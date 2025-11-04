Zahraničí

"Obrovské uspokojení." Ukrajinec pro Rusy nastražil bombu, past sklapla dokonale

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Ruská tajná služba FSB na sociálních sítích rekrutuje sabotéry z řad Ukrajinců. Za akce namířené proti Ukrajině nabízí tisíce dolarů. Jedním ze "zaměstnaných" je i Andrej, který o své práci promluvil pro The Telegraph. S Ruskem ale hraje svoji vlastní hru.
FSB nabírá zájemce k provádění sabotáží po Ukrajině. Nabídku přijal i dvojitý agent Andrej | Video: Reuters

Andrej sedí ve svém voze na jihu Ukrajiny, a zatímco kolem něj prolétávají ruské drony, listuje v nabídkách práce na svém telefonu. "Pokud jste odvážní a energičtí, máme pro vás práci. Budete pracovat několik hodin denně," nabízí příspěvek s ukrajinskou vlajkou, plamenem a znakem dolaru. 

0:41

Další nabídka je konkrétnější: volné pracovní místo zahrnuje kreslení nacistických symbolů a log ukrajinských nacionalistů na městské zdi. Fotografie graffiti pak musí autoři zveřejnit na ukrajinském nacionalistickém webu a nahlásit ruské rozvědce, která web vytvořila. "Dříve platili tři dolary za kus, ale teď se cena zvýšila," popisuje Andrej pro The Telegraph a vysvětluje, že se jedná o součást ruské taktiky navýšit počet sabotáží po celé Ukrajině.

Kromě sabotáží se Moskva snaží vytvářet dojem hnutí odporu také tím, že podplácí obyvatele měst nebo rozhazuje propagandistické letáky pomocí dronů. 

Nemá co ztratit

Bývalý podnikatel a milionář Andrej přišel kvůli Rusku o všechno. V roce 2014 nepřátelský stát při invazi na Krym vyvlastnil jeho hotel. O osm let později vojáci ruské armády vyrabovali jeho firmu se stavebními materiály. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč riskuje svůj život při "spolupráci" s obávanou FSB, se kterou hraje svoji vlastní hru.

Už delší dobu komunikoval s ukrajinskou SBU. Měl informace o tom, že agenti najatí ruskou FSB se pokusí vyhodit do vzduchu administrativní budovy. Dvojitý agent Andrej se tak ve spolupráci s ukrajinskými bezpečnostními službami rozhodl nastražit past.

Rusy při náboru přesvědčil, že žhářství je pro něj příliš jednoduchý úkol. Vyžádal si složitější práci. A tak se ocitl uprostřed jeho dosud nejnebezpečnější operace: dostal rozkaz sestrojit skutečnou bombu. 

FSB Andrejovi nařídila, aby zakoupil různé komponenty pro výrobu výbušné směsi a pod online dohledem ruského důstojníka zařízení doma vyrobil. To Andrej skutečně udělal, tajně ale sestrojil ještě jednu bombu, která vypadala stejně. S tím rozdílem, že místo výbušné směsi do ní dal mouku.

I agenti mají zkreslený obraz o situaci na Ukrajině

Agenti FSB, se kterými Andrej spolupracoval, jsou podle něj obecně velmi kompetentní, mají ale dle jeho názoru poněkud zkreslený obraz o situaci na Ukrajině. O tom se přesvědčil například právě při nákupu komponentů k vytvoření zadané bomby. "Ze zvědavosti jsem našel prodejce na trhu a zeptal se ho, jestli má tuto chemikálii. A okamžitě jsem dostal protiotázku, jestli ji potřebuji k výrobě bomby," říká Andrej. "Někdy jsem měl pocit, že si agenti FSB vytvářejí svůj obraz o realitě našeho života ne na základě důkladného průzkumu a zpravodajských informací, ale jakoby sledovali jen nízkorozpočtové akční filmy nebo zprávy o Ukrajině v ruské televizi."

Při samotné akci hrozilo Andrejovi nebezpečí z několika stran. "Možný zrádce sloužící na kontrolním stanovišti mě mohl zastavit, mohl mě poznat a říct o mně Rusům," prozradil Andrej. To se naštěstí nestalo a svou misi tak mohl dokončit. S Rusy se dohodl, že bombu schová na konkrétním místě a dodá souřadnice dalšímu muži, který ji vyzvedne. Ten ale netušil, že je celou dobu pod neustálým dohledem ukrajinské SBU. 

Plánované místo odpalu výbušniny bylo u vchodu do administrativní budovy. Ruský agent podle pokynů tašku odnesl až ke dveřím úřadu - zde ho také SBU zadržela. "Získáte pocit obrovského uspokojení, když víte, že jste místo případného usmrcení lidí odvedli pozornost té zkažené ruské FSB a využili jejich zdroje," říká Andrej. 

Následné vyšetřování ukázalo, že zadržený muž byl nezaměstnaný obyvatel Ternopilu, který upoutal pozornost FSB hledáním rychlého výdělku na Telegramu. Po dokončení testů, při kterých mimo jiné poškodil blíže neurčený majetek ukrajinských železnic, ho Rusové vyslali, aby se připravil na teroristický útok. Pachatel skončil ve vazbě bez práva na kauci a hrozí mu doživotní vězení s konfiskací majetku. 

Andrej musel vysvětlovat i blízkým, co vlastně dělá. "Nejprve se mě moji přátelé, kteří opustili Ukrajinu, ptali, kdo mi nařídil, abych se do toho pustil," řekl. "Tomu jsem nerozuměl. Dělám to z vlastní vůle, protože se bojím o svou rodinu a svůj život. Nepřítel napadl naši zemi."

Východní křídlo NATO se spoléhá na bunkry a sítě proti dronům, aby ochránilo energetickou infrastrukturu. | Video: Reuters
 
