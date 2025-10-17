„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

Zelenskyj se s Trumpem setká zhruba 24 hodin poté, co americký prezident absolvoval více než dvouhodinový telefonát se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V posledních dnech Trump naznačoval ochotu prodat Kyjevu rakety dlouhého doletu Tomahawk, a to i přes výhrůžnou rétoriku z Moskvy. Zelenskyj o tento typ zbraní mimořádně stojí.
Po čtvrtečním hovoru s Putinem však přišel obrat - Trump zpochybnil, že by Spojené státy Ukrajině tyto střely skutečně dodaly. "Tomahawky potřebujeme i pro Spojené státy. Máme jich hodně, ale musíme s nimi nakládat rozumně. Nemůžeme vyčerpat naši zemi," citoval slova prezidenta list The Washington Post.
Zelenskyj mezi tím dál usiluje o získání zbraní, které by umožnily ukrajinským silám udeřit hluboko na ruském území a paralyzovat ruské klíčové vojenské objekty, energetická zařízení či klíčovou infrastrukturu. Podle ukrajinského lídra by takové údery mohly přimět Vladimira Putina usednout k jednacímu stolu.
Putin však během hovoru Trumpa varoval, že dodávky střel Tomahawk "nezmění situaci na bojišti, ale způsobí značné škody na vztazích mezi Washingtonem a Moskvou". Uvedl to jeho poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha následně poznamenal, že samotné rozhovory o střelách Tomahawk už splnily svůj účel tím, že přiměly Putina k dialogu. "Musíme pokračovat v rázných krocích. Síla může skutečně vytvořit hybnou sílu pro mír," napsal Sybiha ve čtvrtek večer na síti X.
Obavy z dodávek střel Kyjevu se v minulých týdnech potvrdily i v měnící se rétorice Kremlu. Místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv dokonce pohrozil jadernou odpovědí.
Trump po hovoru s Putinem oznámil, že se s ruským prezidentem brzy setká v Budapešti, kde by měli jednat o možných cestách k ukončení války. Oba se rovněž dohodli, že jejich vysoce postavení poradci - včetně ministra zahraničí Marca Rubia - se sejdou příští týden na dosud neurčeném místě.