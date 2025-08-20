Zahraničí

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí

Eliška Novotná
před 25 minutami
Rusko má na frontě u Pokrovsku v Doněcké oblasti sto tisíc vojáků. To je podle analytiků síla, která by mohla klidně útočit na evropskou zemi. Ukrajinští obránci, posílení elitní brigádou Azov, nyní museli v tomto sektoru zastavit ruský postup.
155. mechanizovaná brigáda zveřejnila záběry, jak zničila celou kolonu ruských tanků u Pokrovsku | Video: Telegram/155. mechanizovaná brigáda

Rusové se snažili prorazit v oblasti Dobropillje na sever od Pokrovsku. Ukrajinci tam poslali jednu z nejvíce bojeschopných brigád, Azov. Ta znovu získala několik ztracených pozic a vyčistila řadu osad. 

Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj pro tiskovou agenturu RBC uvedl, že ruské síly, které se pokoušely postoupit v tomto sektoru, ztratily po ukrajinských protiakcích svou dynamiku. Rusko podle Syrského používá taktiku "tisíce řezů". To znamená, že útočí s malými skupinami na širokém úseku fronty. 

Touto taktikou se nedávno okupantům podařilo postoupit o 10 až 12 km za frontovou linii. Situace se však změnila po přesunu elitních ukrajinských jednotek. "Vyčistili jsme osady a klíčové oblasti a vítězná nálada nepřítele se změnila v zoufalství. Jeho příspěvky na sociálních sítích se nejdříve nesly v duchu: ‚vpřed, vítězství‘, ale nyní je to ‚obklíčeni, konec‘," zdůrazňuje Syrskyj

Ukrajinské jednotky pokračují v čištění vesnic u Pokrovsku. Kvůli tomu, že chtějí šetřit pěchotu, které mají nedostatek, používají i roboty vybavené kulomety, které nasadila 93. samostatná mechanizovaná brigáda.

Podle Syrského v Sumské oblasti utrpěly Rusové také významnou porážku. "Byla tam skupina složená z jejich nejlepších jednotek - výsadkových vojsk, námořní pěchoty a motorizovaných střeleckých brigád. Rusko však v posledních dvou měsících nezaznamenalo žádný úspěch," zdůrazňuje.

Nejvyšší prioritou armády jsou podle jejího velitele drony a robotické systémy. "V první řadě se jedná o letecké drony, zejména ty s prvky umělé inteligence. Kromě toho bude v letošním roce uvedeno do provozu 15 000 pozemních robotických platforem různých typů," uvedl Syrskyj.

Na tvrzení Kremlu, že Rusko bude moci bojovat "ještě tři, pět nebo deset let", Syrskyj odpověděl: "Myslím, že je to jen chvástání."

Bitva o Pokrovsk: stáhnou se Ukrajinci, nebo vykrvácejí v novém Bachmutu? (Celý článek i s videem zde)

Pokrovsk před a po | Video: Matyáš Zrno, Reuters
 
