„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

Pouhý den po telefonátu s Vladimirem Putinem se Donald Trump chystá jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zatímco ještě před několika dny to vypadalo, že prodej střel s plochou dráhou letu Tomahawk Kyjevu je na spadnutí, po rozhovoru s ruským lídrem Trump otáčí a z dodávek se snaží vycouvat.
Americký prezident Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při jednání o ukončení války na Ukrajině v Anchorage na Aljašce, USA, 15. srpna 2025.
Americký prezident Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při jednání o ukončení války na Ukrajině v Anchorage na Aljašce, USA, 15. srpna 2025. | Foto: Reuters

Zelenskyj se s Trumpem setká zhruba 24 hodin poté, co americký prezident absolvoval více než dvouhodinový telefonát se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V posledních dnech Trump naznačoval ochotu prodat Kyjevu rakety dlouhého doletu Tomahawk, a to i přes výhrůžnou rétoriku z Moskvy. Zelenskyj o tento typ zbraní mimořádně stojí.

Zelenskyj si jede pro zbraň, která děsí Kreml. "Putinova noční můra," říká expert

Po čtvrtečním hovoru s Putinem však přišel obrat - Trump zpochybnil, že by Spojené státy Ukrajině tyto střely skutečně dodaly. "Tomahawky potřebujeme i pro Spojené státy. Máme jich hodně, ale musíme s nimi nakládat rozumně. Nemůžeme vyčerpat naši zemi," citoval slova prezidenta list The Washington Post.

Zelenskyj mezi tím dál usiluje o získání zbraní, které by umožnily ukrajinským silám udeřit hluboko na ruském území a paralyzovat ruské klíčové vojenské objekty, energetická zařízení či klíčovou infrastrukturu. Podle ukrajinského lídra by takové údery mohly přimět Vladimira Putina usednout k jednacímu stolu.

Tomahawky v akci: Takto vypadá odpalování amerických střel, které děsí Kreml | Video: Reuters

Putin však během hovoru Trumpa varoval, že dodávky střel Tomahawk "nezmění situaci na bojišti, ale způsobí značné škody na vztazích mezi Washingtonem a Moskvou". Uvedl to jeho poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.

Blafuje Putin, nebo skutečně došlo na tu pověstnou ruskou červenou linii?

Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha následně poznamenal, že samotné rozhovory o střelách Tomahawk už splnily svůj účel tím, že přiměly Putina k dialogu. "Musíme pokračovat v rázných krocích. Síla může skutečně vytvořit hybnou sílu pro mír," napsal Sybiha ve čtvrtek večer na síti X.

Obavy z dodávek střel Kyjevu se v minulých týdnech potvrdily i v měnící se rétorice Kremlu. Místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv dokonce pohrozil jadernou odpovědí.

Trump po hovoru s Putinem oznámil, že se s ruským prezidentem brzy setká v Budapešti, kde by měli jednat o možných cestách k ukončení války. Oba se rovněž dohodli, že jejich vysoce postavení poradci - včetně ministra zahraničí Marca Rubia - se sejdou příští týden na dosud neurčeném místě.

 
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

Tajný románek s kanadským expremiérem? Katy Perry prolomila mlčení

Některé země jednaly nečestně. "Nebýt jedné věci, Rusko by už prohrálo," řekl Budanov

