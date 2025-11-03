Auto

Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 1 hodinou
Pro Ukrajince je most přes Kerčský průliv černou stavbou, pro Rusy zase nejrychlejším pozemním spojením nejen s Moskvou. Současně je to však i trasa, která je neustále na mušce ukrajinské armády.
Foto: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia

Od začátku války byl Krymský most dvakrát poškozen výbuchem a prakticky nemine den, aby jej okupační úřady alespoň na pár hodin nezablokovaly. Po explozi kamionu napěchovaného výbušninou tudy nesmějí projíždět náklaďáky, nově je však situace komplikovaná pro všechny. A Rusové, zvyklí na ledasjaké výmysly, tentokrát nové opatření nechápou.

Od 3. listopadu jsou totiž řidiči vjíždějící na most povinni vyplnit dotazník, který musí odevzdat během bezpečnostní kontroly. Formulář se kromě "espézetky" ptá také na značku a model auta, speciální kolonka je určena pro elektrická a hybridní vozidla.

"Pokud řidič poctivě zaškrtne políčko "elektrické vozidlo/hybrid", bude mu vjezd na most odepřen a bude nucen zvolit pozemní trasu", uvádí telegramový kanál Mash.

Dotazníkové opatření souvisí s vjezdem elektromobilů a hybridů, který je na Krymský most od dnešního dne oficiálně zakázán. Příslušný dokument, jenž toto omezení zavádí, podepsal dosazený guvernér Sergej Aksjonov "na základě doporučení bezpečnostních orgánů", píše web Gazeta. Státní duma k tomu ústy poslance Michaila Šeremeta uvedla, že se jedná o opatření k posílení bezpečnosti, které "neporušuje práva ruských občanů a je dočasné".

V příspěvcích na sociálních sítích se však lidé podivují, že v době, kdy stát vybírá pokuty pomocí kamerových systémů, musí všechny údaje o autě vypisovat ručně jako v minulém století. K tomu však Šeremet uvedl jen to, že se "kyjevský režim nadále pokouší o provokace zaměřené na Krymský most".

Přísné bezpečnostní kontroly před vjezdem na most však zatím přinášejí spíše bizarní "úlovky". Jeden obyvatel Krasnodaru si podle kanálu Mash vezl na poloostrov plamenomet na komáry. "Šikovný chlapík z Krasnodaru přiznal, že se inspiroval Elonem Muskem a vymyslel miniaturní vynález chrlící oheň. Chtěl stylově odhánět komáry na západním Krymu. Ochranka shledala jeho vysvětlení dostatečně přesvědčivým, a tak vynálezce i s jeho letovací lampou pustila dál," uvádí kanál.

Jindy prý zase kontrola odhalila turistku z Kaliningradu, která si v cestovním zavazadle vezla lebku svého manžela. "Dovolenou na Krymu si naplánovali v době, kdy byl manžel ještě naživu. A když zemřel, vzala jej prostě s sebou," konstatuje Mash.

Rusko otevírá obří most na anektovaný Krym. Putin po něm přejel v náklaďáku a poblahopřál sám sobě (video z roku 2018)

Putinova projížďka po obřím mostě na anektovaný Krym | Video: Reuters
 
auto Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Krym most lebka kontrola silniční kontrola dotazník

