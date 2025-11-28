Zahraničí

K míru na Ukrajině už jen kousek. Generál Kellogg tvrdí, že "jsme dva metry od cíle"

Jiří Just Jiří Just
před 16 minutami
Mír pro Ukrajinu na dosah? Generál Keith Kellogg, odstupující Trumpův emisar pro Ukrajinu, tvrdí, že jsme "dva metry od cíle". Krátí se vzdálenost i původní plán.
Generál Keith Kellogg (vpravo) na schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským letos v únoru.
Generál Keith Kellogg (vpravo) na schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským letos v únoru. | Foto: Reuters

Z osmadvacetibodového dokumentu, který bez všech pochybností vznikl opsáním ruských požadavků, se stal dokument o devatenácti bodech. A Ukrajina se brání, aby nepřišla o území nejen na frontě, ale i kvůli diplomatickému tlaku.

A bylo by ve skutečnosti pro Ukrajinu tragické, pokud by přišla o Donbas? O region, kde před více než 11 lety Rusové začali konflikt proti Kyjevu a bez něhož, jak alespoň tvrdí Kreml, válčit nepřestanou?

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

Peripetie s mírovými plány v novém dílu podcastu Kaviárové tousty probral novinář Jiří Just se šéfredaktorem Aktuálně.cz Matyášem Zrnem. Hovořili také o skutečné situaci na Ukrajině či o tom, jak ukrajinští vojáci reagují na mírová jednání. A jestli má smysl důvěřovat Rusku, že své tanky zastaví na frontové linii.

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
Peripetie s mírovými plány v novém dílu podcastu Kaviárové tousty probral novinář Jiří Just se šéfredaktorem Aktuálně.cz Matyášem Zrnem.
