolupráce.

"Pouze zavedením vojenských inovací můžeme kompenzovat tradiční nedostatek zdrojů a způsobit Rusku nepřiměřené ztráty," zdůrazňuje. Podle něj už samotná Ukrajina dokázala, že může být lídrem v oblasti obranných inovací - její drony a systémy elektronického boje dnes nakupují i zahraniční armády.

Generál s politickými ambicemi?

Jedenapadesátiletý Valerij Zalužnyj byl do února 2024 vrchním velitelem ukrajinské armády a patřil k nejdůvěryhodnějším osobnostem v zemi. Po odvolání prezidentem Volodymyrem Zelenským zamířil na diplomatický post do Londýna. Jeho popularita ale neutichla - naopak.

Podle ukrajinských médií si v Británii tiše buduje politický tým a mohl by se stát vyzyvatelem Zelenského v příštích prezidentských volbách. Zalužného spolupracovníci sice hovoří o "fámách", nicméně jeho jméno se v politických diskusích objevuje čím dál častěji.

Zalužného vzkaz do Kyjeva je jasný: válka na Ukrajině není jen střetem tanků a děl, ale především soutěží o technologickou převahu. Pokud Ukrajina dokáže udržet a rozvinout inovace, může podle něj přetavit ruskou početní převahu v nevýhodu. "Inovace povedou k uplatnění strategie trvalého odporu… To nám umožní přežít, přizpůsobit se a zvítězit," uzavírá generál.

