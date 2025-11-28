K míru na Ukrajině už jen kousek. Generál Kellogg tvrdí, že "jsme dva metry od cíle"

Z osmadvacetibodového dokumentu, který bez všech pochybností vznikl opsáním ruských požadavků, se stal dokument o devatenácti bodech. A Ukrajina se brání, aby nepřišla o území nejen na frontě, ale i kvůli diplomatickému tlaku.
A bylo by ve skutečnosti pro Ukrajinu tragické, pokud by přišla o Donbas? O region, kde před více než 11 lety Rusové začali konflikt proti Kyjevu a bez něhož, jak alespoň tvrdí Kreml, válčit nepřestanou?
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
Peripetie s mírovými plány v novém dílu podcastu Kaviárové tousty probral novinář Jiří Just se šéfredaktorem Aktuálně.cz Matyášem Zrnem. Hovořili také o skutečné situaci na Ukrajině či o tom, jak ukrajinští vojáci reagují na mírová jednání. A jestli má smysl důvěřovat Rusku, že své tanky zastaví na frontové linii.
Podcast Kaviárové tousty
