Evropský parlament

Politička z ohrožené země: Putin buduje imperialistickou říši, víme, o co mu jde

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Litevská europoslankyně a bývalá ministryně obrany Rasa Juknevičienė v rozhovoru pro Aktuálně.cz označuje současná mírová jednání za "záchranné lano pro Putina" a Trumpova ujištění o nenapadení Pobaltí za nebezpečnou naivitu. Evropa podle ní znovu podceňuje ruskou hrozbu, ztrácí jistotu v USA a musí převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost. S rostoucími obavami politička sleduje i vývoj v Česku.
Europoslankyně Rasa Juknevičienė.
Europoslankyně Rasa Juknevičienė. | Foto: Martin Sluka

Jak nahlížíte na současná jednání o míru na Ukrajině, která vychází z 28bodové mírové iniciativy navržené Spojenými státy a Ruskem?

V první řadě je důležité použít správné pojmy. Neřekla bych, že jde o mírový plán. Za daných podmínek není možné dosáhnout skutečného míru. Spíše to působí jako záchranné lano pro Putina.

Foto: EU

Ruská ekonomika je ve velmi špatném stavu a země připomíná kolos na hliněných nohou, podobně jako pozdní Sovětský svaz. Sankce fungují a jedinou výraznou oporou je pro Moskvu Čína, což je ale pro ruskou budoucnost rizikové.

Putin usiluje spíš o dočasnou úlevu než o trvalý mír. Bohužel v americké administrativě dnes převažuje přístup realpolitik - krátkodobé dohody místo dlouhodobé stability, což ohrožuje evropskou bezpečnost.

V Litvě to vyvolává obavy. Máme pocit, že ztrácíme partnera, který po desetiletí spoluutvářel bezpečí Evropy. Situaci nyní musíme znovu promyslet a najít odpovídající reakci.

Donald Trump v souvislosti s mírovými jednáními uvedl, že Rusko nemá v úmyslu napadnout pobaltské státy. Jak tyto výroky vnímáte z pohledu Pobaltí? 

Být v politice naivní je nebezpečné - to byla moje první reakce. Historie nás naučila, co podobná ujištění znamenají. Stejné výroky o svých "nezáměrech" pronášel Putin před anexí Krymu i před rozsáhlou invazí v roce 2022. Realita pak byla úplně jiná.

Rusko přitom už nyní vede proti našemu regionu hybridní válku a podobné operace může provádět kdekoliv v Evropě. Ano, Pobaltí je geograficky nejzranitelnější, ale dnešní situace není stejná jako v roce 1940. Jsme součástí EU i NATO a věřím, že článek 5 stále platí.

Posílila podle vás Evropa v uplynulém roce vyjednávací pozici Ukrajiny? Severské státy a Pobaltí patří k nejštědřejším dárcům vojenské pomoci, ale u řady dalších evropských zemí zůstává podpora spíše u slov než činů. Jak tuto nerovnováhu vnímáte?

Jedním z největších problémů je, že v rámci EU stále neexistuje jednotné chápání hrozeb. Je obtížné přesvědčit všechny členské státy, aby riziko viděly stejně. Lidé ve Španělsku či Itálii se cítí méně ohroženi Ruskem než ti v našem regionu. Ale představa, že případný útok na "malé pobaltské státy" by se zbytku Evropy netýkal, je hluboký omyl.

Související

Ministerstvo pravdy, nebo bezzubý úřad? Evropský štít demokracie má bránit propagandě

Dezinformace ilustrační mobil

Takový útok by zásadně změnil celou Evropskou unii. Rusko by se tím stalo ještě agresivnějším a rozhodně by se nezastavilo u jednoho území. To je hlavní důvod, proč musíme lidem říkat pravdu a připomínat, že odpovědnost za evropskou bezpečnost dnes leží především na nás - na Evropanech, ne na Americe.

V Evropském parlamentu vidím, že hlavní politické skupiny drží proevropskou linii. Ale v jednotlivých státech si nejsem jistá, zda vlády někdy nepřemýšlejí víc o nejbližších volbách než o budoucnosti příštích generací. A to je velká výzva.

Kreml navíc umí zneužívat naše demokratické procesy. I proto dnes krajní pravice a krajní levice často přebírají stejné narativy z Moskvy nebo Washingtonu. Evropa stojí na velmi důležitém rozcestí a potřebuje lídry, kteří dokážou nést vyšší míru odpovědnosti.

Není právě největší slabinou Evropské unie to, že jí chybí skuteční lídři?

Lídry máme, stejně jako schopné politiky. Limitem jsou však evropské smlouvy, které nepočítají s tím, že by EU byla skutečnou obrannou a bezpečnostní unií. I proto potřebujeme silné vedení v jednotlivých členských státech.

Jistý optimismus ve mně vzbuzuje nové německé vedení pod kancléřem Friedrichem Merzem. Právě velké země mají možnosti posouvat Evropu kupředu.

Související

Americké mírové jednání je jako cirkus nebo školka, říká bývalý ruský diplomat

Vladimir Putin.
2:08

EU dělá v oblasti obrany průlomové kroky, ale nejnebezpečnější období je právě teď a v příštích dvou letech. Nejsme ještě plně připraveni. Trump má jiný pohled na Evropu a Rusko zůstává agresivní. Proto musíme být jednotnější než kdy dřív a potřebujeme silné lídry v každém členském státě.

Se znepokojením sledujeme i vývoj ve střední Evropě - v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Co vás znepokojuje na dění v Česku, na Slovensku a v Maďarsku?

Když se doma setkávám s lidmi, často se ptají: co se stalo s národy, které pro nás bývaly inspirací? Maďaři byli - stejně jako Češi za éry Václava Havla - symbolem odporu proti sovětské nadvládě. Události roku 1956 byly pro celý východní blok nadějí.

Dnes je situace zcela opačná. Je těžké přesvědčovat lidi, aby se dívali do budoucnosti s jinou vizí. Ale je to naše povinnost, vést a vysvětlovat. Ne následovat ty, kteří dělají chyby. Orbán bohužel dělá pravý opak.

Kvůli své poloze je Litva vhodným cílem pro ruské a běloruské hybridní operace. Jak by měla Litva a NATO na takové hrozby reagovat?

Musíme si uvědomit kontext: s Běloruskem sdílíme 600 kilometrů hranice. Tento stát dnes není suverénní, je plně v rukou Kremlu. Už v minulosti proti nám použili hybridní útoky, například organizovanou migrační vlnu těsně před ruskou invazí na Ukrajinu. Cílem bylo vyvolat chaos v zemích, u kterých očekávali, že budou Ukrajinu nejvíce podporovat.

Související

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

putin

Dnes používají jiné prostředky - od pašování cigaret až po meteorologické balóny, které využívají jako další formu tlaku. Litva je přitom nejzranitelnější: Vilnius leží jen 30 kilometrů od běloruské hranice a máme nejexponovanější letiště v EU.

Proto potřebujeme evropskou solidaritu, přísnější sankce vůči Lukašenkovu režimu a také nové technologie, které umožní reagovat na tyto incidenty bezpečně. Hybridní válka se neustále vyvíjí a my se jí musíme přizpůsobovat.

Pobaltské státy varovaly před Ruskem dlouho před invazí, ale zbytek Evropy jejich obavy ignoroval. Proč? Kvůli ekonomickým vazbám, nebo naivitě, že Rusko nebude agresivní?

Obojí. Pro řadu zemí byly vztahy s Ruskem výhodné - levné suroviny, energie, obchod. A zároveň tu byla naivní víra, že Rusko projde postupnou demokratizací. Mnozí uvěřili iluzi "konce dějin", jak predikoval v 90. letech Francis Fukuyama. To byla velká chyba.

Související

Rusové se zasekli na "územní otázce". Putin předal důležité signály, tvrdí Kreml

Russian President Putin meets U.S. special representative Witkoff in Moscow
1:26

Putin ale tuto spolupráci využil jinak a o svých cílech mluvil už v roce 2007 na mnichovské konferenci. Západ nereagoval a politika "angažovanosti" nás dovedla až k této válce.

Dnes přitom vidíme podobné tendence znovu, zejména ve Washingtonu. Jenže Putin neusiluje o mír, ale o budování imperialistické říše.

Evropa si musí uvědomit vážnost situace. Bez naší pomoci by Ukrajina už neexistovala, ale přispěli jsme méně než 0,2 procenta HDP, tedy jen pár "šálků kávy měsíčně" na občana EU. Můžeme a musíme dělat víc. Zvlášť země, které nejsou v přímém ohrožení. Spolu s Ukrajinci dnes chráníme celou Evropu, a to prostě není spravedlivé.

Jak se Litva připravuje na případný ruský útok? Vidíme projekty jako Rail Baltica, navyšování obranných výdajů či odstoupení od Ottawské úmluvy. Jaké další konkrétní kroky podnikáte?

V oblasti tvrdé bezpečnosti o Litvu obavy nemám. Úzce spolupracujeme s pobaltskými státy, Polskem i severskými zeměmi a jsme připraveni reagovat okamžitě a společně. Jsem také hrdá na naši podporu Ukrajiny, která přichází nejen od státu, ale i od občanů.

Větší hrozbou jsou pokusy o vnitřní rozklad - podobné těm, které vidíme v Česku či dalších zemích. Populisté, které jsou velmi blízko německé AfD, útočí na média, instituce a snaží se šířit chaos. Postupují podobně jako Viktor Orbán. Některé politické skupiny jsou podle mě jasně proruské, jen to voličům přímo neříkají. Stejné scénáře vidíme v Gruzii či Moldavsku: manipulace, trollí farmy, masivní dezinformace.

A právě proto je první linií obrany silná a jednotná společnost, zdravé instituce a nezávislá média. To je to, na co dnes míří útoky - a čemu musíme věnovat veškerou pozornost.

 
Mohlo by vás zajímat

Ministerstvo pravdy, nebo bezzubý úřad? Evropský štít demokracie má bránit propagandě

Ministerstvo pravdy, nebo bezzubý úřad? Evropský štít demokracie má bránit propagandě

Kam kráčíš, Evropo? Bývalý zpravodaj popsal, proč Češi nevěří Bruselu

Kam kráčíš, Evropo? Bývalý zpravodaj popsal, proč Češi nevěří Bruselu
32:27

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat

Nerudová: Česko nemůže jen čekat na dotace, brzy můžeme víc platit než dostávat
Evropský parlament zahraničí Aktuálně.cz Obsah Litva Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Pobaltí

Právě se děje

před 5 minutami
Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Noc ze čtvrtka na pátek ozdobil poslední superúplněk tohoto roku, tzv. Studený měsíc. Podobný pohled se nám znovu naskytne až v roce 2042.
před 7 minutami
U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

Na základě rozhodnutí Státní veterinární správy jsme okamžitě přijali všechna nařízená opatření a zároveň zavádíme i další preventivní kroky.
před 22 minutami
Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Evropská komise navrhovala, aby auta starší deseti let musela jezdit na STK každý rok. Nakonec to státy EU při hlasování odmítly.
před 25 minutami
Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Expert na ústavní a správní právo Tomáš Nahodil vysvětluje, co by se nyní mělo stát se svěřenským fondem Agrofertu.
před 49 minutami
Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Zhruba pětina nemocných jsou lidé s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci.
Josef Veselka

Komentář: Přišel čas považovat obranu země za prioritu číslo jedna

před 1 hodinou
„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

Proč je reality show Zrádci unikátní a koho bude česko-rakouský režisér a scenárista hledat do třetí série?
Další zprávy