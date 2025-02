Vyjednal příměří v Gaze i výměnu vězňů s Ruskem. Teď má ukončit válku na Ukrajině

Na jednání s Rusy o míru na Ukrajině dorazilo do saúdskoarabského Rijádu trio vysoce postavených amerických představitelů. Poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff. Poslední jmenovaný byl největším překvapením.

Trumpův blízký kamarád, golfový spoluhráč a člověk s nulovým diplomatickým zázemím Steve Witkoff se v posledních týdnech ujal vrcholné vyjednávací role. Nejenže má zařídit mír na Blízkém východě, teď má přimět složit zbraně i Ukrajinu a Rusko.

Pokus o atentát na golfovém hřišti

Psal se rok 1986, když si Donald Trump zapomněl peněženku. Svačinu na golfovém hřišti mu tehdy koupil ještě neznámý Steve Witkoff. Zakoupený sendvič se stal počátkem jejich přátelství, aspoň tak to při svědecké výpovědi líčil sám Witkoff v roce 2023.

Golfové hřiště zůstalo i po sedmatřiceti letech ústředním místem klíčových momentů jejich vzájemného přátelství. Loni v září byl Steve Witkoff tím, kdo s Trumpem obcházel golfové jamky, když na něj Ryan Routh namířil poloautomatickou puškou. Při pokusu o atentát nakonec střílel pouze agent tajné služby, aby Donalda Trumpa ochránil.

Witkoff, kterému se v krátkém čase podařilo ukázat svůj diplomatický talent celému světu, jej v minulosti otestoval pouze jednou. Během republikánských primárek se sešel s guvernérem z Georgie Brianem Kempem a bývalou velvyslankyní v OSN Nikki Haleyovou, oba dva v té době proti Trumpovi ostře vystupovali. Witkoff zprostředkoval také setkání Trumpa s floridským guvernérem Ronem DeSantisem, který byl hlasitým Trumpovým odpůrcem. Podařilo se mu tak zmírnit napětí ve straně a přivést rozhádané republikány opět k jednomu stolu.

Účastnil se klíčových jednání o příměří v Gaze

Witkoff, 67letý rodák z Bronxu, vystudoval Hofstra University a před založením developerské a investiční společnosti Witkoff Group v roce 1997 se věnoval právu v oblasti nemovitostí. Stejně jako Trump na nemovitostech zbohatl v New Yorku i na Floridě. Časopis Forbes v roce 2024 odhadl jeho jmění v přepočtu na 24 miliard korun.

Už na podzim loňského roku Donald Trump představil Steva Witkoffa jako budoucího zvláštního vyslance pro Blízký východ. Jeho cesty do regionu začaly ještě před nástupem Trumpa do úřadu a zahrnovaly schůzky s izraelskými činiteli, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, a účast na klíčových jednáních o příměří a propuštění rukojmí.

Návštěva Gazy

Podle představitelů Bidenovy administrativy hrál Witkoff zásadní úlohu při finalizaci těchto dohod, i když zásluhu na příměří si nakonec připisuje jak bývalý prezident Joe Biden, tak jeho nástupce Trump.

Koncem ledna odcestoval do Saúdské Arábie, kde se podle izraelských médií podílel na přípravě rozsáhlé dohody zahrnující obnovu pásma Gazy a potenciální normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Jako první americký diplomat po více než deseti letech navštívil vojenská zařízení v pásmu a jeho okolí.

"Situace tam je alarmující. Oblast je naprosto zpustošená," uvedl Witkoff v rozhovoru pro Fox News. Vyjádřil rovněž obavy z přetrvávajícího nebezpečí, které představuje na 30 tisíc nevybuchlých střel. "Všechny budovy jsou srovnány se zemí. Zkáza je úplná," popsal diplomat.

Schůzka s Putinem o výměně vězňů

Nedlouho poté, co americká média začala spekulovat nad polohou Witkoffova vládního letadla, Rusové propustili přes tři roky vězněného Američana Marca Fogela, který byl v Rusku obviněn za pašování marihuany. Donald Trump později potvrdil, že Witkoff v Moskvě byl a přes tři hodiny vyjednával s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o výměně vězňů mezi oběma velmocemi.

Hmatatelný úspěch Witkoffova vyjednávání podpořil americký prezident tím, že jej vyslal do Rijádu, kde v rámci tříčlenné americké delegace usedl ke stolu s ruskými politickými protějšky.

"Měla by ta válka skončit. To je to, co nám prezident nařídil: vyjednat rychlé ukončení této války. Už žádná smrt. Už jí bylo příliš mnoho," řekl Witkoff minulý týden televizi Fox News.

Již tři roky trvající válku na Ukrajině i dlouhá desetiletí táhlý konflikt na Blízkém východě má tak v rukou diplomatický nováček s raketovým nástupem.