Lipavský: Putin o míru nechce ani slyšet. Má plán, který je naprosto nepřijatelný

Nerozumím požadavku amerického prezidenta na náhradu pomoci, kterou USA v minulosti Ukrajině poskytly, tvrdí ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Podobné otřesy na poli mezinárodních vztahů podle něj staví prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského do náročné situace. Upozorňuje, že mezinárodní vztahy mohou být drsné, a zdá se, že Donald Trump právě takovou politiku hodlá prosazovat.

"Jsem sám zvědavý, kam se ta jednání se Spojenými státy budou posouvat, protože my z toho vidíme jen střípky," říká Lipavský a vysvětluje, že jednání mezi Ukrajinou a Spojenými státy dál probíhají a postupně zřejmě nabírají konstruktivnější směr. "Je možné, že se skutečně přiblíží podpisu nějaké dohody nebo smlouvy, která bude vyhovovat oběma stranám."

Pokud jde o jednání s Ruskem, to momentálně o uzavření míru nechce ani slyšet, konstatuje Lipavský. Putin by se podle něj ale nebránil tomu, aby Ruskem ovládaná, osekaná Ukrajina byla součástí Evropské unie. A to je podle šéfa diplomatů naprosto nepřijatelné.

Pokud jde o pozici České republiky, odehrávají se klíčové procesy v Evropě. Na tom, abychom jich byli součástí, intenzivně pracujeme, ujišťuje Lipavský. Povzbuzením, že evropská politika dává smysl, je pro něj třeba nedávné hlasování Valného shromáždění OSN, na kterém původní návrh USA úspěšně redigovaly Francie a Velká Británie.

Je v našem zájmu, abychom se Spojenými státy hovořili, říká Lipavský. Upozorňuje ale, že problém s Ruskem je potřeba vyřešit přímo v Evropě, a to prostřednictvím politiky zadržování Ruska.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-08:29 Skončí válka na Ukrajině spravedlivým mírem? Jaký vliv na mírová jednání má aktuálně Česká republika a nezůstává Evropa tak trochu stranou? Dochází mezi Spojenými státy a Ruskem k porcování medvěda? Jak by měla válka na Ukrajině skončit?

08:29-12:03 Přišel čas přesunout se z bojiště k jednacímu stolu? Je akceptovatelné vyjednat mír za cenu ztráty některých ukrajinských území? Existuje už nějaký konkrétní scénář?

12:03-15:57 Je verva, se kterou do jednání vstoupil Donald Trump, pro starý kontinent ponižující? A jakou úlohu by v tom všem měla Evropa sehrát? Považuje Lipavský za chybu, že EU nevstoupila už dřív do jednání s Putinem se stejnou vehemencí jako Spojené státy?

15:57-23:38 Je na místě, aby USA zpětně žádaly po Ukrajině náhradu vojenské pomoci? Je zahraniční politika férová hra? Co o Donaldu Trumpovi vypovídají jeho nedávné výroky na adresu Ukrajiny a jejího prezidenta Volodymyra Zelenského?

23:38-29:59 Jaké vztahy se Spojenými státy teď Česká republika buduje? Má ministr informace o tom, jak vypadá přebírání moci Trumpovou administrativou?

