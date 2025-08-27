Ukrajinský úder na ropovod Družba dopálil Orbána, Slováky i Trumpa. A co Češi?

Válka, rozpoutaná v únoru 2022 vpádem ruských okupantů na Ukrajinu, se ropovodu Družba dlouho vyhýbala. Potrubí, které zásobovalo část zemí Evropy ropou ze Sibiře, už od letoška využívá díky výjimce EU z protiruských sankcí jen Maďarsko a Slovensko.
Česko už výjimku nepotřebuje, od letoška díky rozšíření kapacity ropovodu TAL z Terstu odebírá ropu výhradně ze Západu. Benzinu umí zdejší rafinerie vyrobit dostatek, horší je to ale s naftou, kterou musíme zčásti dovážet. Mimo jiné i ze Slovenska. Pokud by tamní Slovnaft měl trpět nedostatkem suroviny déle, muselo by Česko posílit dovoz dieselu odjinud.
Poté co ukrajinské drony zasáhly minulý týden 22. srpna přečerpávací stanici Družby v Brjanské oblasti Ruska, neteče totiž do rafinerií na Slovensku a v Maďarsku ani kapka ruské ropy. Obě země jsou na surovině od Putina stále ze tří čtvrtin spotřeby závislé.
Do Bruselu tak hned putovala maďarsko-slovenská stížnost, aby EU okamžitě zajistila dodržování závazků ohledně bezpečnosti dodávek energií členským zemím. Mezi nejvyššími představiteli Maďarska a Ukrajiny se strhla slovní přestřelka, Viktor Orbán si postěžoval americkému prezidentovi a Donald Trump mu hned odpověděl.
Podle serveru Magyarnemzet.hu už Orbán na Facebooku citoval Trumpovu reakci. "Viktore, nerad to slyším. Jsem kvůli tomu velmi rozzlobený. Vzkažte to i Slovensku. Jsi mým skvělým přítelem," vyjádřil se Trump údajně v ručně napsané odpovědi na Orbánův dopis.
Maďarský premiér v něm informoval Trumpa, že ukrajinská armáda během devíti dnů už třikrát zaútočila na infrastrukturu ropovodu Družba na ruském území.
Faktem však také je, že ruské drony a rakety masivně ničí energetickou infrastrukturu Ukrajiny už čtvrtým rokem. Zatímco Ukrajincům se daří účinně napadat elektrárny, plynovody a zejména rafinérie na ruském území až v posledních měsících.
Snaží se tím alespoň zčásti zkomplikovat dodávky paliv na domácím ruském trhu a omezit zásobování ruských vojáků na ukrajinské frontě. Útokům přímo na ropovod Družba, který vede přes ukrajinské území, se ale až donedávna ukrajinská armáda vyhýbala. Přestože Ukrajina se u oficiálních představitelů Maďarska a Slovenska v tomto konfliktu zrovna velké podpoře netěší a obě země se snaží co nejvíc blokovat protiruské sankce.
"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," reagoval v neděli prezident Volodymyr Zelenskyj na výzvu šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjártó, aby Ukrajina neohrožovala maďarskou energetickou bezpečnost.
Maďarsko a Slovensko jsou v EU poslední státy, které jsou na importu ruské ropy stále závislé. Ze zemí střední Evropy, které nemají možnost dovozu z jiných zemí námořními tankery, vypadlo letos Česko díky navýšení kapacity ropovodu TAL z italského Terstu, na který se u bavorského Ingolstadtu napojuje český ropovod IKL.
Řidičů a rafinerií v Česku se tedy nejnovější ropný konflikt na Družbě už netýká. Určité riziko v zásobování palivy však nelze vyloučit, pokud by Družba v Rusku nebyla opravena a Slovensko by o ruskou ropu přišlo.
Bratislavská rafinerie Slovnaftu (součást maďarského koncernu MOL) zajišťuje část české spotřeby nafty. A pokud by na Slovensku nastala nouze, muselo by Česko nahradit zhruba 10 procent spotřeby nafty dovážené dosud ze Slovenska posílením dovozu z jiných zemí. Například z Německa. Nafta se k nám ale dováží i z dalších zemí, včetně Spojených států nebo Velké Británie.
"K dovozu ropy díky posílení kapacity ze Západu už Rusko, zaplaťpánbůh, nepotřebujeme. Co se týče výroby benzinu, je Česko soběstačné. A v případě nafty by nebyl problém nahradit část dováženou ze Slovenska navýšením dovozu nafty z jiných zemí," vyjádřil se expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.