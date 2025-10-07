Zahraničí

"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost

před 53 minutami
Slova zajatého ruského vojáka Pavla Gugujeva se vyplnila do puntíku. V předloňském rozhovoru řekl, že se bojí jakkoli promluvit o ruské agresi na Ukrajině, protože by ho za to po případném návratu poslali do vězení. A to se také stalo.
„Možná si kvůli Rusku vezmu život.“ Voják si před kamerou předpověděl budoucnost. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/Volodymyr Zolkin

Gugujev si původně odpykával dvanáct let za vraždu, ublížení na zdraví a krádež v ruské věznici s maximální ostrahou. Dva roky před vypršením trestu podepsal s režimem Vladimira Putina vojenský kontrakt a poslali ho na Ukrajinu. Tam ale padl do zajetí.

Během zajetí poskytl Gugujev rozhovor ukrajinskému novináři a blogerovi Dmytro Karpenkovi, ve kterém popsal těžké ztráty Rusů na bojišti. Jeho komentáře měly silnou odezvu na sociálních sítích, píše server The Moscow Times. Druhé interview poskytl Karpenkovi v červenci 2023, poté, co byl propuštěn v rámci výměny vězňů a vrátil se do Ruska.

Gugujev opět kritizoval ruské vojenské velení a tvrdil, že úřady na něho naléhaly, aby veřejně prohlásil, že jeho první rozhovor byl poskytnut po nátlaku Ukrajinců. V jednom ze svých interview pro Karpenka se velmi zdráhal odpovědět na otázku, co Rusko dělá na Ukrajině. 

"O tomhle je lepší nic neříkat. Máme to tam jako za Stalina… Máme určitý článek v trestním zákoníku a spoustu federálních zákonů. To znamená, že pokud kritizuješ vojenskou operaci (tak nazývají Rusové agresi na Ukrajině), zpochybňuješ její účel, vztahuje se na tebe trestní odpovědnost. V tom to je. V podstatě máš pusu na zámek," ošíval se Gugujev. 

Rus řekl Karpenkovi, že pokud o tom bude mluvit, tak po příjezdu do Ruska bude čelit vážným problémům. "Nevím, co mám dělat. Zkrátka, možná si kvůli Rusku vezmu život… Mám svůj vlastní specifický názor, ale když ho vyjádřím, tak si mě podají a hodí mě do vězení, protože moc mluvím," řekl tehdy Gugujev.

V červnu 2024 ho znovu zatkli a poslali do vazby. Ruská justice ho nyní odsoudila ke čtyřem letům v trestanecké kolonii. "Moskevský městský soud shledal Pavla Gugujeva vinným z důvěrné spolupráce se zahraničními státními příslušníky," citoval rozhodnutí soudu server Mediazona s odkazem na rozhovory pro Karpenka. 

Ukrajinský bloger, který byl před nedávnem hostem pořadu Spotlight Aktuálně.cz, natočil rozhovory s bezmála patnácti sty ruskými válečnými zajatci. Podle něho mají obvykle jen devět tříd základní školy. "Lze tvrdit, že velká část těch, kteří se účastní války, jsou lidé s nízkými příjmy a nízkým sociálním statusem," konstatoval Karpenko.

Bývalých vězňů je už podle něj mezi novými zajatci méně než dřív. "Je jich méně, protože došli," říká novinář a dodává, že přibližně sto tisíc vojáků z řad odsouzených zločinců bylo zabito v boji.

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina. (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno
 
