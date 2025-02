Jednání mezi Ruskem a Spojenými státy v Rijádu trvalo přes čtyři hodiny. Obě strany jej označily za pozitivní a přínosné pro další kroky k ukončení války na Ukrajině. Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia bude muset dojít k ústupkům všech zúčastněných stran války. Ale Kyjev žádné ústupky nepřijme, pokud nebude zapojen do mírových jednání. Jaké jsou hlavní výsledky rusko-americké schůzky?

Zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov popsal jednání slovy: "Šlo to dobře." Pro americkou stranu jde o "důležitý krok kupředu". Kyjev naopak na schůzku nahlíží kriticky: ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že jeho země nepřijme žádný výsledek jednání, protože Ukrajina k němu nebyla přizvána.

Obnova diplomatických vztahů mezi Ruskem a USA

Podle Ušakova se obě delegace dohodly, že budou brát v úvahu zájmy druhé strany a podporovat bilaterální vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že vyjednávači se také shodli na tom, že "začnou diskutovat, přemýšlet a zkoumat geopolitickou i hospodářskou spolupráci, která by mohla vyplynout z ukončení konfliktu na Ukrajině", k čemuž by podle něj mohlo dojít až po ukončení války.

Jeho ruský protějšek Sergej Lavrov novinářům řekl, že schůzka byla "velmi užitečná", a potvrdil snahu "odstranit překážky" v diplomatickém úsilí, z nichž obvinil Bidenovu administrativu. Z rozpoutání války na Ukrajině viní Joea Bidena i Donald Trump, který na včerejší nečekané tiskové konferenci ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě svého předchůdce opět nešetřil.

Speciální vyjednávací týmy

Spojené státy a Rusko jmenují týmy, které budou jednat o ukončení války na Ukrajině. Americká delegace nastínila, že včerejší schůzka v Rijádu je první z mnoha, které se budou odehrávat na úrovni dvou vysoce postavených vyjednávacích týmů Ruska a Spojených států.

Jedním z diskutovaných témat bude teritoriální integrita Ukrajiny. Na otázku novinářů, zda by USA byly ochotny akceptovat, aby si Rusko ponechalo nějaké území, které od února 2022 anektovalo od Ukrajiny, Waltz odpověděl, že je to něco, "o čem se bude diskutovat".

Žádné evropské mírové síly na Ukrajině

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil rozmístění evropských mírových sil na Ukrajině za "nepřijatelné".

Podle podrobností zatím neověřeného mírového plánu, který vytvořila Trumpova administrativa, budou evropské jednotky nasazeny, aby zajistily dodržování jakékoli dohody o ukončení konfliktu. Donald Trump vyloučil vyslání amerických vojáků, ale vyzval evropské země, aby se ujaly vedení při zajišťování stability a bezpečnosti v Evropě. "Nebudeme tam muset nikoho posílat, protože jsme hodně daleko," řekl Trump ohledně amerických vojáků na Ukrajině.

Lavrov však myšlenku evropských mírových sil a jakoukoli představu, že by Ukrajina mohla vstoupit někdy do NATO, zablokoval: "Dnes jsme vysvětlili (Američanům), že vystoupení ozbrojených sil ze stejných zemí NATO, ale pod falešnou vlajkou, pod vlajkou Evropské unie nebo pod národními vlajkami, na tom nic nemění. To je pro nás samozřejmě nepřijatelné."

Místo pro Evropu je stále nejisté

Po řadě diplomatických jednání zůstává místo Evropy u jednacího stolu o ukončení ruské války na Ukrajině pořád v nejistotě.

Keith Kellogg, zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu a Rusko, se v úterý setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou, kteří chtěli vyjednat evropskou pozici při mírových jednáních na Ukrajině. Schůzka však nepřinesla žádné konkrétní výsledky.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v Rijádu novinářům uvedl, že Evropská unie bude požádána, aby se připojila k jednacímu stolu, ale především kvůli sankcím, které v současnosti proti Rusku uplatňuje. "Jsou tu další strany, které mají sankce, Evropská unie bude muset v určitém okamžiku zasednout k jednacímu stolu, protože i na ni byly uvaleny sankce," řekl Rubio. "Nikdo zde není odsunut na vedlejší kolej," dodal.