Ukrajinský úder na ropovod Družba dopálil Orbána, Slováky i Trumpa. A co Češi?

Miroslav Petr Miroslav Petr
před 1 hodinou
Z Ruska do Maďarska a na Slovensko už několikátý den neteče ropa, ukrajinské drony dočasně přerušily potrubí ropovodu Družba na ruském území a vyvolaly slovní přestřelku mezi politiky. Také americký prezident Donald Trump je prý "hodně naštvaný". Čechy ale ropná nouze trápit nemusí, od ledna už totiž odebíráme ropu výhradně ze Západu.
Ropovod Družba se stává válečným cílem. Českému dovozu ropy už to ale neuškodí.
Ropovod Družba se stává válečným cílem. Českému dovozu ropy už to ale neuškodí. | Foto: Reuters

Válka, rozpoutaná v únoru 2022 vpádem ruských okupantů na Ukrajinu, se ropovodu Družba dlouho vyhýbala. Potrubí, které zásobovalo část zemí Evropy ropou ze Sibiře, už od letoška využívá díky výjimce EU z protiruských sankcí jen Maďarsko a Slovensko. 

Česko už výjimku nepotřebuje, od letoška díky rozšíření kapacity ropovodu TAL z Terstu odebírá ropu výhradně ze Západu. Benzinu umí zdejší rafinerie vyrobit dostatek, horší je to ale s naftou, kterou musíme zčásti dovážet. Mimo jiné i ze Slovenska. Pokud by tamní Slovnaft měl trpět nedostatkem suroviny déle, muselo by Česko posílit dovoz dieselu odjinud. 

Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři

Zelenského narážka na Družbu
0:27

Poté co ukrajinské drony zasáhly minulý týden 22. srpna přečerpávací stanici Družby v Brjanské oblasti Ruska, neteče totiž do rafinerií na Slovensku a v Maďarsku ani kapka ruské ropy. Obě země jsou na surovině od Putina stále ze tří čtvrtin spotřeby závislé.

Do Bruselu tak hned putovala maďarsko-slovenská stížnost, aby EU okamžitě zajistila dodržování závazků ohledně bezpečnosti dodávek energií členským zemím. Mezi nejvyššími představiteli Maďarska a Ukrajiny se strhla slovní přestřelka, Viktor Orbán si postěžoval americkému prezidentovi a Donald Trump mu hned odpověděl. 

Podle serveru Magyarnemzet.hu už Orbán na Facebooku citoval Trumpovu reakci. "Viktore, nerad to slyším. Jsem kvůli tomu velmi rozzlobený. Vzkažte to i Slovensku. Jsi mým skvělým přítelem," vyjádřil se Trump údajně v ručně napsané odpovědi na Orbánův dopis.

Mapa ropovodů v Evropě
Mapa ropovodů v Evropě | Foto: Aktuálně.cz

Maďarský premiér v něm informoval Trumpa, že ukrajinská armáda během devíti dnů už třikrát zaútočila na infrastrukturu ropovodu Družba na ruském území. 

Faktem však také je, že ruské drony a rakety masivně ničí energetickou infrastrukturu Ukrajiny už čtvrtým rokem. Zatímco Ukrajincům se daří účinně napadat elektrárny, plynovody a zejména rafinérie na ruském území až v posledních měsících. 

Snaží se tím alespoň zčásti zkomplikovat dodávky paliv na domácím ruském trhu a omezit zásobování ruských vojáků na ukrajinské frontě. Útokům přímo na ropovod Družba, který vede přes ukrajinské území, se ale až donedávna ukrajinská armáda vyhýbala. Přestože Ukrajina se u oficiálních představitelů Maďarska a Slovenska v tomto konfliktu zrovna velké podpoře netěší a obě země se snaží co nejvíc blokovat protiruské sankce. 

"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," reagoval v neděli prezident Volodymyr Zelenskyj na výzvu šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjártó, aby Ukrajina neohrožovala maďarskou energetickou bezpečnost.

Maďarsko a Slovensko jsou v EU poslední státy, které jsou na importu ruské ropy stále závislé. Ze zemí střední Evropy, které nemají možnost dovozu z jiných zemí námořními tankery, vypadlo letos Česko díky navýšení kapacity ropovodu TAL z italského Terstu, na který se u bavorského Ingolstadtu napojuje český ropovod IKL. 

Řidičů a rafinerií v Česku se tedy nejnovější ropný konflikt na Družbě už netýká. Určité riziko v zásobování palivy však nelze vyloučit, pokud by Družba v Rusku nebyla opravena a Slovensko by o ruskou ropu přišlo.

Bratislavská rafinerie Slovnaftu (součást maďarského koncernu MOL) zajišťuje část české spotřeby nafty. A pokud by na Slovensku nastala nouze, muselo by Česko nahradit zhruba 10 procent spotřeby nafty dovážené dosud ze Slovenska posílením dovozu z jiných zemí. Například z Německa. Nafta se k nám ale dováží i z dalších zemí, včetně Spojených států nebo Velké Británie. 

"K dovozu ropy díky posílení kapacity ze Západu už Rusko, zaplaťpánbůh, nepotřebujeme. Co se týče výroby benzinu, je Česko soběstačné. A v případě nafty by nebyl problém nahradit část dováženou ze Slovenska navýšením dovozu nafty z jiných zemí," vyjádřil se expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.   

 
Další zprávy