Kreml chystá rozsáhlou sabotáž v Polsku, tvrdí Ukrajinci. Plán "odhalili" sami Rusové

Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Ukrajina varuje Západ, že se na jeho území chystají proniknout ruské a běloruské sabotážní a průzkumné jednotky. Ty by mohly po úspěšné infiltraci zaútočit na kritickou infrastrukturu v Polsku, přes které proudí největší část pomoci pro napadenou zemi.
O ruském záměru hovořil podle serveru Euromaidan Press šéf ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím, Andrij Kovalenko. Pokud by se Kremlu podařilo útoky donutit Polsko zastavit pomoc, oslabilo by to ukrajinské ozbrojené síly a poskytlo ruským okupantům výhodu. 

Informace o možném průniku jednotek pocházejí z kremelských médií, která se již předem snaží podsunout odpovědnost za tyto potenciální operace na Ukrajinu. "Kyjev připravuje v Polsku zinscenovanou operaci se sabotážními skupinami údajně složenými z vojáků ruských a běloruských speciálních jednotek," tvrdí například agentura TASS.

Jde o postup, který Rusko používá opakovaně. Nejprve někoho obviní z přípravy provokace, poté samo avizovanou akci provede. Kremelská propaganda před rozsáhlou invazí také tvrdila, že Ukrajina plánuje útok na Rusko. Vůdce Vladimir Putin pak 22. února vydal povel k zahájení agrese. 

Šéf ruské rozvědky letos v dubnu varoval Polsko a pobaltské státy, že budou v případě války mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí trpět jako první. Sergej Naryškin obvinil země z mimořádné agresivity a jako příklad uvedl údajný plán Varšavy rozmístit dva miliony protitankových min podél hranic s Běloruskem a ruskou enklávou v Kaliningradu.

Kovalenko připomněl nedávné vpády ruských dronů. "Hlavním cílem dronových operací nad zeměmi NATO a možného budoucího vpádu ruských sabotážně-průzkumných skupin je otestovat reakci aliance a pokusit se ovlivnit Evropany. Chtějí lidi vystrašit a snížit podporu Ukrajině. To se jim nepodaří," říká Kovalenko.

Ruský test se v Polsku odehrál 10. září, kdy do jeho vzdušného prostoru vpadlo asi 19 dronů. Protivzdušná obrana sestřelila maximálně čtyři stroje, ostatní letěly dál, nebo se zřítily. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyslal Putin směrem k Polsku 92 dronů, z nichž 73 sestřelili už Ukrajinci.

Podle německého deníku Bild vynaložilo NATO na sestřelení levných bezpilotních strojů nejméně 1,2 milionu eur, přitom Rusy stojí výroba jednoho útočného dronu jen několik tisíc eur. Zelenskyj navrhuje, aby Západ s Ukrajinou vytvořily společný "vzdušný štít", kde by země sdílely zdroje, výrobní kapacity a zbraně, aby se region lépe chránil.

Do Estonska se nepovalí vlny tanků. Kreml si jde osvědčenou taktikou pro něco jiného. (Celý článek s videem zde)

Pouhých 100 kilometrů široký pás země spojuje pobaltské státy se zbytkem NATO. Právě na Suwalský koridor by mohlo Rusko zaútočit. | Video: Reuters
 
