Bílý dům už to říká natvrdo: Chyba je v Zelenském. Trumpovi dochází trpělivost

Prezidenti Ukrajiny a Spojených států se opět dostali do klinče. Donald Trump vyčetl Volodymyru Zelenskému jeho prohlášení, že Ukrajina neuzná ruskou okupaci Krymu. Prezident napadené země prý tímto provokativním prohlášením ztěžuje dosažení mírové dohody s Ruskem. Ještě ostřeji se pak Bílý dům na adresu ukrajinské hlavy státu vyjádřil ústy mluvčí Karoline Leavittové.

Nejnovější roztržka mezi oběma lídry vyvstala po zprávě deníku The Washington Post, že američtí vyjednavači plánovali předložit ukrajinské a evropské delegaci v Londýně návrh na uznání Krymu jako ruského území a zmrazení současné válečné fronty.

To vedlo Zelenského k tomu, aby zopakoval, že jeho administrativa nikdy nepřijme ruskou svrchovanost nad poloostrovem. "Ukrajina právně okupaci Krymu neuzná. Je to naše území, území ukrajinského národa," prohlásil Zelenskyj. Dodal, že takový krok by podle něj byl v rozporu s ukrajinskou ústavou.

"Toto prohlášení velmi škodí mírovým jednáním s Ruskem. Krym byl ztracen již před lety pod patronátem prezidenta Obamy a není ani předmětem diskuse. Nikdo nežádá Zelenského, aby uznal Krym za ruské území, ale pokud chce Krym, proč o něj nebojovali před jedenácti lety, kdy byl bez jediného výstřelu předán Rusku?" napsal americký prezident na sociální síti Truth Social.

Za americkou stranu reagovala také mluvčí Bílého domu. "Prezident je frustrovaný, jeho trpělivost téměř přetekla. Chce udělat to, co je správné pro svět. Chce, aby byl mír. Chce, aby se přestalo zabíjet. Ale k tomu potřebujete obě válečné strany, které jsou ochotné to udělat. Bohužel se zdá, že prezident Zelenskyj se vydal špatným směrem," prohlásila Karoline Leavittová.

Zelenskyj poté na svůj účet na sociálních sítích napsal, že emoce jsou zjitřené. Vyjádřil naději, že "USA budou jednat v souladu se svými pevnými rozhodnutími" a sdílel prohlášení bývalého Trumpova ministra zahraničí Michaela Pompea z července 2018, které vyzývalo Rusko k ukončení okupace Krymu a uvádělo, že Washington odmítá uznat nároky Moskvy na toto území.

Diskuse ohledně Krymu a dalších území okupovaných Ruskem podle Zelenského povede jen k prodlužování války. Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022 a okupuje asi pětinu ukrajinského území včetně poloostrova Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.

