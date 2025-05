"Zešílel. Co se mu sakra stalo?" Kreml reaguje na tvrdé Trumpovy výroky o Putinovi

Mimořádně silná slova zvolil na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina jeho americký protějšek Donald Trump. Před novináři na letišti v New Jersey se se rozčiloval, proč zabíjí lidi raketami a podivoval se nad tím "co se mu sakra stalo." O něco později dokonce napsal na své sociální síti Truth Social, že se Putin "úplně zbláznil".

Trump reagoval na masivní letecké údery Rusů, kvůli kterým zemřelo na Ukrajině 12 lidí a dalších 80 utrpělo zranění.

"Nejsem spokojen s tím, co Putin dělá. Zabíjí spoustu lidí," řekl dnes americký prezident. "Posílá rakety do měst a zabíjí lidi, a to se mi vůbec nelíbí. Jsme uprostřed jednání a on posílá rakety na Kyjev a další města. To se mi vůbec nelíbí," řekl dnes novinářům Trump na letišti v Morristownu ve státě New Jersey, když se připravoval na návrat do Washingtonu. "Nevím, co s ním je. Co se mu to sakra stalo? Že jo? Zabíjí spoustu lidí. Nemám z toho radost," řekl Trump a podle agentury Reuters dodal, že rozhodně zvažuje další sankce vůči Rusku. Ukrajina od pátku prožila dvě noci masivního bombardování.

V noci na neděli ruské síly na Kyjev a několik ukrajinských oblastí vypálily 69 balistických střel a 298 bezpilotních letounů, kvůli kterým zemřelo 12 lidí a bylo zraněno asi 80 dalších. V noci na sobotu pak Rusko na ukrajinské území vyslalo 14 raket a 250 dronů. Od pátku do soboty zemřelo na Ukrajině nejméně 13 civilistů, napsal web BBC.

Donald Trump v pondělí o něco později napsal na své sociální síti Truth Social, že se Vladimir Putin "úplně zbláznil", a varoval, že jakýkoli pokus o dobytí celého ukrajinského území povede k pádu Ruska.

"Vždy jsem měl s (ruským prezidentem) Vladimirem Putinem velmi dobré vztahy, ale něco se s ním stalo. Úplně se zbláznil!" napsal Trump na sociální síti Truth Social a kritizoval také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že "svými řečmi neprospívá své zemi". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se předtím nechal slyšet, že americké mlčení po nedávných ruských útocích jen povzbuzuje prezidenta Putina k dalším útokům.

Mluvčí Kremlu: Důsledek emocionálního přetížení

Na kritiku v pondělí po poledni reagoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov označil Trumpova slova za důsledek emocionálního přetížení. Peskov zároveň Trumpovi poděkoval za to, že podpořil zahájení přímých rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války. "Jsme Američanům a osobně prezidentu Trumpovi opravdu vděční za pomoc při organizaci a zahájení tohoto vyjednávacího procesu," odpověděl Peskov na otázku ohledně Trumpových výroků o Putinovi. "Samozřejmě se zároveň jedná o velmi zásadní okamžik, který je samozřejmě spojen s emocionálním přetížením úplně všech a s emocionálními reakcemi," dodal mluvčí Kremlu.

