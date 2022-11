Foto: Selfie a poděkování NATO. Zelenskyj přijel do Chersonu pár dní po osvobození

Pražští Piráti a Praha Sobě setrvávají v Alianci stability, která bude i nadále vyjednávat o magistrátní koalici společně, sdělila mluvčí pražských Pirátů Martina Vacková s odkazem na páteční rozhodnutí pirátského zastupitelského klubu. V úterý dopoledne se mají setkat předsedové klubů Pirátů, Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN kvůli dalšímu jednání o koalici na vládním půdorysu, Spolu stále odmítá jednat s Prahou Sobě.

Předseda klubu Pirátů Daniel Mazur po páteční schůzce s kolegy ze Spolu a STAN uvedl, že pirátský zastupitelský klub bude o otázce dalšího postupu hlasovat v nejbližším týdnu. Stalo se tak už ten samý den. "Jsme pevnou součástí Aliance stability. Vyzýváme vyjednavače z ostatních stran, aby to respektovali, stejně jako Aliance respektuje koalici stran v rámci Spolu. Vzájemný respekt je základem férové spolupráce," citovala dnes Vacková usnesení klubu.

Dodala, že Aliance stability nabídla Spolu ústupek v podobě nabídky, podle které by Spolu mělo pět radních včetně primátora, pět by měla Aliance a jednoho STAN. Spolu ji odmítlo s tím, že nevidí důvod do koalice Spolu, Pirátů a STAN na vládním půdorysu zapojovat Prahu Sobě.