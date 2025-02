Klíčové bitvy ruské invaze: nejkrvavější Bachmut i ofenziva, kterou nikdo nečekal

Bitva začala 24. února útokem ruských výsadkářů na letiště Hostomel a pokračovala pokusy o obklíčení města. Díky udržení a následnému zničení příletové plochy v Hostomelu Ukrajinci zabránili Rusům v leteckém dopravení posil do blízkosti hlavního města, 65 kilometrů dlouhý ruský zásobovací konvoj pak uvízl na úzké silnici od běloruských hranic.

Ruské speciální síly sice pronikly 27. února až do města, v bitvě u školy č. 134 však byly zničeny. Rusové zůstali na okrajích města, které pravidelně ostřelovali, v květnu je však Ukrajinci v sérii protiútoků od města vytlačili a v září v tzv. charkovské protiofenzivě osvobodili skoro celé území charkovské oblasti.

Celkem padlo do zajetí 2439 ukrajinských vojáků, z nichž mnozí jsou v ruských rukách dosud.

Obléhání přístavu Mariupol trvalo skoro 90 dní a stalo se symbolem ukrajinského odporu. Vojáci brigády Azov a námořní pěchoty na sebe vázali značné ruské síly a blokovali klíčovou pozemní komunikaci mezi Donbasem a Krymem. Vyčerpaní obránci se nakonec stáhli do komplexu železáren Azovstal, kde se do 20. května 2022 všichni vzdali.

Byla to ofenziva, kterou nikdo nečekal. V době, kdy byly oči celého světa upřeny na jih Ukrajiny (k přístavu Cherson), zaútočili Ukrajinci na nečekaném směru - v charkovské oblasti. Ruské linie zde bránily druhořadé jednotky, a tak ukrajinské síly rychle postupovaly. Během několika týdnů osvobodily 12 tisíc kilometrů čtverečních a celkem 500 obcí včetně důležitých dopravních uzlů Izjum a Kupjansk.

Osvobození Chersonu

Foto: Reuters

Bylo to jediné regionální město, které Rusové obsadili, 11. listopadu 2022 ho ale Ukrajinci získali zpět. Byl to důsledek vytrvalého (a těžkými ztrátami zaplaceného) tlaku, který Ukrajinci na ruské pozice vyvíjeli od konce srpna 2022. V okamžiku, kdy ruským jednotkám na pravém břehu Dněpru hrozilo odříznutí, je ruské velení stáhlo. Samotné město tak padlo do ukrajinských rukou bez boje.

I když se Rusům povedlo zachránit většinu techniky i vojáků, bylo osvobození města obrovským ukrajinským úspěchem a těžkou ranou ruskému sebevědomí.

FotoSelfie a poděkování NATO. Zelenskyj přijel do Chersonu pár dní po osvobození