Zahraničí

Na letišti v Mnichově se opět objevily drony, uzavřely obě ranveje

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Obě ranveje letiště v Mnichově byly v pátek pozdě večer uzavřeny, píše agentura Reuters s odvoláním na letištní policii. Ta důvod neuvedla, ale kapitán jednoho z letadel, jehož odlet byl zrušen, pasažérům řekl, že v blízkosti byly spatřeny drony. Kvůli nim už jednou v posledních 24 hodinách tento vzdušný přístav přerušil provoz.
letiště v Mnichově
letiště v Mnichově | Foto: Reuters

Kapitán letadla, které mělo směřovat do Londýna, cestujícím také řekl, že ve vzduchu jsou policejní helikoptéry a že není jisté, jestli se let ještě dnes uskuteční.

Bližší podrobnosti o situaci zatím nejsou známy.

Opět tajemné drony. Tři tisíce lidí uvázly na mnichovském letišti, Putin žertoval

Mnichov letiště

Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer. Zrušeno kvůli tomu bylo 17 odletů, což se dotklo téměř tří tisíc cestujících, a 15 letadel muselo přistát na jiných letištích. Ráno byl provoz letiště obnoven.

Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů.

Podobné incidenty s drony v posledních dnech opakovaně hlásilo Dánsko.

 
