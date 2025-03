Ruská elitní jednotka, která v některých ohledech překonává Ukrajinu ve vývoji dronů, se výrazně podílela na stažení ukrajinských vojsk z Kurské oblasti. Členové útvaru Rubicon v rozhovoru pro ruský server Lenta nastínili, v čem za nimi Ukrajinci zaostávají.

Existence Centra pokročilých bezpilotních systémů Rubicon byla ze strany Ruska utajována až do října minulého roku, než došlo k návštěvě ministra obrany Andreje Belousova, píše ruský server Lenta, který v únoru hovořil s dvěma členy Rubiconu s volacími znaky Rodos a Lis.

"Děje se toho hodně, o čem jsme před rokem ani nesnili. Většina zaměstnanců, stejně jako já, byla převelena z bojových jednotek. Je tu hodně sehraných týmů, takže si všichni rozumí," popisoval situaci v elitní jednotce instruktor a analytik Rodos, podle kterého je nebrzdí formalismus ani vojenská buzerace.

Když jsou členové Rubiconu nasazeni na frontě, provádějí průzkum, zpřesňuji zaměřování dělostřelectvu, ničí stojící i pohyblivé cíle, podporují útok, doručují zásoby. "Neradujeme se, když na nás střílí (ukrajinské) dělostřelectvo. Nicméně, protivník má s každým dnem menší zásoby munice, takže i my máme méně problémů," tvrdil Rodos.

Podle něho jsou Rusové chytří a velmi vynalézaví a polovina nových řešení se objevuje na frontě a hned se testuje. "Například při korektuře z dronu se prudce zvyšuje účinnost dělostřelectva a minometů a zároveň se snižuje spotřeba munice," vysvětloval člen skupiny Rubicon, podle něhož se na vzdálenost 15 až 20 kilometrů od linie dotyku nemohou Ukrajinci nikde cítit v bezpečí a vyvíjí to na ně obrovský psychologický tlak.

Americký analytik Andrew Perpetua podle serveru The New Voice of Ukraine tvrdí, že Rusové používají novou agresivní taktiku, kdy soustředěnými útoky dronů zasahují krátké úseky silnic - zhruba 100 až 300 metrů. Tyto údery vedou často z více směrů najednou, což téměř znemožňuje obranu. Metoda umožňuje vyřadit několik vozidel v konvoji najednou. Taktiku "Číhej a udeř" už se ale Ukrajinci snaží také napodobovat.

"Používají také dronové pasti," vysvětlil Perpetua s tím, že Rusové umisťují stroje na silnice a odpalují je pod projíždějícími vozidly podobně jako protitankové miny. Dodal, že tyto údery pravděpodobně používají nálože namířené vzhůru, aby způsobily maximální poškození. Úspěchy Rubiconu se už chlubí i ruské ministerstvo obrany.

Analytik varuje, že některé dovednosti dříve utajované ruské jednotky musí Ukrajinci co nejdříve eliminovat. Zdá se, že se Rubicon pomocí pokročilých dronů a řídicího zařízení schopného rychle přepínat frekvence umí vyhnout ukrajinským rušičkám. "Zatímco většina ruských bezpilotních letounů pod ukrajinským rušením ztrácí signál a havaruje, systémy Rubiconu se drží," uvedl Perpetua.

Výsledek byl pak pro ukrajinskou logistiku v Kurské oblasti zničující. Perpetua podle amerického serveru Forbes uvedl, že drony Rubiconu vyřadily z provozu příliš mnoho ukrajinských vozidel - nejen nákladní automobily se zásobami, ale také těžce obrněná bojová vozidla M2 Bradley a obrněná vozidla MaxxPro.

I samotní členové Rubiconu připouštěli, že v některých ohledech nemají konkurenci. "K dnešnímu dni se efektivně používají pozemní a letecké robotické systémy řízené optickým vláknem, proti nimž nemá protivník řešení," prozradil v únoru Lis. "Čísla rozhodně nehrají v náš prospěch," okomentoval situaci Kriegsforscher, operátor dronů ukrajinské námořní pěchoty, který bojoval právě v Kursku.

