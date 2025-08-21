Rusové se dostávají do přestřelek s roboty. Ukrajinci s nimi chtějí obsadit frontu

Robotizaci armády jako nejvyšší prioritu označil také vrchní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. "V první řadě se jedná o letecké drony, zejména ty s prvky umělé inteligence. Kromě toho bude letos uvedeno do provozu 15 000 pozemních robotických platforem různých typů," uvedl Syrskyj.
Rusko má třikrát více obyvatel, z kterých mnoho ochotně jde za peníze bojovat, takže Ukrajinci musejí přicházet s inovacemi na bojišti. Některé brigády denně využívají roboty k evakuacím zraněných. Další s nimi plní bojové nebo inženýrské úkoly.
"V příštím roce bude jejich role jen růst. Snižují rizika pro personál, automatizují rutinní nebo nebezpečné úkoly a zvyšují celkovou taktickou flexibilitu jednotek," řekl velitel čety pozemních robotických komplexů (GRC) Oleksander.
O tom, že se robotizace na bojišti úspěšně používá svědčí i nedávná operace 3. útočné brigády. Pouze s použitím FPV dronů a pozemních robotů zaútočili na nepřátelské pozice, zničili opevnění a zajali ruské vojáky.
"Cílem armády je nasadit roboty po celé frontové linii," potvrdila softwarová inženýrka Ljuba Šipovičová, jejíž organizace Dignitas se věnuje integraci technologií do vojenských operací. "Musíme dostat lidi ze zákopů a frontové linie. Roboti mohou dělat špinavou a nebezpečnou práci," řekla Šipovičová. Podle odborníků technologická převaha určí další fázi války.
Ukrajinská inženýrka se zaměřuje rovněž na efektivnější aplikaci umělé inteligence pro bojové drony a pozemní roboty. Její představou budoucnosti je "široký technologický štít" z dronů a pozemních robotů, který bude držet frontovou linii a ochrání Ukrajinu. "Technologie je všechno," je přesvědčená Šipovičová.