Izraelský premiér Netanjahu se objevil u soudu, zastal se ho i Trump

Před soudem v Tel Avivu, kam Netanjahu přišel na slyšení, se shromáždila malá skupina demonstrantů, někteří byli oblečeni v oranžových vězeňských uniformách.
Opoziční politici se proti nedělní žádosti o milost postavili. Někteří tvrdí, že jakákoli milost by měla být podmíněna tím, že se Netanjahu stáhne z politiky a přizná vinu. Podle jiných musí premiér nejprve stanovit termín parlamentních voleb, které se mají uskutečnit nejpozději v říjnu 2026, a teprve poté o milost žádat. Netanjahu je nejdéle sloužícím izraelským premiérem. Poprvé jím byl zvolen v roce 1996 a v prosinci 2022 zahájil šesté funkční období.
Expremiér Naftali Bennett uvedl, že by podpořil ukončení procesu, pokud by Netanjahu souhlasil s odchodem z politiky. Podle průzkumů by Bennett v případě Netanjahuova stažení z politiky pravděpodobně stanul v čele příští izraelské vlády.
Izraelský prezident Herzog dnes uvedl, že pro mnohé Izraelce je milost pro Netanjahua hluboce znepokojující záležitostí a že krok vyvolává diskusi. Podle izraelského tisku uvedl Herzog v prohlášení, že se nenechá ovlivnit násilnou rétorikou. "Budu brát v potaz jen nejlepší zájem Státu Izrael a izraelské společnosti," uvedl prezident.
Netanjahu v souvislosti s korupčním případem nepřiznal vinu. Milost se v Izraeli tradičně udílí pouze po skončení trestního řízení, ve kterém byl obžalovaný odsouzen. Premiérovi právníci argumentují tím, že prezident může zasáhnout, když je v sázce zájem veřejnosti, což podle nich v tomto případě platí, s cílem překonat rozkol a posílit národní jednotu.
Netanjahu byl obžalován z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry ve třech samostatných případech. Je obžalován jako první izraelský premiér v úřadu a proces s ním začal v květnu 2020.
Soud schválil na žádost Netanjahuových právníků odklad výslechu premiéra, který byl původně v plánu v úterý. Obhájci to zdůvodnili diplomatickými povinnostmi šéfa vlády.
Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií a soudů. Jeho právníci se dlouhodobě snaží o zdržování procesu a po začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 žádali několikrát o odklad mimo jiné kvůli obavám o Netanjahuovu bezpečnost či kvůli jeho vytížení kvůli válce.