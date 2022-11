Musk je klaun, ale Twitter je vážná věc, říká analytik. Sociální síť prochází změnou

Bývalý americký prezident Donald Trump se vrací na Twitter, mnoho dalších uživatelů naopak odchází. Nový majitel firmy Elon Musk sliboval, že ze sociální sítě udělá platformu svobody slova a občanské novinařiny. Mezitím ale přišel o většinu zaměstnanců a experti na moderní technologie varují, že i drobný problém nebo chyba v kódu mohou stránku úplně rozložit.

Musk nechal hlasovat uživatele Twitteru o tom, zda se má obnovit Trumpův účet. Ten byl zablokován loni v lednu poté, co jeho příznivci zaútočili na sídlo Kongresu a tehdejší prezident je povzbuzoval svým tvrzením vyvěšeným na Twitteru o zfalšování volebních výsledků, připomíná list New York Times.

Anketa nasbírala miliony hlasů a Musk prohlásil, že vůle lidu je vůlí Boží. A Trumpovi jeho účet na sociální síti nechal odblokovat.

Majitel společností Tesla nebo SpaceX sliboval, že s převzetím Twitteru se na platformu vrátí svoboda slova a skončí cenzura. Zatím není jasné, jestli Trump začne znovu používat svůj účet, kde nasbíral 88 milionů sledujících. Jedná se ale o potvrzení toho, že Musk chce změnit směřování jedné z nejpopulárnějších sociálních sítí.

"Musk slibuje, že chce 'freedom of speech', ale ne 'freedom of reach'. Tedy že chce lidem garantovat zákonem limitovanou svobodu slova, ale ne neomezený dosah na sociální sítích," vysvětluje pro online deník Aktuálně.cz mediální analytik Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. To znamená, že každý člověk by měl mít možnost napsat na Twitter cokoliv, ale nenávistné komentáře by se neměly šířit více než ty běžné.

Otázkou podle experta zůstává, zda toho bude Musk schopen dosáhnout pouze pomocí algoritmů, jak miliardář doufá. "Musk je absolutní technooptimista, má naprostou důvěru v to, že všechny problémy budou moci být vyřešeny pomocí technologie," míní analytik. Podle něj nyní Twitter zaostává hlavně v personální stránce věci.

Vyhazov přes e-mail

Elon Musk po koupi Twitteru začal měnit věci poměrně rychle. V první vlně propustil asi polovinu z více než sedmi tisíc zaměstnanců a v dalších dnech následovali další. Minulý týden všem zaměstnancům poslal e-mail, kde jim dal na výběr: buď souhlasí s tím, že budou pracovat pro "Twitter 2.0", kde budou mít přesčasy, více práce a tvrdší podmínky, nebo mohou ihned odejít se třemi měsíčními platy.

Není jisté, kolik lidí nabídku využilo, ale podle zahraničních médií odešly stovky důležitých zaměstnanců. Pro společnost nyní pracuje okolo 2000 až 2500 lidí, píše agentura Reuters.

"Vím o šesti velice důležitých systémech, které už nemají žádné inženýry," řekl pro americký deník Washington Post jeden z bývalých zaměstnanců. "Už nezůstala ani kostra, která by se starala o denní běh systému. Bude to fungovat do té doby, než do něčeho narazí, a pak se to zastaví."

"Jakákoliv chyba v kódu je nyní smrtelná," uvedl další nejmenovaný inženýr, který společnost opustil minulý týden. Podle něj budou ti, kdo v Twitteru zůstali, brzy přepracovaní, a tak čím dál více hrozí, že budou dělat chyby. Ty po nich ale nebude mít kdo opravit.

Snaha najít peníze

Šlerka míní, že není možné všechny problémy Twitteru vyřešit technologicky. "To je teď největší slabina společnosti - chybí analytici, odborníci, kteří by chápali, jaký dopad budou rozhodnutí mít." Snížení počtu zaměstnanců mělo firmě ušetřit peníze. Jestli se ale šetřilo efektivně, je jen těžko odhadnutelné.

Jeden z problémů se projevil při aféře okolo ověření účtů. V minulosti mohly důležité účty požádat o ověření - modrou značku za svým jménem. Většinou se jednalo o politiky, novináře nebo velké firmy, pro které bylo důležité, aby si je lidé nespletli s podvodníky nebo parodickými účty. Twitter ale po nástupu Muska zavedl, že modrý odznáček může získat kdokoliv, kdo zaplatí osm dolarů měsíčně (zhruba 190 korun). Ověření už nebylo potřeba.

"Z toho rozhodnutí byla cítit určitá bezradnost, jak zajistit, aby Twitter vydělával," myslí si Šlerka. Sociální síť je dlouhodobě prodělečná. Musk za ni zaplatil 44 miliard dolarů (v přepočtu přes bilion korun) a zaručil se za ni i akciemi Tesly.

Sociální síť ale po této nabídce okamžitě zaplavili falešní Muskové - tedy lidé, kteří se za podnikatele vydávali. Bývalý americký prezident George Bush a britský expremiér Tony Blair si psali o tom, jak jim chybí vraždění Iráčanů. I v jejich případě šlo ale jen o parodii.

Na reálný svět měl ale obrovský dopad moment, kdy falešný účet farmaceutické firmy Eli Lilly oznámil, že nově bude v USA inzulín zdarma. Následovala panika, protože mnoho lidí na první pohled nepoznalo, že nejde o skutečný účet tohoto farmaceutického gigantu. A firmě začaly padat akcie.

Na síti na několik dní vypukl chaos, než nová funkce prošla změnami. Některé firmy, například automobilka General Motors, na Twitteru pozastavily svoji reklamu.

Musk jako klaun

Šlerka nicméně upozorňuje, že za gesty společností, které veřejně prohlašují, že nechtějí mít s Muskem nic společného, může ve skutečnosti být pouze racionální obava z nastupující recese a snaha omezit výdaje.

Kromě velkých firem ale ze sociální sítě odcházejí i některé celebrity, mezi nimi například herečka a moderátorka Whoopi Goldbergová nebo jeden z nejvýše postavených lidí ve společnosti Apple Phil Schiller. Zpravodajský kanál stanice CBS News z bezpečnostních důvodů na několik dnů pozastavil účet, nyní ale opět funguje.

Muska situace alespoň navenek netrápí. V pátek veřejně napsal: "Máme další historické maximum v používání Twitteru." V posledních dnech se přitom často mluví o konkurenčních službách, jako je například Mastodon nebo Hive Social.

Nicméně podle Šlerky Twitter zůstává jedinečnou sítí pro ty, kdo chtějí neustále konzumovat informace z celého světa. "Musk je tak trochu klaun, ale Twitter je vážná věc. To, že síť vede klaun, nás znervózňuje," vysvětluje. "Ale na druhou stranu je to i investice a Musk bude nyní hledat rovnováhu mezi politickým očekáváním a ziskem."

