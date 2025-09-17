"Jsem starý a chudý," litoval se estébák a exčlen ANO. Vraždil kvůli parkování

Jiří Chmelarčík se u soudu díval do země. Promluvil jen jednou, a to když si stěžoval na to, že má platit peníze sestře zavražděného muže.
"Chtěl bych upozornit, že mi je sedmdesát šest let. Jsem nemajetný," uvedl s tím, že jeho důchod se pohybuje okolo patnácti tisíc korun. Předtím, než nastoupil do vězení, podle svých slov žil ve společné domácnosti s invalidní manželkou, která má důchod kolem šesti tisíc.
"Celkem máme dvacet dva tisíc. V rámci výkonu trestu jsem pracovně trvale nezařazen, takže nemám příjem. Vyměřili mi, že musím - tedy manželka - měsíčně zaplatit osmnáct set čtyřicet korun. Takže to je asi všechno…" dodal.
Muže, který býval operativcem StB, následně pohraničníkem a po revoluci členem hnutí ANO, už dříve za vraždu odsoudil ke dvanácti letům vězení. Vše začalo v říjnu loňského roku na úzké silnici v pohraničí na území Plzeňského kraje. Zde zastavil řidič, aby se vyměnil se spolujezdcem. To se ale nelíbilo Chmelarčíkovi, který usoudil, že je svým autem nemůže objet, ačkoliv bylo okolo silnice dost prostoru. Řidič mu nakonec uhnul a muž ho objel. Ale to mu nestačilo, a tak se začal se svou obětí hádat.
V tu chvíli u sebe měl čepel ukrytou v černé vycházkové holi. "Nejednalo se o nějaký kapesní nožík, ale o velmi nebezpečnou a zákeřně skrytou zbraň," popsala dříve nástroj předsedkyně senátu Helena Przybylová u plzeňského soudu. Chmelarčík muže na místě probodl. A to přímo před jeho přítelkyní. Muž na místě vykrvácel. Rána byla totiž vedená oboustranným ostřím o šířce dva centimetry. Čepel probodla plíci a aortu a způsobila zhruba 30 centimetrů hlubokou ránu až k páteři.
Podle vraha mu oběť na čepel "naběhla". To však vyvrátil soudní znalec. Chmelarčík po činu z místa ujel. Když na něj přítelkyně umírajícího volala, že jej zabil, měl prý pouze odpovědět, že si to zasloužil.
"Věděl, že může způsobit smrt. Byl příčetný a žádná okolnost jeho příčetnost nesnižovala," uvedla soudkyně plzeňského soudu, od kterého vrah odešel s dvanáctiletým trestem, který v současnosti už vykonává. Muž se přesto pokoušel odvolat, ale jak dříve popsal deník Aktuálně.cz, udělal to příliš pozdě a rozsudek je tak pravomocný. Případ však ještě míří k Nejvyššímu soudu.
Prvoinstanční soud Chmelarčíkovi uložil, aby přítelkyni zavražděného zaplatil odškodné 950 tisíc korun. Sestře oběti pak kvůli údajně špatným rodinným vztahům přiznal jen minimální částku. Dotyčná se ale odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, který nyní Chmelarčíkovi uložil uhradit 350 tisíc korun. Jak v úterý zaznělo u soudu, tvrzení, že je vrah údajně nemajetný, není platný argument, podobně jako slova o údajně špatných rodinných vztazích.
Chmelarčík má pestrý životopis. Před vraždou působil mimo jiné jako komunální politik. Jak popsal server Seznam Zprávy, muž byl v Chebu v politice aktivní od počátku devadesátých let, kdy působil jako zastupitel za KSČM. Pět let před vraždou zakotvil v hnutí ANO, které ho nominovalo do dvou komisí městské rady. Kabát ale "převlékl" vícekrát. V průběhu let kandidoval i za stranu Jany Bobošíkové Česká suverenita, Stranu práv občanů - Zemanovce, Rozumné či Blok proti islamizaci. Poté, co vraždil, v hnutí ANO skončil.
Jak pak dále vyplývá z archiválií, před revolucí a nástupem do politiky Chmelarčík působil u StB. Pracoval zde mimo jiné na sledování výtvarníka Milana Knížáka. "Má sklony k anarchismu, stýká se s narkomany (…) Má též mnoho známých v zahraničí mezi čs. emigranty i mezi příslušníky hnutí hippies," psal o něm Chmelarčík v jednom ze svých hlášení.
Nasazen pak byl například i na Amnesty International či na spoluzakladatele divadla Semafor Jiřího Plannera a kameramana Miroslava Ondříčka a jeho manželku. Chmelarčík po letech z StB odešel a začal pracovat jako pohraničník. Po revoluci se pak prezentoval jako "soukromý zemědělec a právník".