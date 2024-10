Má nejpřesnější průzkumy. Oceňovaná americká analytička odhaduje, co rozhodne volby

Její průzkumy jsou ve Spojených státech považovány za ty nejpřesnější. Proslulá výzkumnice veřejného mínění Ann Selzerová v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že se k listopadových prezidentským volbám chystá více Američanů než obvykle a analyzuje, jak to může ovlivnit mimořádně těsný souboj mezi republikánem Donaldem Trumpem a demokratkou Kamalou Harrisovou.

Spojené státy mají za sebou duely Kamaly Harrisové s Donaldem Trumpem i jejich kandidátů na funkci viceprezidenta. Jaký vliv na volby mají tyto hojně sledované televizní debaty?

V poslední době skutečně nepatrný.

Proč, když listopadové volby mají podle průzkumů být mimořádně těsné?

Debata je jen jeden okamžik v několikaměsíční dráze a sledu událostí. Pokud dojde k malému nárůstu v číslech ve prospěch jednoho z kandidátů, nedává smysl to připisovat jen jednomu hodinovému duelu. Je to výsledek dlouhodobé práce. Většina voličů už se na debatu stejně dívá s jakýmsi přesvědčením, koho bude volit.

Nerozhodnutých voličů je opravdová menšina a i ti by se spíš v jejím důsledku maximálně zamysleli, než aby je to naprosto přesvědčilo. Jediná debata, která kdy skutečně měla význam, byla ta mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem, protože vyvolala rozepře uvnitř Demokratické strany (a nakonec vedla k Bidenově odstoupení z voleb, pozn. red.).

Takže když analytici po duelu Harrisové s Trumpem upozorňovali, že demokratická kandidátka debatu vyhrála, nijak výrazně na tom nezáleželo?

Nijak to nezměnilo číselnou trajektorii. Kdybychom nevěděli, že se debata uskutečnila, myslím, že bychom ten minimální nárůst ani nezaznamenali.

Mnozí odborníci tvrdí, že bychom se na průzkumy veřejného mínění neměli spoléhat, protože jich je příliš mnoho a často se mýlí. Jaký je váš názor?



Za prvé, představte si, jak by novináři pokrývali kampaň bez průzkumů. Museli by se spoléhat na svou intuici nebo jiné ukazatele, jako jsou peníze v kampani, výdaje na reklamu, počet otevřených kanceláří nebo dobrovolníků. Průzkumy dávají stabilitu a vědecký rámec, o něž se lze opřít.

Za druhé, průzkumy dnes představují obrovský průmysl. Když jsem začínala, bylo jen pár známých agentur, ale nyní jich je přes 350. Moje průzkumy jsou neustále hodnoceny jako jedny z nejpřesnějších. Kdyby nebylo možné dělat přesné sondáže, moje práce by nebyla ceněna takto vysoko.

Je něco, co děláte jinak než ostatní?



Moje tajemství je, že nedělám žádné předpoklady o tom, jak bude vypadat budoucí voličská základna. Nevážu se na minulost, ale hledím dopředu. Někteří odborníci se drží historických dat a vycházejí z předpokladů, že voliči budou podobní těm v minulosti. Tím ale mohou přehlédnout důležité změny, které se dějí.

Důležitost volební účasti

Pokud se podíváme na nerozhodnuté voliče, přiklánějí se spíše k Trumpovi, nebo k Harrisové? A mohou změnit výsledek voleb?

Nejpřesnější detail, který k nerozhodnutým voličům v našem průzkumu v Iowě máme, se týká lidí, podporujících Roberta F. Kennedyho (který odstoupil z voleb a podpořil Trumpa, pozn. red.). Přibližně šest procent respondentů uvedlo, že je to jejich první volba. Když to srovnáme s tím, jak voliči hlasovali v minulých prezidentských volbách v roce 2020, ukazuje se, že ho zhruba rovnoměrně podporují stoupenci Donalda Trumpa a Joea Bidena.



Zbytek jeho podpory pochází od lidí, kteří v roce 2020 nehlasovali, což naznačuje mladší skupinu voličů. Nemám ale k dispozici žádná jiná data, která by mi pomohla říct, jakým směrem se situace pravděpodobně vyvine. Jenom to potvrzuje, že volby budou těsné a stát se může cokoliv.

Ann Selzerová Široce respektovaná americká výzkumnice veřejného mínění v roce 1996 založila společnost Selzer & Company, která se specializuje na volební klání v Iowě. Správně odhadla například hladké vítězství Baracka Obamy ve zdejších demokratických primárkách v roce 2008 nebo výsledek senátních voleb v tomto americkém státě, které se konaly před deseti lety. Narodila se v roce 1956 v Minnesotě a vystudovala teorii a výzkum komunikace na Univerzitě v Iowě. Foto: Selzer & Company

Ve Spojených státech se hodně hovoří o polarizaci, která se stále více prohlubuje. Jak tento rostoucí rozkol mezi dvěma hlavními politickými stranami ovlivní chování voličů v listopadu?

Myslím, že většina voličů Donalda Trumpa i Kamaly Harrisové k tomu má svůj důvod a logiku. Je nepravděpodobné, že by některá z kampaní dokázala přesvědčit voliče druhé strany, aby změnili názor. A právě proto bude klíčovým faktorem volební účast. Můj průzkum ukázal její pravděpodobný nárůst - více lidí říká, že určitě půjdou k volbám, ať už osobně, korespondenčně nebo formou předčasného hlasování.

Pokud se podaří přivést více Američanů k urnám, může to zvrátit výsledek. Když dokážete motivovat větší procento svých podporovatelů, aby přišli hlasovat, nemusíte se tolik zaměřovat na to, aby voliči Harrisové podpořili Trumpa, nebo naopak. To je mnohem složitější úkol. Skutečný klíč spočívá v tom, kdo dokáže více aktivizovat své voliče a přimět je přijít k volbám.

Fenomén Iowa

Žijete a provádíte průzkumy v Iowě. Právě na příkladu tohoto státu je zajímavé, jak odstoupení Bidena z voleb změnilo tamní preference. Ještě v červnu tady Donald Trump měl před demokraty 18procentní náskok, nyní vede jen o 4 procentní body. Jak je to možné?

Poté, co prezident Biden odstoupil, nám najednou o mnohem více respondentů řeklo, že půjde volit. A jejich demografie se přiklání k Harrisové. Jsou to spíše ženy a mladší vysokoškolsky vzdělaní lidé, žijící na předměstí, nikoliv ve venkovských oblastech.

Všechny tyto demografické skupiny jsou příznivé pro demokratické kandidáty. Nešlo tedy o to, že by Trump ztratil půdu pod nohama, spíše došlo k nárůstu zájmu o účast. Můžeme tedy tvrdit, že právě proto, že podporovali Harrisovou, teď mají větší zájem jít volit než v červnu, kdy byl kandidátem Joe Biden.

Překvapilo vás to?

Mě už nic nepřekvapí, ale nedomnívám se, že si lidé mysleli, že Iowa bude místo, kde by mohl být volební souboj vyrovnanější. Je to dlouhodobě "červený stát", který ovládají republikáni. Skutečnost, že by demokratická kandidátka mohla ve volbách v Iowě skončit jen o čtyři procentní body za vítězem, přiměla mnoho lidí přemýšlet, co se tady ještě může stát.

Iowa do určité míry reflektuje volební preference v celých Spojených státech. Proč je právě tento středoamerický stát tak důležitý?



Na Iowě můžeme vidět, jak se Trumpův náskok zmenšuje. Ve volbách je po mnoho desetiletí historicky důležitá, protože je prvním testem v nominačním procesu. Začínají tu primárky, z nichž vzejdou kandidáti na prezidenta USA. Proto Iowa přitahuje tolik pozornosti.

