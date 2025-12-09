Zahraničí

Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Podle litevské vlády balóny z Běloruska, které opakovaně narušily vzdušný prostor země, představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy tohoto pobaltského státu, uvedla agentura Reuters. Proto tamní kabinet sáhl v úterý k vyhlášení nouzové situace. Ta umožní vládě vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Litva přehání a že nechce válku.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. | Foto: Telegram/Pul Pervogo

Litevská vláda podle Reuters dále plánuje požádat parlament, aby armádě udělil pravomoci v době nouzové situace jednat ve spolupráci s policií, pohraniční stráží a bezpečnostními složkami.

Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace. Litevská vláda zároveň požádala parlament, aby povolil armádě spolupracovat s policií a pohraniční stráží.

"Opravdu chtějí bojovat? My válku nepotřebujeme," reagoval běloruský autoritářský vůdce Lukašenko. Litevský krok přitom nemá s válečným stavem žádnou souvislost.

Nouzová situace se podle vlády z velké části nedotkne civilního obyvatelstva. "Přijatá opatření budou cílená a zaměří se výhradně na organizátory a pachatele nelegálních aktivit," uvedlo ministerstvo vnitra, které vládě vyhlášení nouzové situace navrhlo.

Ministerstvo svůj návrh odůvodnilo tím, že neustálé vypouštění balónů představuje hrozbu pro litevské civilní letectví a narušuje provoz letiště ve Vilniusu. V důsledku toho dochází ke ztrátě možnosti přepravit cestující a náklad leteckou dopravou, vznikají finanční ztráty a dochází k poškození reputace, dodalo ministerstvo.

Podle ministerstva vnitra v letošním roce do litevského vzdušného prostoru vniklo 599 balónů, kromě nich úřady zaregistrovaly také 197 dronů. Narušily 320 letů, upozornila veřejnoprávní stanice LRT.

Dvě největší litevská letiště - ve Vilniusu a Kaunasu - kvůli balonům musela několikrát přerušit provoz. Vilnius leží přibližně 30 kilometrů od hranic s Běloruskem, Kaunas dále.

Litva, která je členskou zemí Severoatlantické aliance i Evropské unie, dlouhodobě obviňuje Bělorusko, jehož autoritářský režim je blízkým spojencem Ruska, z vedení takzvané hybridní války.

 
