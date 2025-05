Klaun, trpí demencí. Za kritiku Putina se na Trumpa vztekle sesypali "Rusové"

Ruští boti začali na sociálních sítích řádit. Prokremelské automatické účty, které se tváří jako živí uživatelé, zuřivě napadají amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho nedávnou kritiku ruského vůdce Vladimira Putina.

Trump tvrdě zkritizoval Putina poté, co Rusko o uplynulém víkendu ostřelovalo Ukrajinu řízenými střelami a drony. Jednalo se o jeden z největších leteckých útoků za dobu trvání agrese. Ruští boti se obratem začali do amerického prezidenta navážet a nazývají ho klaunem, píše britský deník Independent.

Trump prohlásil, že se ruský vůdce úplně zbláznil a na Ukrajině zbytečně zabíjí spoustu lidí. V tu chvíli se na ruské sociální síti VKontakte začaly objevovat stovky příspěvků zesměšňujících Trumpa. Provládní účty obvinily Američana z demence, uvedl ruský zpravodajský server Agentstvo.

Některé z komentářů Trumpa obviňovaly, že se chová jako dítě a brzy ráno se tak rozčílí, jako by nedostal, co chtěl. Jiné zjevně botové komentáře tvrdily, že Trump se opravdu zbláznil a chce sedět na dvou židlích - což je ruský idiom pro snahu hrát na obě strany, píše Independent.

"Co můžete čekat od klauna, který vyhrožuje Rusku, místo aby se postaral o svou vlastní zemi?" napsal jeden z botů. Další si přisadil: "To není Putin, kdo se zbláznil, ale Trump. Demence zřejmě přichází jako dědičný dar pro všechny americké prezidenty - spolu s [prezidentským] křeslem."

Podle mluvčího ruského projektu Botnadzor, který sleduje chování botů, nedokázaly prokremelské programy zachovat neutrální tón ve svých komentářích. Samotný Kreml Trumpovu kritiku bagatelizoval a jeho výpady vůči Putinovi přičítal "emocionálnímu přepětí".

"Vždycky jsem říkal, že chce CELOU Ukrajinu, ne jenom její kousek, a možná se to ukazuje jako pravda, ale pokud to udělá, povede to k pádu Ruska!" napsal Trump na síť Truth Social. Při nedělním rozhovoru s novináři pokračoval: "Zabíjí spoustu lidí. Nevím, co se Putinovi, sakra, stalo, znám ho už dlouho."

Trump nejdříve prohlašoval, že by mohl ukončit ruskou agresi na Ukrajině během 24 hodin. Nyní je v úřadu více než sto dní a je často vnímán jako Putinův příznivec. V posledních dnech ale začal ruského vládce tvrději kritizovat.

"Zešílel. Co se mu sakra stalo?" Kreml reaguje na tvrdé Trumpovy výroky o Putinovi. (Celý článek s videem zde)