České kulomety už brání Donbas. Nahrazují i ty z doby carského Ruska

Byl to dar nejmenovaného českého výrobce zbraní – 30 zbrusu nových kulometů. Do rukou 56. mariupolské brigády, která brání klíčový úsek fronty u města Časiv Jar, je dovezl český dobrovolník vystupující pod přezdívkou Mac. Sám má za sebou 20 let služby v armádě a ukrajinské vojáky pro nakládání s kulomety osobně zaškolil.

Jsou nové, lehčí a přesnější než ty, které mají Ukrajinci zatím k dispozici - české kulomety, navíc ve dvou rážích: 5,56 a 7,62 mm. Související "Pohyb!" "Granát!" Jak se "čistí" zákop, kde za každým rohem může číhat smrt 4:06 Ukrajinští vojáci je mohou používat jak k obraně, tak (v menší ráži) i k útoku a "čistění" nepřátelských zákopů. Jak říká dobrovolník Mac, "dosud byl jejich nejmodernější kulomet MG42, což je německý vzor, který je sice kvalitní, ale pochází z druhé světové války. Pak tam Ukrajinci měli staré sovětské kulomety Děktarjevy nebo dokonce Maximy, tedy kulomety, které se dostaly do služby už za carského Ruska". Šéfredaktor na Ukrajině Matyáš Zrno se po čase znovu vydává k frontové linii. Šéfredaktor Aktuálně.cz a zkušený válečný zpravodaj stráví dva týdny na Ukrajině, odkud bude přinášet příběhy vojáků, obyčejných lidí i jejich měst a vesnic. Foto: Economia Ukrajinské vojáky s novými kulomety školil tři dny - pokaždé měl jeden den vyčleněný pro deset "kulomeťáků". Bylo to intenzivní celodenní školení, kde vojáci vystříleli tisíce nábojů a museli donekonečna rozkládat a skládat zbraň tak, aby znali i každičký její šroubek. "Jsou šikovní, většina z nich má bojové zkušenosti. Občas ale trochu lehkovážní, co se týká bezpečnosti zacházení se zbraní. Musel jsem občas zvýšit hlas, aby mířili zbraní vždy do bezpečného prostoru nebo aby bezpečně manipulovali při nabíjení a vybíjení. Na to v české armádě klade velký důraz, kdežto tady vlivem bojových podmínek všem trochu otrnulo," líčí Mac. Dostat k těmhle vojákům české kulomety nebylo jednoduché. Vyřídit papíry trvalo skoro půl roku. Dopravu musela zajistit specializovaná firma, která má licenci na převoz zbraní. Související Umí Rusové se svými lidskými vlnami a útoky na motorkách efektivně bojovat? "Ale když jsem viděl to nadšení kluků, kteří konečně dostali opravdu moderní zbraně, tak jsem věděl, že to za to stálo," hodnotí Mac. Pro Maca šlo o už zhruba čtyřicátou cestu na Ukrajinu. Začínal jako medik a instruktor taktické medicíny s Talyorem - Čechem, který v roce 2023 na Ukrajině padl. Později začal pomoc vozit sám. Spolupracuje se třemi jednotkami - 56. brigádou, oddílem "Ragbisti" 129. brigády a dronovou jednotkou "Otré kartuzy". Dopravuje jim auta, drony, záložní zdroje energie i kulomety. Sám se také účastní bojových operací. Píše o tom pro Aktuálně.cz Deník dobrovolníka. Jeho sbírky může kdokoli podpořit zde 0:25 České kulomety na Ukrajině | Video: Matyáš Zrno