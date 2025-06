Pozor, kde v Itálii parkujete. Mafie prostým trikem řidiče kasíruje o miliardy

V Neapoli na jihu Itálie v současnosti působí zhruba dvacet různých klanů mafie camorra. Kromě běžného nelegálního byznysu se její členové zapojují i do vybírání "poplatků za parkování", které se podobají podobným ilegálním sazbám za "ochranu". Neapolská policie tak nedávno zatkla přes dvacet vyděračů, ilegální byznys ale přesto dál kvete. Výdělky totiž mohou jít až do miliard.

Její členové vraždí, unáší za výkupné, prodávají drogy a obchodují s lidmi či se zbraněmi. Prsty neapolské mafie camorra ale sahají i do legitimního byznysu či politiky. A několikamiliardový obrat jim přináší i jiný, poměrně překvapivý byznys: parkování. Systém je jednoduchý. Pokud člověk chce zaparkovat v některých z měst na jihu Itálie, zejména v Kampánii, mnohdy přispívá do kapsy některému z místních klanů camorry.

Na místě se totiž objeví člověk, který začne požadovat poplatek za parkování. Někdy se tito lidé vydávají za obsluhu parkoviště, jindy peníze požadují otevřeněji. Poplatek je totiž nelegální. Jak informuje neapolský tisk, jen v tomto jihoitalském městě operuje zhruba 2400 lidí, kteří se vydávají za "obsluhu" parkoviště. Mnoho z nich je pak napojeno na některý z klanů camorry. Výdělky, které mafii z tohoto byznysu plynou, se pak podle odhadů pohybují v přepočtu okolo dvou a půl miliard korun. A to pouze v Neapoli.

Zčásti pak může jít i o soukromý byznys pod ochranou mafie. Jak informuje deník Guardian, v jiných oblastech zas musí obsluha nelegálního parkoviště platit mafiánům peníze za ochranu, aby mohla působit na jejich území. Někdy zločinci parkoviště sami staví, a v ulicích kvůli tomu například nezákonně kácí stromy.

Právě tento byznys pak vedl k nedávnému zatčení 24 údajných členů camorry. A kromě obchodování s drogami, nelegálního držení zbraní jim policie "přišila" i provozování nelegálních parkovišť či výběr poplatků z nich.

Pro kriminalisty přitom nešlo o neznámé osoby. Někteří ze zatčených si totiž ve vězení už nějaký čas odseděli. Podle vyšetřovatelů byli zatčení napojení na známé klany camorry, které působí v neapolských čtvrtích Fuorigrotta a Chiaia.

Byznys je to sice nelegální, mnoho řidičů ale zaplatí. V opačném případě by se totiž jejich autu mohlo něco stát. Pokud je zrovna ve městě velká akce, jako je například fotbalový zápas, mohou si vyděrači za jediný večer vydělat až tři tisíce eur, tedy přes 70 tisíc korun. Běžně ale kasírují řidiče i mimo velké události. Například ty, kteří na místě zastaví jen na chvíli, například, aby si skočili nakoupit do obchodu.

Poplatek se v rušný den může vyšplhat až na stovky korun. Jak uvádí deník Guardian, policie vloni zjistila, že během fotbalových zápasů neapolských týmů nebo koncertů na fotbalovém stadionu Diega Armando Maradony se poplatek za parkování pohybovaly okolo dvaceti eur, tedy přes pět set korun. A během zápasů Ligy mistrů nebo prestižních ligových zápasů se vyšplhaly až na 30 eur, tedy přes sedm set korun. Běžně pak řidiči zaplatí částku, která se pohybuje okolo sta až dvě stě korun. Mafiáni pak dokonce nabízí slevy lidem, kteří na místě parkují pravidelně. A legitimitu jim dodává i to, že jsou mnohdy napojení na policii, která vše přehlíží.

"Nelegální parkovací asistenti v podstatě požadují od řidičů 'pizzo'," uvádí neapolský politik Francesco Emilio Borrelli, který se nelegálním poplatkům dlouhodobě věnuje. Pizzo, tedy ve volném překladu poplatek za ochranu, politik nezmiňuje náhodou. Jde o tradiční příjem italské mafie. Poplatky za ochranu jí takto platí například obchody i další podniky. Společně s dalšími pravidelnými příjmy to mafii poskytuje finanční stabilitu, která se jí hodí, když jiný, méně jistý byznys vázne. Každý z jejích klanů si také výběrem poplatků vytyčuje území, na kterém působí. Někteří z vydíraných platí i velmi ochotně, protože jim spojení se zločinci poskytuje výhody, mnohdy tak jde spíše o "partnerství".

"Chtějí po vás zaplatit, když parkujete na místech, která jsou již zpoplatněná. Pokud to odmítnete, budou vám vyhrožovat, vaše auto může být poškozeno, nebo, co je ještě horší, můžete být fyzicky napadeni," popisuje nelegální praktiky Borrelli. Politik tak v minulosti několikrát čelil napadení ze strany parkovacích "asistentů". Podle jeho slov se jej dokonce jednou pokusili srazit a přejet autem.

O útocích na politika informuje například italský list Leggo. Když v květnu prováděl jednu z inspekcí nelegálních parkovišť, jeho auto někdo poničil poté, co se na místě následně začal dohadovat s "obsluhou". Nedaleká skupina dětí začala skandovat slova: "Camorra, camorra, camorra!" - tedy jméno mafie, která se byznysem zabývá. Další výhrůžky od mladých lidí mu pak přicházejí například z aplikace TikTok, kam podporovatelé mafie postují videa, kde politika uráží.

Jak zdůrazňuje sám politik, bojovat proti nelegálním poplatkům není jednoduché. Jejich vybírání totiž není považováno za trestný čin, ale pouze za přestupek. Přinejhorším tak vyděrači dostanou pouze malou, spíše symbolickou pokutu. "Pokud zákon nezměníme, tyto mafiánské klany budou i nadále vykořisťovat občany pro svůj vlastní zisk," dodává politik.