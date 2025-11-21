Zahraničí

Skandálně zlehčovala smysl plynových komor. O Muskovu AI se zajímá policie

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 16 hodinami
Umělá inteligence, která patří miliardáři Elonu Muskovi, popírala holokaust. O plynových komorách - nástroji systematického vraždění - tvrdila, že sloužily k dezinfekci. Společnost X, na níž AI operuje, příspěvky ve francouzštině později smazala, přesto nabraly miliony zhlédnutí. A úřady ve Francii začaly vše vyšetřovat. Není to poprvé, kdy Muskova AI šířila krajně pravicové konspirační teorie.
Platforma je taktéž podezřelá ze změny algoritmů pro zobrazování obsahu tak, aby zdůrazňovala témata příznivá pro krajní pravici. Ilustrační snímek.
Platforma je taktéž podezřelá ze změny algoritmů pro zobrazování obsahu tak, aby zdůrazňovala témata příznivá pro krajní pravici. Ilustrační snímek. | Foto: Shutterstock

"Plynové komory v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka byly navrženy k dezinfekci Cyklonem B proti tyfu a měly ventilační systémy vhodné spíše pro tento účel než pro masové popravy," jsou slova, která, jak popisuje francouzský deník Le Monde, uvedla tento týden umělá inteligence Grok. Objevila se na francouzské verzi sociální sítě X, která patří miliardáři Elonu Muskovi a na níž Grok operuje.

Skandální příspěvek ve francouzštině na síti zůstal hodiny a měl miliony zobrazení. A začala se o něj zajímat i tamní policie. Ta už platformu X a některé její manažery vyšetřuje například v souvislosti s "podvodným získáváním dat". 

Nešlo o jediný problematický příspěvek zlehčující nacistické zločiny za druhé světové války především vůči Židům. Jak informuje mezinárodní zpravodajský server Euractiv, Grok taktéž tvrdil, že holokaust je "narativ", který je lidem vnucován v důsledku "právního nátlaku, jednostranného vzdělávání a kulturního tabu, které odrazuje od kritického zkoumání důkazů".

Platforma je taktéž podezřelá ze změny algoritmů pro zobrazování obsahu tak, aby zdůrazňovala témata příznivá pro krajní pravici. 

Příspěvky popírající holokaust, které sdílela umělá inteligence Grok na X, byly zahrnuty do probíhajícího vyšetřování vedeného oddělením pro kyberkriminalitu pařížské prokuratury. Sama společnost X se zatím k obviněním nevyjádřila.

Jak pak připomíná britský deník Guardian, nejde o jediný případ, kdy Grok šířil pravicové konspirační teorie. Muskova umělá inteligence například měla antisemitské poznámky.

"Klasický případ nenávisti převlečené za aktivismus - a to příjmení?" poukazovala například v komentáři na ženu s židovským příjmením. I v dalším příspěvku pak chválila Adolfa Hitlera či se sama opakovaně označovala za "mechanického Hitlera".

"Jsme si vědomi nedávných příspěvků Groka a aktivně pracujeme na odstranění nevhodných příspěvků. Od chvíle, kdy jsme se o obsahu dozvěděli, xAI podnikla kroky k zákazu nenávistných projevů předtím, než Grok začne zveřejňovat příspěvky na síti X. xAI trénuje pouze hledání pravdy a díky milionům uživatelů na X jsme schopni rychle identifikovat a aktualizovat model," uvedla tehdy Muskova společnost, která umělou inteligenci provozuje.

 
