Trumpův muž pro Ukrajinu dostal sto dní na dohodu, ale Rusové se s ním nebaví

Generál ve výslužbě Keith Kellogg je poradcem Donalda Trumpa pro Ukrajinu a jede na svojí první cestu do Kyjeva. Architekt hrubých obrysů dohody, která by měla ukončit válku na Ukrajině, má ale jeden problém. Rusové s ním nechtějí jednat a považují ho za nejvíce protiruského z lidí kolem staronového amerického prezidenta.

Kellogg nebyl v americké delegaci, která v úterý jednala s Rusy v Rijádu. Bývalý americký diplomat a velvyslanec v Kyjevě John Herbst tvrdí, že Moskva dala Trumpovi jednoznačně najevo svou nechuť s Kelloggem napřímo jednat.

"Vím jistě, že Rusové ho odmítají, protože ho považují za nejtvrdšího člověka Trumpova týmu, co se týká Ruska. Myslím, že Trump udělal chybu, že ho i přesto nezařadil do vyjednávací delegace. Putin si bude myslet, že může ovlivňovat americké vyjednávače. Naznačuje to, že není připraven k žádným skutečným kompromisům," prohlásil Herbst v rozhovoru pro ukrajinský server Suspilne.

V americké delegaci v Rijádu tak zasedl překvapivě Trumpův emisar pro Blízký východ Steve Vitkoff. Mohlo to souviset s tím, že se jedná v Rijádu. Přestože rozhovory se Saúdské Arábie přímo netýkaly, nabídla se jen jako prostředník.

Agentura Reuters se přímo zeptala Trumpovy mluvčí Caroline Leavittové, zda je pravda, že Kellogg nebude s Rusy vyjednávat. Odpověděla, že generál zůstává důležitou součástí prezidentova týmu.

Kellogg je autorem předběžného návrhu dohody, který počítá se zmrazením bojů na současné frontové linii, se západními bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu a také s tím, že Kyjev přestane usilovat o členství v NATO. Na dodržování příměří by měli dohlížet na místě vojáci evropských a dalších zemí, ale ne Američané. Tento plán se poprvé objevil v médiích v listopadu po Trumpově vítězství v prezidentských volbách.

O víkendu na bezpečnostní konferenci v Mnichově Kellogg řekl, že Spojené státy neprosadí žádnou dohodu s Putinem bez souhlasu Ukrajiny a Evropy. Dlouhý rozhovor měl s Kelloggem v Mnichově polský ministr zahraničí Radek Sikorski. Detaily nezveřejnil, ale mluvil optimisticky. "Generál mi osobně popsal americkou vyjednávací taktiku. Je poněkud neortodoxní, ale do jisté míry nadějná. Přeji vyjednávačům úspěch," uvedl Sikorski.

S nepřáteli se jednat musí

Kellogg hájí rozhodnutí jednat s Rusy, i setkání Trumpa s Putinem. "Může se vám to líbit nebo nelíbit, ale s nepřáteli se jednat musí," prohlásil. Řekl také, že se nová administrativa pokusí Rusko oddělit od jeho spojenců Číny, Iránu a Severní Koreje. Někteří bývalí američtí diplomaté a pracovníci výzvědných služeb to už dříve označili za naivní.

Osmdesátiletý Kellogg má za sebou pestrou vojenskou kariéru. Sloužil ve Vietnamu a pak v obou válkách v Iráku (1990 a 2003) jako důstojník elitní a v konfliktech velmi vytěžované 82. výsadkové divizi americké armády. V době Trumpova prvního prezidentského období byl Kellogg jeho bezpečnostním a zahraničněpolitickým poradcem. Jedním z mála, který se s Trumpem nepohádal nebo kterého nevyhodil. Po Trumpově porážce v prezidentských volbách roku 2020 Kellogg založil politický think-tank America First, podporující Trumpa.

V nejbližších dnech se Kellogg vydá do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ho vezme na frontu za vojáky. Americká média spekulují o tom, že Trump dal Kelloggovi po své inaguraci sto dní na to, aby připravil podmínky pro dohodu o ukončení války.

Kelloggova dcera Meaghan Mobbsová vede nadaci, která zřídila a provozuje logistické centrum na rumunsko-ukrajinské hranici. Odtud nadace dodala více než 10 tisíc palet s léky, zdravotnickým materiálem a další pomoci do více než sedmdesáti ukrajinských nemocnic a humanitárních organizací.

Video: Telefonát Trumpa a Putina zmátl svět, baví se Lavrov