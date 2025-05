Kolář: U Trumpa nastal zajímavý posun. Putin teď hodně přemýšlí, jak to udělat

O to, aby Spojené státy začaly Ukrajině poskytovat ještě lepší zbraně a vybavení, než doposud, musíme rozhodně usilovat, tvrdí bývalý velvyslanec v USA a Rusku a současný poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář.

Zatímco jednání Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským už proběhla, na přímou schůzku amerického prezidenta s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem se stále čeká. A zájem má hlavně Kreml. "Je zajímavé, že z Ameriky už o to tolik teď neusilují. Cvičený rozvědčík Putin hodně přemýšlí, jak Trumpa znovu dostat na svou stranu," podotýká Kolář.

"Máme se snažit Ameriku brát jako partnera, který má nadále Ukrajině pomáhat a působit na ni v tom nejlepším slova smyslu pozitivně, aby se úplně neodřízla." Svého času prý pro Koláře nebyla noční můra ani tak to, že by se USA staly neutrálními, ale že by se jednoznačně přidaly na stranu Ruska."

Na otázku, jestli je už z jeho pohledu taková obava zbytečná, odpovídá váhavě. "Je tam, myslím, stále hodně lidí, kteří prezidenta Trumpa a jeho styl obdivují. Na druhou stranu - zdá se - přibývá těch, kteří jsou zděšení a stydí se."

Stejně jako v Rusku, i v Americe má nakonec poslední slovo prezident, připomíná Kolář. "V Americe to má ale hlava státu naštěstí stále o něco těžší."

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-07:37 Nabíral Volodymyr Zelenskyj v Praze síly? Je pro dosažení další podpory osobní návštěva v Česku zásadní?

07:36-10:26 Jak blízký je vztah Volodymyra Zelenského s českým prezidentem Petrem Pavlem?

10:26-14:10 Směřuje vyjednávací úsilí alespoň k příměří? Je v dohlednu nějaká cesta ven z války?

14:10-18:23 V čem se změnil Zelenského styl od fiaska v Bílém domě? Je správné si všímat, že se ukrajinský prezident začal na oficiální akce jinak oblékat?

18:23-23:00 Co nás čeká dál? Lze dojít mezi Zelenským a Trumpem k nějaké politické symbióze? Měli bychom teď pomoci Ukrajině, aby znovu převzala iniciativu na bojišti?

23:00-29:18 Dá se počítat s tím, že teď Spojené státy Ukrajinu více vojensky podpoří? Bylo správné se obávat, že se USA přidají na stranu Ruska? Jedná se teď o tom, za jakých okolností může dojít ke schůzce Trumpa s Putinem?

29:18-32:53 Kdo jsou fašouni? Může se chování Donalda Trumpa a jeho administrativy propsat do tuzemských voleb? Jak je možné, že má jednání amerického prezidenta takový vliv?