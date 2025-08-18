Zprávy

Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 55 minutami
Do měst bezprostředně ohrožených ruskou agresí jimi proudí zásoby a posily, aby obránci neuvázli ve smrtícím obklíčení. Jednou takovou klíčovou silnicí je T05. Tato životně důležitá tepna pro ukrajinskou logistiku na Donbasu je nyní ohrožena novou ruskou ofenzivou.
Ukrajinci instalovali ochranné sítě proti ruským dronům na silnici mezi Kramatorskem a Dobropillijí. T05 je každý den terčem desítek útoků. | Video: Reuters

Aby ji chránili, snaží se nad ní Ukrajinci rozprostřít sítě. "Tady jsou většinou váleční veteráni, kteří jsou příliš staří nebo zranění na to, aby mohli dál bojovat. Jejich fyzický stav zpomaluje práci," popsal činnost pro server Moscow Times Vitalij (39), jehož úkolem je chránit dělníky proti ruským dronům.

V rukou drží loveckou pušku. Jeho detektor dronů se ukázal být méně spolehlivý, než doufal. "Slyšíme je ale přilétat, nebojte se," říká a snaží se ostatní uklidnit. V posledních třech měsících byla tato strategická tepna pravidelně terčem ruských dronů. Aby čelily této hrozbě, začaly obě armády, stejně jako na jiných silnicích v regionu, rozmisťovat nad vozovkou široké sítě. 

Související

Smrtící je i zastavení na pár sekund. Ruské drony číhají na ukrajinské obrněnce

mrap
1:13

"Je to jako pavučina," vysvětluje Andrij (52), jeden z pracovníků. "Když dron narazí, exploduje. Uvázne v síti, nemůže zasáhnout svůj cíl, a proto nemůže správně detonovat. A i když exploduje, jeho hlavice o hmotnosti asi 200 gramů je příliš daleko na to, aby poškodila nákladní auto nebo osobní auto," dodává Andrij.

Oblast ale zůstává jednou z nejnebezpečnějších. Na otevřeném prostranství může pracovní tým kdykoli čelit roji dronů, přičemž jediným úkrytem je les. Pro Andrije může být tato práce v některých ohledech stejně nebezpečná jako na frontě. "Denně zasáhnou silnici desítky kamikadze dronů a každé přerušení projekt zpožďuje. Proto je pokrok příliš pomalý," přiznává Vitalij.

Sítě, které veteráni vztyčují, se v oblasti původně používaly ke sklizni okurek a cibule. Vedoucí pracovní čety Artem bez obalu přiznává, že jim zbývá nainstalovat ještě 40 kilometrů sítí. Mezitím ale Rusové postupují. Podle Artema je tato fáze války mnohem horší než ta dělostřelecká. "Není místo, kde byste byli v bezpečí. Smrt může přijít odkudkoli," dodává. 

Související

"Stabilní obranná linie už v podstatě neexistuje." Mrazivý vzkaz Zelenskému z fronty

vojáci ukrajina
0:32

Poté co reportéři Moscow Times ukončili reportáž, se Rusové pokusili o obklíčení Dobropillije. Na silnici T05 u výjezdu z města byly spatřeny ruské sabotážní jednotky. "Opouštíme silnici. Stalo se to příliš nebezpečné. Stáhneme se," informoval později Vitalij, že skupinu odveleli do Charkova.

Ukrajinské velení minulý týden připustilo těžkou situaci u měst Pokrovsk a Dobropillja v Doněcké oblasti. "Ruský průnik u Dobropillje byl výrazně hlubší a rychlejší než předchozí, ale není jisté, zda Rusko bude schopné taktický úspěch přeměnit v operační," usoudili analytici amerického Institutu pro studium války (ISW).

Ukrajina poslala na místo zkušené jednotky, které se přes víkend snažily oblast od Rusů vyčistit. U Pokrovska se jim to mělo povést, u Dobropillje boje stále pokračují.

Ukrajina podle Volodymyra Zelenského stále kontroluje asi 30 procent Doněcké oblasti. "Pokud se dnes stáhneme z Donbasu, … otevřeme předmostí pro Rusy, aby mohli připravit ofenzivu. Za pár let bude mít (ruský vůdce Vladimir) Putin otevřenou cestu do Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. A nejen to, i do Charkova," dodal ukrajinský prezident.

"Velmi špatné zprávy." Rusové vnikli do klíčového města, vojáci bijí na poplach. (Celý článek s videem zde)

Policejní a dobrovolnické jednotky pomáhají s evakuací obyvatel v Pokrovsku | Video: X/blue_eyedKeti
 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu

Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu
25 fotografií

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná
Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina síť silnice dron video zahraničí

Právě se děje

Vojtěch Bednář

Komentář: Proč je třeba zničit povolenky

Aktualizováno před 30 minutami
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

ŽIVĚ
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

Londýnský rodák studoval jógu v Indii, byl několikrát nominován na Oscara a zahrál si například s Tomem Cruisem či s Mattem Damonem.
před 55 minutami
Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi
0:29

Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi

Do měst bezprostředně ohrožených ruskou agresí proudí těmito cestami zásoby a posily, aby obránci neuvázli ve smrtícím obklíčení.
před 1 hodinou
Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Proslavily ho televizní veselohry či role moderátora zábavních a soutěžních pořadů, jako například Vtipnější vyhrává.
před 2 hodinami
Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Dvojčata Michal a Nina Radovi jsou obrovskými nadějemi české atletiky. V obsáhlém rozhovoru je přibližuje jejich trenér Jiří Couf.
před 2 hodinami
Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Podívejte se na náš výběr nových audioknih. Je libo historickou detektivku, biografický román, povídky ze Sudet nebo bestseller o lidské komunikaci?
Další zprávy