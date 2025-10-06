Zahraničí

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 3 hodinami
Zajatí ruští vojáci mají obvykle jen devět tříd základní školy. "Lze tvrdit, že velká část těch, kteří se účastní války, jsou lidé s nízkými příjmy a nízkým sociálním statusem,“ konstatuje novinář Dmytro Karpenko, který na svém YouTube kanálu přinesl rozhovory s bezmála patnácti sty ruskými válečnými zajatci.
Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno

Host Matyáše Zrna nicméně uznává, že se najdou i výjimky. "Nedávno jsme zveřejnili rozhovor s doktorem anesteziologie, rehabilitačním lékařem a pediatrem. Má za sebou dvanáct let lékařské praxe. Policie ho zatkla za řízení pod vlivem alkoholu, podvedli ho a poslali do války. Myslel si, že tam bude alespoň zdravotníkem, ale udělali z něj člena útočné skupiny."

Podobný osud potkal zajatce původem z České republiky. Ten se do Ruska přestěhoval za svou přítelkyní a když mu úřady oznámily, že má připravený pas, dostal rovnou i povolávací rozkaz. Dali mu jen dva dny na sbalení a udělali z něj člena útočné skupiny, líčí novinář.

Bývalých vězňů je už mezi novými zajatci méně než dřív. "Je jich méně, protože došli," říká a dodává, že přibližně sto tisíc vojáků z řad odsouzených zločinců bylo zabito v boji. "Věznice vybrakoval Prigožin. Teď už odsouzení prakticky nepřicházejí. Jen ti, kteří dostanou 15-20 let vězení za vraždu podle článku 105."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:17 Bojí se Karpenko ruských agentů? Jak ho napadlo dělat rozhovory s ruskými válečnými zajatci? Co si zajatí Rusové mysleli na začátku války a jak se na konflikt dívají dnes? Z jakých regionů Ruska zajatci nejčastěji pochází?

05:17-08:56 Jaký mají zajatí vojáci sociální status a vzdělání? Jaké mají motivace ke vstupu do Sibiřského praporu nebo Ruského dobrovolnického sboru? Je mezi nimi mnoho bývalých vězňů?

08:56-14:07 Jaké setkání bylo pro Karpenka nejpodivnější? Co zajatci dělají? Jak novinář reaguje na obvinění z porušování Ženevských konvencí?

14:07-19:10 Jaký byl zajatý Čech Jakub Jurčaga, který bojoval v ruské armádě? Je teď členem Ruského dobrovolnického sboru? Věří Karpenko jeho názorové proměně?

19:10-21:53 Jak spolupracuje s Denisem Kapustinem, velitelem Ruského dobrovolnického sboru? Jak funguje program "Vyměníme peníze za informace"?

 
