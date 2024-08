Ukrajinci obsazují další ruské vesnice. Putin povolal oblíbence a chystá protiútok

Ukrajinský postup ruskou Kurskou oblastí sice zpomaluje, ale přesto pokračuje. I ruští váleční blogeři na sociální síti Telegram přiznávají, že během úterý, týden od začátku vpádu, ukrajinské jednotky obsadily další vesnice. "Útočí v několika směrech," píše telegramový účet Rybar, blízký ruskému ministerstvu obrany.

Podle ruského vojenského analytika Jurije Podoljaky Ukrajinci operující v Kurské oblasti mají strategickou iniciativu. Ukrajinský letoun Su-27 bombardoval ruské velitelské stanoviště v městečku Ťotkino, které leží západně od obsazených území. Před evakuací zde žily čtyři tisíce obyvatel.

"Ve středu jsme od rána postoupili o dva kilometry," hlásil z Kyjeva ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinský nápor směřuje východně a jižně od ruského města Sudža, které je plně v ukrajinských rukou. V tomto směru leží ruská Belgorodská oblast, což je zřejmě důvodem středečního vyhlášení nouzové situace v tomto regionu jejím gubernátorem Vjačeslavem Gladkovem. V rámci ní je omezený volný pohyb obyvatel, připravuje se jejich možná evakuace a mimořádně jsou v pohotovosti nemocnice i hasiči.

Od začátku vpádu do Kurské oblasti Ukrajina podle svého tvrzení obsadila území o rozloze více než tisíc kilometrů čtverečních (informace je ale obtížné nezávisle ověřit). Pro srovnání: Rusové od začátku letošního roku dobyli na východě Ukrajiny zhruba 1300 kilometrů čtverečních území.

O tom, že Sudžu a okolí mají Ukrajinci pevně v rukou, svědčí fakt, že odtud ve středu odvysílala první živý vstup reportérka ukrajinské televize 1+1 Natalja Nahorná.

Major ukrajinské armády v záloze Oleksij Hetmaň řekl rozhlasové stanici BBC Ukrajina, že vojáci jsou podle něj schopni dlouho udržet frontovou linii i na ruském území. "Neznáme ale přesné cíle našeho velení. Nevíme, zda jim šlo jen o krátkodobý výpad, nebo zda mají plány zabrat ještě víc ruské půdy. Jen několik málo lidí zná tyto plány, což je dobře. Mělo by to tak zůstat," uvedl Hetmaň.

Tento důstojník letos poskytl rozhovor také deníku Aktuálně.cz, ve kterém mimo jiné řekl, že Ukrajinci nemají jinou možnost než bojovat, co jim síly stačí, protože ruský vládce Vladimir Putin je rozhodnut Ukrajinu jako stát rozbít. "Nemá smysl spekulovat, jestli mu stačí Charkov, Záporoží nebo cokoliv jiného. A je jedno, co oficiálně říká, protože to jsou jen samé lži a propaganda. Chce prostě zničit Ukrajinu, tak to musíme brát a bránit se tak, aby se to nestalo," uvedl tehdy major.

Zatím je brzy na spekulace, jaký může mít kurská operace politický dopad na Rusko. Putin ale pověřil úkolem zajistit vytlačení ukrajinských vojsk svého oblíbence a poradce pro otázky obrany a bezpečnosti Alexeje Ďumina. Dlouholetý člen Putinovy ochranky se těší důvěře prezidenta a někteří znalci Ruska dokonce soudí, že se může stát jeho nástupcem v Kremlu.

Ekonomický dopad už ukrajinský vpád má. Od 6. srpna poklesla hodnota ruského rublu vůči dolaru téměř o devět procent.

Zatím nejsou k dispozici ověřené informace, že by velení ruské armády přesunovalo ke Kursku vojáky z okupovaného území Ukrajiny. Litevský ministr obrany Laurynas Kasciunas ale prohlásil, že podle jeho informací se přesouvají na východ ruské jednotky, dislokované v Kaliningradské oblasti, ruské enklávě mezi Polskem, Litvou a Baltským mořem.

Video: Ukrajinci nasadili v Kurské oblasti zřejmě až deset tisíc vojáků