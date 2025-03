Jazairiová: Naše média jsou výhradně proizraelská. Musíme mluvit o utrpení Palestinců

Pavla Jazairiová, spisovatelka a někdejší zahraniční zpravodajka Československého rozhlasu, proslula poutavými reportážemi z Afriky a Blízkého východu. Jako autorka se zapsala do paměti čtenářů především sérií knih o Indii, kam pravidelně jezdí už 25 let. Ve své poslední knize Venkovský zápisník pak s nadhledem popisuje život na českém venkově. Na začátku března oslavila osmdesáté narozeniny.

Africké země se velmi změnily. Je tam internet a každý má mobil, vyjmenovává. Upozorňuje ale také na to, že kontinent je zaplavený odpadem. Igelitové sáčky ucpávají kanalizace, kde se pak rojí komáři, kteří přenášejí nemoci.

Posteskla si také, že africké země tak trochu přicházejí o svou jedinečnou tvář: "Řemesla, která jsem tolik obdivovala - kreativita toho kontinentu, která je obrovská - se porušuje právě tímhle moderním životem."

Globalizace podle ní státům přináší výhody i nevýhody. Například zemědělce poznamenala negativně, protože bez dobrých hnojiv a pesticidů nejsou konkurenceschopní. Věci se ale posunuly i dobrým směrem. Když byla poprvé v Indii, nebyly tam žádné supermarkety a ženy jen seděly doma. "Dneska ženy pracují a děvčata chodí do školy. A to je pro společnost velký rozdíl."

Pokud jde o dění na Blízkém východě, tuzemská média jsou podle Jazairiové výhradně proizraelská. O tom, jak Palestinci zacházeli s rukojmími, je potřeba mluvit, stejně tak se ale dle jejího názoru musí mluvit třeba o utrpení Palestinek a jejich dětí, dodává na závěr.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:29 Je oslavení 80. narozenin důvodem k radosti? Jak složité bylo se v 16 letech vrátit za železnou oponu? Co jí dala francouzská a co česká kultura? Jak se jí dařilo za komunismu cestovat do Afriky?

06:26-11:17 Kdy byla v Africe naposledy a jak se kontinent proměnil? Co pro africké země znamená globalizace? Jak rozdílná byla v minulosti práce zahraničního zpravodaje? Jaká byla Věra Šťovíčková-Heroldová, jíž se inspirovali scenáristé pro jednu z postav oceňovaného snímku Vlny?

11:17-19:41 Proč musela Jazairiová v roce 1971 odejít z Československého rozhlasu? Proč odešla za normalizace z Prahy do pohraničí? Považuje se už dnes za vesničanku?

19:41-23:55 Jaký je dnešní venkov a jeho obyvatelé? Je vesnice mediální pouští? A co by venkovu pomohlo?

23:55-33:31 Do jaké země by se ještě chtěla podívat nebo vrátit? Sleduje pořád dění na Blízkém východě? Jak se dívá na tamní situaci její bývalý manžel, který je původem z Iráku? Jsou česká média příliš proizraelská? Na čem teď Pavla Jazairiová pracuje a co chystá?