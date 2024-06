Starosta Charkova varuje: Rusové loví naše lidi. Neumíte si představit, co nás čeká

Rusové z Charkova systematicky vysávají život a bombardují obytné domy. Ve městě často nefunguje elektřina a obyvatelé se děsí nadcházející zimy. Ihor Těrechov, starosta tohoto druhého největšího ukrajinského města, v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz vyčísluje škody a popisuje, jak ruská armáda "loví" civilisty.

Podle Těrechova okupanti v Charkově záměrně děsí lidi a snaží se je přimět, aby z města utekli. "Údery směřují na obytné čtvrti a budovy. A ještě k tomu v noci, kdy lidé odpočívají a nemají šanci se aktivně bránit," upozorňuje.

Charkovský starosta také říká, že město nemá žádnou vlastní výrobu elektrické energie. Všechny elektrárny už Rusové srovnali se zemí. "Potřebujeme pomoc s nákupem kogeneračních jednotek a plynových turbín. Bez nich nepřežijeme zimu. Nedokážete si představit, co nás čeká," varuje.

Od začátku války stojíte v čele města, které Rusové neustále ostřelují. A teď je tu nová, již měsíc trvající ruská ofenziva. Jak se s tím vyrovnáváte?

Vůbec nad tím nepřemýšlím. Ani mě nenapadlo se litovat. Lidé na mě spoléhají a já jim musím pomoct. Je válka a my s ní musíme žít. Nebudu utíkat. Musíme žít navzdory těmto okolnostem. Samozřejmě že teď je situace komplikovaná, ale zvládneme to. Jestli je to těžké, není téma, které by mi leželo v hlavě. Všichni to máme stejně. Bráníme se brutálnímu agresorovi.

OSN v květnu na Ukrajině zaznamenala nejvíce civilních obětí od loňského června. Kolik útoků jste zaznamenali jen v samotném Charkově?

Ostřelování okupantů se skutečně několikanásobně vystupňovalo. Teď je pár dní trochu větší klid, ale jen během května jsme napočítali 76 leteckých úderů. Letecký poplach trval celých 20 dní a nejméně 18 tisíc lidí v Charkovské oblasti v posledních týdnech odešlo ze svých domovů.

Neúměrný dopad to mělo na starší lidi, neboť více než polovina zabitých nebo zraněných v severním Charkově, kde se bojuje nejintenzivněji, byla starší 60 let. Destrukci budov je těžké vyčíslit, ale asi 150 tisíc lidí zůstalo bez domova.

Jak jim pomáháte? Co se dá dělat s 150 tisíci lidmi, kteří se nemají kam schovat?

Všichni jsou ve velmi složité situaci, někteří z nich už město opustili, nezbylo jim nic jiného. Jiní zase žijí v polorozpadlých domech. Část lidí bez domova najde prostory u svých přátel, studenti žijí v kampusech a studentských kolejích. Pomáháme, jak se dá, ale bohužel nejsme schopni za několik týdnů opravit tisíce domů.

Můžete alespoň odhadnout počet zničených budov?

Blížíme se k deseti tisícům. Celkové škody dosahují částky asi 10,7 miliardy dolarů.

Přípravy na krutou zimu

Do Charkova přicházejí také lidé evakuovaní z jiných částí Charkovské oblasti. Jak se město vyrovnává s přílivem obyvatel v době, kdy nemůže ubytovat ani své vlastní?

Máte pravdu, za pouhý týden do Charkova přijelo více než deset tisíc lidí, kteří potřebují pomoc, protože jim nezůstalo vůbec nic. Přijímáme je, ubytováváme je v noclehárnách a poskytujeme jim vše, co potřebují. Samozřejmě je pro tyto lidi velmi těžké, emočně náročné, opustit své domovy.

Děláme ale všechno pro to, aby se cítili víceméně normálně, aby se jim dostalo lékařské péče, aby jejich děti chodily do školy a abychom jim poskytli základní věci, protože spousta lidí přišla do Charkova bez ničeho.

V posledních měsících Kreml zvýšil počet útoků na ukrajinskou infrastrukturu. Co to znamená pro Charkov?

Dnes už Charkov nemá vlastní výrobu elektřiny. Všechny elektrárny Rusové srovnali se zemí. Jsme napojeni na dodávky elektřiny z jiných měst a kvůli tomu jsme vázáni na určité rozvrhy, během kterých je elektřina k dispozici. Po zbytek času jsme prostě při svíčkách. Potřebujeme pomoc s nákupem kogeneračních jednotek a plynových turbín. Bez nich nepřežijeme, za pár měsíců tady máme zimu.

Ještě není ani léto a vy už přemýšlíte o přípravách na zimu. Myslíte si, že ta letošní bude těžší než předcházející?

Ano, rozhodně, bude krutá, protože během minulé zimy nám v rámci možností fungovaly elektrárny a generátory. Nedokážete si představit, co nás čeká.

A jaký je plán?

Hlavním cílem je teď pracovat na systému decentralizace dodávek energie, tepla a vody. Je to velmi nákladné, ale ostatní země taková zařízení mají. S výrobci jsme se už dohodli, že nám je rezervují, jinak bychom podzim a zimu nepřežili.

Tohle je terorismus

Rusové v květnu obsadili několik vesnic na hranicích Charkovské oblasti a Ruska. Zaznamenali jste v poslední době nějakou novou taktiku ruské armády?

Především bych chtěl upřesnit, že to, co páchají, není válka, ale terorismus. Záměrně děsí lidi, snaží se je přesvědčit, aby odešli a opustili město, aby ho mohli obsadit. Všechna bombardování jsou vedena s tímto záměrem. Především jsou to údery na obytné čtvrti a budovy. A ještě k tomu v noci, kdy lidé odpočívají a nemají šanci se aktivně bránit.

Rusové prostě loví a vraždí naše lidi. Bombardují místa, kde se shromažďuje hodně civilistů, například nákupní centra. Nedávno právě v jednom z nich zemřelo 19 lidí a 59 bylo zraněno, útočí v době, kdy chodí nakupovat co nejvíce z nich. Předtím se zaměřovali na kritickou infrastrukturu a energetická zařízení, ale tu už zničili, a tak likvidují náš národ.

Ruský prezident Vladimir Putin navrhuje příměří pouze v případě, že se Ukrajina vzdá čtyř okupovaných oblastí. Je to něco, co by Kyjev vůbec zvažoval?

Ne. Ukrajinská společnost by nic takového nikdy nepřijala, už jen proto, kolik během této války zemřelo mladých lidí, dětí, vojáků a dalších civilistů. Nikdo nemá právo nám nařizovat, abychom se vzdali našeho území. Je to nesmysl. Potřebujeme zbraně a větší podporu. Ta je pro nás zásadní. Když nedávno došlo ke zpoždění amerického balíčku pomoci, situace na frontě se drasticky změnila k horšímu.

