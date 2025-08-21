Zahraničí

Rivalita, která hýbe Ukrajinou. Nejsilnější vyzývatel Zelenského se už má připravovat

před 1 hodinou
V zákulisí se objevují spekulace, že bývalý vrchní velitel ukrajinské armády a současný velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj se připravuje na prezidentskou kandidaturu.
Náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj.
Náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. | Foto: Reuters

Zprávy o tom, že Valerij Zalužnyj v Londýně buduje svůj politický tým, přinesla agentura Unian s odkazem na ukrajinskou nezávislou novinářku Katie Livingstonovou, která se odvolává na své vlastní zdroje.

"Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii, generál Valerij Zalužnyj, tiše připravuje kandidaturu na prezidenta - v přímé opozici k Zelenskému. Zdroj blízký začínající kampani mi sdělil, že jeho (Zalužného) centrála v Londýně již aktivně funguje a probíhá nábor nových členů. Nejedná se pouze o spekulace," píše novinářka na své síti X.

Zalužného spolupracovníci to však popírají s tím, že jde o fámy. Přesto se zdá, že i kdyby oficiální kampaň neexistovala, generálova stoupající politická hvězda je realitou, s níž musí prezident Zelenskyj počítat.

Podle Livingstonové měl Zalužnyj v Londýně sestavit jádro svého volebního štábu, který již provádí první kroky k organizaci. Do hry vstupují známá jména - od generála Serhije Najeva, jenž by měl vést Zalužného volební kampaň, přes opoziční poslankyni Viktorii Syumarovou až po Oksanu Toropovou, bývalou novinářku BBC, jež údajně koordinuje mediální výstupy. Důležitou roli má hrát i Polina Lysenková z Národního protikorupčního úřadu (NABU) a někdejší šéf státního obranného podniku Serhij Pašynskij.

Oficiálně však všichni dotčení svou účast na možné volební kampani popírají. Toropová zdůraznila, že pomáhá Zalužnému pouze s kontakty na média a že "dokud probíhá válka, není prostor pro volby". Národní protikorupční úřad (NABU) zprávy o Lysenkové označil za "pochybné" a Syumarová mluví o čisté fikci.

Načasování přitom podle novinářky není náhodné, "Trumpovy mírové summity urychlují proces vyjednávání a Zelenskyj potvrdil, že volby se mohou konat již brzy," píše.

Zelenskyj totiž před časem skutečně připustil, že volby mohou přijít dříve, než se očekávalo, a mezinárodní jednání, která nyní probíhají pod patronací Donalda Trumpa, mohou změnit dynamiku.

Britský deník Expres přitom informoval o memorandu mezi Ukrajinou a právě Spojeným královstvím, které pomůže Ukrajině uspořádat první volby po skončení války s Ruskem. Volební orgány obou zemí podepsaly vzájemnou dohodu, která pomůže posílit volební proces v zemi.

Generál s popularitou prezidenta

Dvaapadesátiletý Valerij Zalužnyj se stal symbolem ukrajinské obrany hned v prvních měsících ruské invaze. Byl to on, kdo na jaře 2022 sehrál klíčovou roli při obraně Kyjeva a následném znovudobytí části okupovaného území. Na rozdíl od řady svých předchůdců vnesl do armády otevřenější, západní styl velení - důstojníkům nižších hodností poskytl větší důvěru a volnost v rozhodování.

Jeho popularita se záhy vyrovnala oblibě prezidenta Zelenského. V průzkumech veřejného mínění patří dlouhodobě k nejdůvěryhodnějším osobnostem země a mnozí analytici jej označují za jediného, kdo by mohl v přímém souboji o prezidentský post Zelenského porazit. Zalužnyj se přitom nikdy netajil tím, že se snaží držet armádu mimo politiku - ale právě jeho odvolání z funkce vrchního velitele v roce 2024 tuto rovnováhu narušilo.

Kritika i sympatie

Když Zelenskyj nabídl Zalužnému místo velvyslance ve Velké Británii, generál přijal. Tento krok ale vyvolal kritiku: zatímco většina ukrajinských mužů má v době války zákaz vycestovat, Zalužnyj dostal možnost působit v zahraničí. Někteří v tom vidí důkaz jeho ambicí, jiní mluví o strategickém manévru - získávání kontaktů a zkušeností, které se mohou hodit v poválečné politice.

Dalším kamenem úrazu se stal rozhovor, v němž Zalužnyj otevřeně přiznal, že válka je v patové situaci a bez technologického průlomu nelze čekat zásadní obrat. To sice rozhněvalo prezidentskou kancelář, ale jeho popularitu mezi obyčejnými Ukrajinci to neoslabilo. Naopak - mnozí jej vnímají jako upřímného lídra, který se neuchyluje k prázdným prohlášením.

Rivalita, která hýbe Ukrajinou

Souboj mezi prezidentem a generálem je tak především střetem dvou charismatických postav. Zelenskyj, herec a komik, který se stal tváří odporu vůči Rusku, a Zalužnyj, voják s aureolou nezdolného obránce, který symbolizuje modernizaci ukrajinské armády. Podle politických analytiků je tato rivalita více než osobní: ukazuje trhliny v jednotě ukrajinské elity a přináší riziko destabilizace ve chvíli, kdy země čelí pokračující agresi.

Zalužného tým zatím všechna obvinění z příprav prezidentské kandidatury odmítá. Jenže i bez oficiální kampaně se jeho jméno stále častěji skloňuje v souvislosti s poválečnou politickou transformací. Pro mnohé Ukrajince je zosobněním naděje na změnu a budoucí alternativou k současnému prezidentovi.

Ať už se generál skutečně chystá do boje o nejvyšší úřad, nebo nikoli, jedno je jisté: v poválečných volbách bude patřit mezi nejvážnější konkurenty Volodymyra Zelenského. 

 
