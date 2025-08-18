Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi

Aby ji chránili, snaží se nad ní Ukrajinci rozprostřít sítě. "Tady jsou většinou váleční veteráni, kteří jsou příliš staří nebo zranění na to, aby mohli dál bojovat. Jejich fyzický stav zpomaluje práci," popsal činnost pro server Moscow Times Vitalij (39), jehož úkolem je chránit dělníky proti ruským dronům.
V rukou drží loveckou pušku. Jeho detektor dronů se ukázal být méně spolehlivý, než doufal. "Slyšíme je ale přilétat, nebojte se," říká a snaží se ostatní uklidnit. V posledních třech měsících byla tato strategická tepna pravidelně terčem ruských dronů. Aby čelily této hrozbě, začaly obě armády, stejně jako na jiných silnicích v regionu, rozmisťovat nad vozovkou široké sítě.
"Je to jako pavučina," vysvětluje Andrij (52), jeden z pracovníků. "Když dron narazí, exploduje. Uvázne v síti, nemůže zasáhnout svůj cíl, a proto nemůže správně detonovat. A i když exploduje, jeho hlavice o hmotnosti asi 200 gramů je příliš daleko na to, aby poškodila nákladní auto nebo osobní auto," dodává Andrij.
Oblast ale zůstává jednou z nejnebezpečnějších. Na otevřeném prostranství může pracovní tým kdykoli čelit roji dronů, přičemž jediným úkrytem je les. Pro Andrije může být tato práce v některých ohledech stejně nebezpečná jako na frontě. "Denně zasáhnou silnici desítky kamikadze dronů a každé přerušení projekt zpožďuje. Proto je pokrok příliš pomalý," přiznává Vitalij.
Sítě, které veteráni vztyčují, se v oblasti původně používaly ke sklizni okurek a cibule. Vedoucí pracovní čety Artem bez obalu přiznává, že jim zbývá nainstalovat ještě 40 kilometrů sítí. Mezitím ale Rusové postupují. Podle Artema je tato fáze války mnohem horší než ta dělostřelecká. "Není místo, kde byste byli v bezpečí. Smrt může přijít odkudkoli," dodává.
Poté co reportéři Moscow Times ukončili reportáž, se Rusové pokusili o obklíčení Dobropillije. Na silnici T05 u výjezdu z města byly spatřeny ruské sabotážní jednotky. "Opouštíme silnici. Stalo se to příliš nebezpečné. Stáhneme se," informoval později Vitalij, že skupinu odveleli do Charkova.
Ukrajinské velení minulý týden připustilo těžkou situaci u měst Pokrovsk a Dobropillja v Doněcké oblasti. "Ruský průnik u Dobropillje byl výrazně hlubší a rychlejší než předchozí, ale není jisté, zda Rusko bude schopné taktický úspěch přeměnit v operační," usoudili analytici amerického Institutu pro studium války (ISW).
Ukrajina poslala na místo zkušené jednotky, které se přes víkend snažily oblast od Rusů vyčistit. U Pokrovska se jim to mělo povést, u Dobropillje boje stále pokračují.
Ukrajina podle Volodymyra Zelenského stále kontroluje asi 30 procent Doněcké oblasti. "Pokud se dnes stáhneme z Donbasu, … otevřeme předmostí pro Rusy, aby mohli připravit ofenzivu. Za pár let bude mít (ruský vůdce Vladimir) Putin otevřenou cestu do Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. A nejen to, i do Charkova," dodal ukrajinský prezident.
