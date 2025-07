Proč Musk před třemi lety vypnul Ukrajincům internet a v klíčové chvíli je oslepil

Byl to konec září 2022, kdy Ukrajinci postupovali k okupovanému Chersonu. Rusové byli v té době asi v nejhorší situaci za celou válku. Ustoupili od Kyjeva, byli zatlačeni od Charkova a nyní jim hrozila ztráta Chersonu. V jednu chvíli ale ukrajinským jednotkám vypadlo spojení - jejich přenosné terminály Starlink přestaly fungovat.

Podle investigace agentury Reuters za to mohl Elon Musk, který Starlinky nařídil vypnout a Rusům tak v klíčové situaci výrazně pomohl.

Tři zdroje ze Starlinku potvrdily agentuře Reuters, že jim Michael Collins, vedoucí inženýr firmy, řekl: "Musíme to udělat". Následky byly drastické: vojáci ztratili spojení, drony "osleply" a dělostřelci měli problém zaměřit své cíle. Ukrajincům nevyšel jejich plán obklíčit velké množství ustupujících Rusů ve městě Beryslav, i když konečný cíl ofenzivy - osvobození Chersonu - se nakonec podařil.

Krátce poté, co se měla událost stát, jsem byl s ukrajinskými vojáky nedaleko od Beryslavi. Byla půlka října, ofenziva na Cherson byla v plném proudu. Vojáci tehdy Starlink používali bez problémů a ani žádné vypnutí nezmiňovali. Kontaktoval jsem je nyní znovu, abych se na to zeptal, a odpověděli mi, že nemohou s jistotou říci, že je Musk přímo odpojil. "Ale vzpomínám si na případy, kdy jsme osvobodili osady a Starlink v nich hned nefungoval, protože se jednalo o území okupované Ruskou federací. Ale jestli nás Musk odpojil úmyslně, to nevím." To ale nemusí nic znamenat. Výpadek se tehdy podle Reuters týkal jen jedné stovky terminálů, což naznačuje, že šlo o omezený úsek fronty. Proč o to tedy Muskovi tolik šlo?

Městečko Beryslav bylo klíčovým bodem obrany před pár kilometrů vzdáleným jediným mostem přeš Dněpr u Nové Kachovky. Ukrajinci hráli o obklíčení celé skupiny skoro 30 000 ruských vojáků na pravém břehu řeky. Nyní už víme, že Rusové tehdy jednotky postupně stahovali, ale v tu chvíli vypadalo obklíčení reálně. Byla by to obrovská rána ruské prestiži a Elon Musk (ale i Bílý dům, se kterým byl v té chvíli Musk v intenzivní komunikaci) se obával, že by to mohlo Putina vyprovokovat k použití jaderných zbraní. Pokud se tedy vše stalo tak, jak píše Reuters, byla to tato obava, která vedla Muska k omezenému vypnutí Starlinku.

Stejná obava vedla údajně Muska v roce 2023 k lokálnímu vypnutí Starlinku v oblasti Krymu, když se Ukrajinci pokoušeli námořními drony zaútočit na ruské lodě. Tvrdí to v Muskově biografii autor Walter Isaacson. Musk to popřel, ale přiznal, že odmítl ukrajinskou prosbu o zajištění satelitního pokrytí pro útok na Krym. V roce 2023 také společnost Starlink oznámila, že podniká kroky k tomu, aby nebyl Starlink zneužit pro útočné operace. "Naším záměrem nikdy nebylo, aby jej používali k útočným účelům," uvedla Gwynne Shotwellová, prezidentka společnosti, na konferenci ve Washingtonu v únoru téhož roku. Ukrajinci nicméně prokazatelně Starlink i později v námořních dronech k útočným účelům použili, aniž by ho provozovatel vypnul.

Starlink je pro ukrajinské vojáky životně důležitý - poměrně malý terminál, který s sebou vojáci vozí v autě (ať už jen tak, nebo připevněný na střechu či kapotu motoru), jim umožňuje být kdykoliv připojený k internetu. Stačí namířit talíř velikosti krabice na pizzu k nebi a zachytit signál některého ze skoro 8000 satelitů, které létají kolem Země, a máte okamžitě kvalitní internetové spojení. Pomocí běžných komunikačních služeb (ano, rozkazy se posílaly třeba po Signalu…) tak mohli být vojáci kdykoliv v kontaktu s velením. Starlink, který stačí namířit k nebi, byl prakticky vždy spolehlivější než klasické vysílačky. Ukrajinská armáda jich používá desítky tisíc (údajně kolem 50 000). Polovinu platí Polsko, zbytek Ukrajinci, často vojáci sami ze svého žoldu. Elon Musk spustil službu na Ukrajině už dva dny po ruské invazi a brzy se stal Starlink kriticky důležitou součástí ukrajinské obrany.

Šéfredaktor na Ukrajině Matyáš Zrno se po čase znovu vydává k frontové linii. Šéfredaktor Aktuálně.cz a zkušený válečný zpravodaj stráví dva týdny na Ukrajině, odkud bude přinášet příběhy vojáků, obyčejných lidí i jejich měst a vesnic. Foto: Economia

Služby Starlinku v současné době nemají konkurenci a válka na Ukrajině tak ukázala závislost států na jednom poskytovateli služeb, kterým je excentrický miliardář a nejbohatší muž světa Elon Musk. Na Starlinku přitom není závislá jen Ukrajina - stále více západních států si uvědomuje jeho strategickou důležitost a kupuje si jeho služby (USA, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Polsko…).

Elon Musk několikrát veřejně prohlásil, že Starlink nikdy nevypne, a v březnu tohoto roku připomínal, že Starlink je "páteří ukrajinské armády" a bez něj by "celá fronta padla". Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski mu na to odpověděl, že terminály platí Polsko, na což Musk reagoval pohrdlivými slovy o "malém muži", který má mlčet.

Mluvčí Starlinku označila zprávu Reuters za nepřesnou, ale odmítla odpovědět na konkrétní dotazy. Mlčí i Musk stejně jako Michael Collins. Reagovat nechtějí ani z kanceláře prezidenta Zelenského nebo z generálního štábu ukrajinské armády.